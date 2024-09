VinFast VF 5 Plus - Món hời cho tín đồ xê dịch với chi phí sạc 0 đồng, bảo dưỡng rẻ hơn xe máy

Chị Lưu Anh Thư (Hà Nội) cho rằng chi phí nuôi xe cực tiết kiệm nhờ chính sách miễn phí sạc, gửi đang tạo động lực cho nhiều chủ xe VinFast VF 5 Plus hiện thực hóa mong ước về những chuyến phượt khắp đất nước.

Ngoài một khoản tiền ban đầu để sở hữu xe, chi phí để “nuôi” xe trong suốt thời gian sử dụng cũng là một rào cản không nhỏ với nhiều người. Tuy nhiên, những chính sách đặc biệt tốt từ VinFast cùng mức chi phí nuôi xe điện rẻ không tưởng đã giúp nhiều người không chỉ sớm sở hữu ô tô mà còn biến mong ước về những chuyến phượt xa trở thành điều trong tầm tay.

Tiết kiệm hàng chục triệu đồng mỗi năm

Chị Lưu Anh Thư (Hà Nội) đang sở hữu một chiếc VF 5 Plus và cũng là một trong những thành viên hoạt động tích cực trong nhóm VF 5 Plus 3 miền. Chị chia sẻ: “Khi biết VinFast có chính sách sạc 0 đồng, rất nhiều anh chị em chủ xe VF 5 Plus đã háo hức chờ đợi đến đúng ngày 0 giờ ngày 1/7/2024 để trải nghiệm. Mọi người rủ nhau chia sẻ hình ảnh sạc xe với màn hình sạc hiện 0 đồng, cảm giác cứ như đón giao thừa vậy”.

Theo chị, chính sách sạc miễn phí của VinFast có thể đã giúp rất nhiều người còn đang phân vân mua ô tô dễ dàng đưa ra quyết định. Ngoài ra, những ai đã sở hữu xe thì chắc chắn sẽ có thêm động lực để thực hiện những chuyến đi xa.

Nghĩ đến cảnh đi phượt Bắc - Nam không tốn một xu nào thật phấn khích. Mình cũng đang sắp xếp một chuyến xuyên Việt 0 đồng trong thời gian tới đây”, chị Thư chia sẻ thêm.

Là một người đam mê xê dịch và tính chất công việc cũng đòi hỏi di chuyển nhiều, chị Thư cầm lái chiếc VF 5 Plus trung bình khoảng 4.000 km mỗi tháng. Với tần suất sử dụng như vậy, chị Thư nhẩm tính, mỗi tháng sẽ tiết kiệm khoảng 2 triệu đồng tiền sạc, nhân lên cả năm là khoảng 24 triệu đồng. Đó là chưa kể những chuyến đi phượt xa, như xuyên Việt sắp tới. Do đó, khoản tiền sạc mà chị Thư tiết kiệm được trong một năm sẽ rất đáng kể.

Miễn phí sạc pin là chính sách của VinFast đưa ra trong chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai Xanh”. Theo đó, ô tô điện VinFast được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-GREEN từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 1/7/2025, đồng thời được gửi miễn phí (dưới 5 tiếng), được ưu tiên đỗ tại mọi điểm thuộc hệ sinh thái Vingroup đến hết ngày 1/7/2026.

“Gia đình mình hay đi trung tâm thương mại nên cảm thấy rất vui khi được gửi xe miễn phí. Ngoài ra, mình cũng hay đi các tỉnh xa, mà các trung tâm thương mại Vincom thì đều có mặt cả nên để xe rất thuận tiện, lại không mất tiền”, chị Thư hào hứng cho biết.

Nuôi ô tô rẻ hơn xe máy

VF 5 Plus là chiếc ô tô đầu tiên mà chị Thư sở hữu. Trước đó, chị sử dụng một chiếc xe máy. Đến khi đổi sang ô tô, nữ chủ xe này cảm thấy bất ngờ vì chi phí “nuôi” xe không hề đắt đỏ như tưởng tượng ban đầu. Thậm chí, chi Thư còn cho rằng “nuôi” chiếc VF 5 Plus còn rẻ hơn so với chiếc xe máy.

Ngoài chi phí sạc pin 0 đồng, chi phí bảo dưỡng chiếc VF 5 Plus cũng được chị Thư đánh giá là siêu rẻ. Giá bảo dưỡng định kỳ ở các cấp ban đầu chỉ hơn 300.000 đồng. Nếu nhẩm tính cộng cả các mốc lớn nhỏ thì 8 năm sử dụng xe chỉ hết khoảng 5 triệu đồng tiền bảo dưỡng. Trong khi đó, khi bảo dưỡng một chiếc xe xăng cùng phân khúc, chi phí cho một lần làm cấp lớn đã cao hơn con số 5 triệu đồng trên.

“Bảo dưỡng rẻ, sạc pin không tốn tiền nên giờ đi đâu mình cũng lấy ô tô đi. Chiếc VF 5 Plus nhỏ gọn, linh hoạt khi đi phố, mà lái rất lanh lợi khi ra đường trường. Từ khi mua chiếc ô tô này, mình gần như không dùng xe máy nữa”, chị Thư cho biết.

Từ nay đến hết ngày 30/11/2024, VF 5 Plus nói riêng còn trở nên hấp dẫn hơn nữa khi được được tặng 10 triệu đồng vào tài khoản VinClub để sử dụng với nhiều sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái Vingroup. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn quy đổi các ưu đãi hiện tại với VF 5 Plus sang tiền mặt với tổng trị giá gần 18 triệu đồng. Đây là cơ hội hiếm hoi để sở hữu một chiếc ô tô điện “quốc dân” với giá phải chăng và chi phí sử dụng siêu rẻ.

Theo giới chuyên gia, với chính sách hời hiện tại, cùng những điểm mạnh về chi phí tối ưu, trang bị, tiện nghi hơn hẳn xe xăng cùng phân khúc, VF 5 Plus tiếp tục nối dài ngôi vị số 1 thị trường. Trước đó, trong tháng 8/2024, theo tính toán, mẫu A-SUV của VinFast có doanh số tới 2.200 chiếc, gấp 5 lần mẫu xe xếp ở vị trí thứ 2 và vượt xa tổng doanh số của tất cả các đối thủ cùng phân khúc cộng lại.