Vincom đồng loạt khai trương thêm 2 trung tâm thương mại mới

Ngày 27/07/2024 , Vincom chính thức khai trương thêm hai trung tâm thương mại (TTTM) mới: Vincom Mega Mall Grand Park tại TP HCM và Vincom Plaza Bắc Giang tại TP Bắc Giang. Với việc ra mắt liên tiếp 4 TTTM mới chỉ trong vòng 30 ngày, Vincom Retail đã nâng tổng quy mô toàn hệ thống lên 87 TTTM tại 47 tỉnh thành, khẳng định vị trí hàng đầu tại thị trường với những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí độc đáo cho khách hàng.

Trong đó, Vincom Mega Mall Grand Park nằm tại tâm điểm đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TP HCM), với tổng diện tích hơn 45.000 m2, gồm 5 tầng nổi, 2 tầng hầm gửi xe. Lấy cảm hứng từ phong cách “Park-In-Mall”, Vincom Mega Mall Grand Park xây dựng không gian “mua sắm – vui chơi giải trí - ẩm thực” xanh khác biệt. Tại đây, phủ khắp các tầng TTTM là hệ thống cây xanh cùng những rừng cây ảo thuật đa sắc màu tại các sảnh trung tâm. Mảng xanh của TTTM cũng trải dài các không gian trải nghiệm như rạp chiếu phim CGV mang phong cách “Rừng nhiệt đới”, Palm Coffee & Tea tại góc sân thượng thoáng đãng hay Pizza 4P’s trong không gian thiên nhiên mộc mạc nhà vườn Việt Nam.

Vincom Mega Mall Grand Park cũng đem đến những cảm hứng mua sắm mới lạ cho khách hàng với gần 200 cửa hàng và không gian trải nghiệm từ thời trang đến vui chơi giải trí, ẩm thực từ các thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và quốc tế. Nổi bật trong lĩnh vực thời trang phải kể đến bộ ba thương hiệu Nhật gồm MUJI, UNIQLO, NITORI. Về vui chơi giải trí, khách hàng mọi lứa tuổi có thể thỏa mãn trải nghiệm với City Games Plus quy tụ trò chơi thực tế ảo hiện đại; Kids Camp Plus - nơi trẻ nhỏ có thể thoả thích các trò chơi rèn luyện thể chất thú vị hay thỏa sức sáng tạo, hoặc ghé qua My Kingdom, Simba Toys để lựa chọn những món đồ chơi thú vị; thư viện flagship của Fahasa,.. Khu vực ẩm thực mang đến cho khách hàng đa dạng phong vị từ Âu sang Á như Pizza 4P’s, Dookki, Dahu Hotpot, Myeong Ryun Jinsa Galbi, Gogi House, Marukame Udon, Kohaku Udon Ramen, lẩu hấp thủy nhiệt Cloud Pot, Ngọc Sương Eatery, KFC, Runam, Highlands Coffee, Bakes, …

Cũng trong ngày 27/7,Vincom Plaza Bắc Giang chính thức khai trương tại tòa tháp căn hộ hạng sang Vinhomes Sky Park, 4 mặt tiền giáp các tuyến đường lớn như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Mẫn, Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Gia Thiều cùng phong cách kiến trúc Vị Lai (Futuristic), Vincom Plaza Bắc Giang không chỉ góp phần thay đổi diện mạo đô thị mà còn mang tới một TTTM quy mô và hiện đại bậc nhất thành phố.

Nơi đây quy tụ 50 thương hiệu Việt Nam và quốc tế, như ẩm thực có Dookki, Long Wang, Pizza Home hay thời trang là Vascara, Pierre Cardin... Ngoài ra, khu vực vui chơi giải trí còn có Funny Kids, Games World, Go Pick và Max Patin, Aim Box, Razzle Dazzle đáp ứng nhu cầu của mọi lứa tuổi. Khách hàng đồng thời được trải nghiệm không gian giải trí độc đáo với các khu vui chơi hiện đại, chất lượng cao.

Với việc ra mắt 4 TTTM mới trong vòng 30 ngày, Vincom Retail đánh dấu bước phát triển vượt bậc với 87 cơ sở tại 47 tỉnh thành. tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu tại thị trường bán lẻ Việt Nam về mạng lưới và độ phủ hơn 1,83 triệu m2 mặt sàn cho thuê, đồng thời tiên phong mang đến những trải nghiệm mua sắm hiện đại, các dịch vụ tiện ích và không gian vui chơi giải trí độc đáo hàng đầu cho người dân Việt Nam.

Ưu đãi nhân dịp khai trương: - Tại Vincom Mega Mall Grand Park: MIN – Ca sĩ nhạc Pop đình đám sẽ trình diễn cùng chương trình Vòng quay may mắn diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 15/9. Với hoá đơn từ 500.000 VNĐ, khách hàng sẽ có 1 lần quay để nhận các phần thưởng như: áo thun UNIQLO, voucher mệnh giá từ 50.000 - 200.000 VNĐ từ các thương hiệu Beauty Box, Crocs, Runam,... - Tại Vincom Plaza Bắc Giang, khách hàng sẽ được thưởng thức màn trình diễn của ca sĩ Trần Ngọc Ánh – Quán quân Giọng Hát Việt 2018, cùng chuỗi sự kiện âm nhạc và chương trình ưu đãi kéo dài từ 27/7 đến 11/08, bao gồm đêm nhạc Acoustic & Jazz với chủ đề Dream Night in Vincom, đêm nhạc Dấu ấn Bắc Giang, bốc thăm trúng thưởng xe máy điện VinFast (27/7 - 10/8/2024), vòng quay may mắn (27 – 28/7, 3 - 4/8, 10 - 11/8)...