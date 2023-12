VinFast VF 8 xếp trên xe Mercedes-Benz và BMW ở bài kiểm tra hiệu suất

TPO - Theo một nghiên cứu tại Mỹ, VinFast VF 8 là một trong số ít những model xe điện có hiệu suất di chuyển tốt nhất, thậm chí vượt cả con số được nhà sản xuất công bố.

Mới đây, chuyên trang xe hơi Car and Driver thực hiện một nghiên cứu đo lường tầm vận hành của một số mẫu xe điện tại thị trường Mỹ. Kết quả chỉ ra rằng, chỉ có 25% số xe trải qua bài test có thông số bằng hoặc lớn hơn những gì được nhà sản xuất công bố theo tiêu chuẩn EPA của nước này.

Cụ thể, Car and Driver đã thử nghiệm tổng cộng 24 mẫu xe điện trên cao tốc và chỉ có 6 chiếc trong đó vượt qua được tầm vận hành ước tính của EPA. Trong đó, bao gồm cả chiếc VinFast VF 8 phiên bản Puls đến từ Việt Nam. 5 chiếc xe còn lại trong danh sách này đều đến từ Đức, cụ thể là của hai ông lớn Mercedes-Benz và BMW. Bao gồm Mercedes-AMG EQE, EQS 450, EQS 580 và EQE 350 cùng với BMW i7 xDrive60.

Tuy nhiên so với những mẫu xe Đức này, VinFast VF 8 Plus mới là phương tiện đứng số 1 về phạm vi di chuyển xa hơn hãng công bố. Theo thông số của VinFast công bố, VF 8 Plus tại thị trường Mỹ có tầm vận hành tối đa theo EPA là 307 km. Nhưng kết quả test của Car And Driver ghi nhận con số thực tế lên tới 338 km. Chênh lệch giữa hai thông số là 31 km nhưng nó tương đương 10% hiệu suất. Trong khi đó, con số này ở 5 mẫu xe Đức nói trên chỉ là 1-3%.

VinFast VF 8 là mẫu xe điện đầu tiên được hãng xe Việt Nam xuất khẩu sang thị trường quốc tế từ cuối năm 2022. Tại Việt Nam, VinFast VF 8 được phân phối chính hãng 2 phiên bản Eco và Plus cùng tùy chọn pin SDI hoặc CATL. Giá niêm yết các mẫu dao động từ 1,090-1,333 tỷ đồng với xe thuê pin và 1,290-1,543 tỷ đồng cho xe mua đứt pin.