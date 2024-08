Vinh danh Ajinomoto Việt Nam tại hạng mục 'Nơi làm việc tốt nhất Châu Á' năm 2024

Ngày 08/08/2024, Công ty Ajinomoto Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng Nhân sự Châu Á (HRAA) với hạng mục Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2024 (HR Asia Best company to work for in Asia 2024).

HRAA là giải thưởng uy tín và quan trọng do tạp chí HR Asia tổ chức thường niên nhằm vinh danh các doanh nghiệp ưu tú, có đóng góp to lớn và xuất sắc trong lĩnh vực nhân sự. Giải thưởng dựa trên các tiêu chuẩn khắt khe về môi trường và văn hoá doanh nghiệp, chính sách phúc lợi, mức độ hài lòng và gắn bó của nhân viên để đánh giá và bình chọn những “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á". Năm 2024, HRAA trở lại với chủ đề “The Definitive Z Choice - Bước vào kỷ nguyên mới cùng thế hệ genZ", mở ra những tiêu chuẩn mới về tuyển dụng, đào tạo và quản lý nhân sự cho các doanh nghiệp. Chiến thắng tại hạng mục “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2024” lần này của Ajinomoto Việt Nam là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ và các chính sách hiệu quả của công ty trong việc tạo nên một môi trường làm việc đáp ứng được kỳ vọng và nhu cầu của đội ngũ lao động hiện nay, đặc biệt là người lao động trẻ. Bên cạnh các chính sách phúc lợi cạnh tranh, Ajinomoto Việt Nam còn không ngừng tập trung tìm kiếm và thực hiện các giải pháp sáng tạo nhằm xây dựng một môi trường làm việc đảm bảo tính Đa dạng, Công bằng và Hoà nhập (DE&I - Diversity, Equity & Inclusion), chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động rèn luyện sức khỏe thể chất - tinh thần, và tích cực thúc đẩy các hoạt động kết nối để tìm sự giao thoa giữa mục đích tồn tại cá nhân người lao động và mục đích tồn tại của công ty. Những nỗ lực cộng hưởng các yếu tố này trong chính sách và hành động thực tế đều hướng đến mục tiêu tạo ra nhiều giá trị hữu ích hơn cho xã hội và cộng đồng. Tại Ajinomoto Việt Nam, người lao động luôn được đảm bảo chế độ phúc lợi đúng quy định của Luật Lao Động và Luật Bảo hiểm xã hội Việt Nam, và những phúc lợi khác cùng mức thu nhập cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, công ty còn xây dựng các chính sách hỗ trợ và chăm lo cho các đối tượng người lao động là phụ nữ mang thai và phụ nữ có con dưới 12 tháng tuổi. Người lao động nữ thuộc các nhóm này được hướng dẫn sử dụng Phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng dành cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi” và phổ cập những kiến thức quan trọng để thực hành chăm sóc bữa ăn dinh dưỡng và sức khỏe tại gia đình tốt hơn. Đây là phần mềm thuộc Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em được Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế triển khai toàn quốc từ năm 2020 (www.dinhduongmevabe.com.vn). Song song với việc triển khai các chính sách phúc lợi, Ajinomoto Việt Nam cũng chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo chuyên sâu nhằm trang bị, cập nhật đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng, môi trường, công nghệ, kỹ thuật số cho nhân viên. Đây là nỗ lực nhằm tạo điều kiện và phát huy kinh nghiệm đa dạng của nhân viên, thể hiện sự tôn trọng và đón nhận các quan điểm, góc nhìn mới. Ajinomoto Việt Nam tin rằng sức khoẻ và hạnh phúc của nhân viên chính là động lực cho sự phát triển của mỗi cá nhân và doanh nghiệp. Vì vậy, công ty luôn tích cực triển khai các nhiều hoạt động, chương trình nâng cao kiến thức về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho người lao động, cung cấp Bữa ăn lành mạnh tại nơi làm việc, thiết lập Phần mềm Dinh dưỡng và Sức khỏe giúp tư vấn về dinh dưỡng và xây dựng thực đơn dựa trên tình trạng sức khỏe của nhân viên. Đặc biệt, từ tháng 5/2024, công ty đã phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục thể chất để thiết kế các bài tập phù hợp với từng nhóm công việc, từ đó chính thức triển khai hoạt động 5 phút tập thể dục tại nơi làm việc cho toàn thể nhân viên, giúp tăng cường tỉnh táo, giảm mệt mỏi và buồn ngủ, duy trì trạng thái sảng khoái trong suốt quá trình làm việc và hỗ trợ phòng chống té ngã. Trong tương lai, các hoạt động tư vấn tâm lý cũng sẽ được tổ chức thực hiện nhằm hỗ trợ tinh thần cho người lao động một cách toàn diện hơn. Ajinomoto Việt Nam thấu hiểu rằng chính niềm đam mê, nhiệt huyết và nỗ lực của mỗi cá nhân sẽ góp phần to lớn vào hành trình thực hiện Mục đích tồn tại của công ty: “Góp phần mang đến sức khỏe, hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị”. Do đó, Ajinomoto tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao sự hiểu biết và đồng cảm, giúp nhân viên tìm ra mối giao thoa giữa Mục đích tồn tại của cá nhân và Mục đích tồn tại của Công ty để cùng nhau kiến tạo nên nhiều giá trị cho xã hội, đóng góp cho sức khỏe, hạnh phúc của người dân và xã hội Việt Nam. P.V