Vimedimex- Cermed GmbH - Viettel Post ra mắt Sàn giao dịch TMĐT Quốc tế CEVPharma

Vimedimex- Cermed GmbH - Viettel Post chào đón 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng “miễn phí” các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên CEVPharma.

Chuyển đổi số là một trong những mục tiêu quan trọng được quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, trên nền tảng Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 17/04/2020 của Chính Phủ ban hành chương trình hành động của Chính Phủ thực hiện Nghị Quyết số 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và Kế hoạch số 15 của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, hôm nay (11/1/2023), Vimedimex- Cermed GmbH - Viettel Post chính thức ra mắt thị trường, Sàn giao dịch thương mại điện tử Quốc tế CEVPharma (“CEVPharma”), đánh dấu một bước ngoặt lịch sử sau 3 năm nghiêm túc triển khai trên một nền tảng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới Oracle Netsuite, Salesforce CDP, Amazon Web Services kết nối không giới hạn, phụng sự Khách hàng mua là 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân chỉ qua một nút chạm, đã kiến tạo thành công mô hình giao dịch thương mại điện tử B2B mang tính chất đột phá, đầy sáng tạo về hệ thống dịch vụ thương mại điện tử B2B nổi bật, sự đồng nhất về trải nghiệm, dễ dàng trong thao tác, tích hợp nhiều giải pháp bảo mật ưu việt trên CEVPharma.

Với tầm nhìn thế kỷ, triết lý phụng sự tận tâm, chúng tôi Vimedimex - Cermed GmbH - Viettel Post mong muốn, CEVPharma không chỉ chinh phục con tim của những Khách hàng mua thông qua các thế mạnh riêng có, mà CEVPharma còn là nơi lưu giữ yêu thương, sự gắn bó khăng khít được phát triển thành quan hệ đặc biệt, đây chính là sự thấu hiểu chân thành và tính khác biệt đầy trí tuệ mang thương hiệu Vimedimex - Cermed GmbH - Viettel Post. Và có lẽ, giữa bối cảnh bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đầy thách thức, sự thịnh vượng và phát triển của Vimedimex - Cermed GmbH - Viettel Post chính là minh chứng rõ nét về Tập thể lãnh đạo đón đầu xu thế và tự tin đón nhận sứ mệnh mở đường, đặt những viên gạch sáng tạo đầu tiên, chào đón 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam sử dụng “miễn phí” các dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trên CEVPharma.

Thứ nhất: Khách hàng mua truy cập theo địa chỉ https://CEVPharma.vn/ và đăng nhập trên trang CEVPharma, giao diện màn hình sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin cơ bản về sản phẩm được hiển thị đa dạng trên trang Gian Hàng Chính Hãng Kim Cương mang thương hiệu Vimedimex dưới dạng Bảng, trên bản đồ Google Maps, Blog, Tag. Tích hợp công cụ chat trực tuyến Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, SnapchatGoogle Hangouts, Viber, Zalo, Line, WeChat; Instagram; Twitter tương tác trực tiếp với nhân viên bán hàng trên CEVPharma và trợ giúp không giới hạn từ các nhân viên bán hàng rất chuyên nghiệp. Khách hàng mua còn có thể sử dụng công cụ search và tìm sản phẩm, lọc sản phẩm dựa trên các tiêu chí khác nhau như kích thước, màu sắc, ID, lô sản xuất, hạn dùng phù hợp hay dạo qua các chính sách chiết khấu sản phẩm, chính sách bán hàng “Hàng đổi hàng” mới nhất, Top sản phẩm được tìm kiếm nhiều nhất. Mức độ tiên tiến và hiện đại bậc nhất thời đại được ứng dụng và tích hợp trên CEVPharma, chắc chắn sẽ đem đến cho mỗi Khách hàng mua sự trải nghiệm thú vị, những tiện ích bất ngờ, từ việc tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm không phụ thuộc vào thời gian, xoá nhoà mọi khoảng cách địa lí, tất cả đều sẵn sàng phụng sự 88.000 Nhà thuốc tư nhân và Quầy thuốc tư nhân trên một nút chạm diệu kỳ.

Thứ hai: Khách hàng mua được sử dụng user và mật khẩu riêng có để khảo sát sản phẩm về chất lượng, giá cả, thông tin đa chiều, khả năng tiếp cận trên 15.030 sản phẩm: Thuốc, Nguyên liệu làm thuốc, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Thiết bị y tế, Thiết bị làm đẹp, Vật tư tiêu hao, Hàng tiêu dùng của mẹ, bé mang thương hiệu của các Nhà sản xuất Việt Nam và Quốc tế. Đặc biệt, Salesforce CDP với các phân hệ tích hợp liền mạch cấp tài khoản VTP, cấp mã định danh QRCode trên mobile app CEVPharma, cấp quyền chat trực tuyến và phân quyền USER nhận các thông tin về chính sách bán hàng, thông tin sản phẩm mới, các chương trình khuyến mại cho 14.341 nhân viên tư vấn bán hàng của Viettel Post. Tiếp cận nhanh chóng dữ liệu báo cáo bán hàng, lịch sử giao dịch của Khách hàng mua và sử dụng nó như một trung tâm dữ liệu tức thời, để đáp ứng kỳ vọng về một dịch vụ giao dịch thương mại điện tử B2B trơn tru, liền mạch, cùng với cam kết trong một khoảng thời gian nhất định và theo các tiêu chí được ấn định doanh số bán hàng Hạng Kim Cương- Hạng Vàng- Hạng Bạc- Hạng Đồng- Hạng Thường. Với sự khác biệt rất đặc trưng này, CEVPharma tập trung phát huy thế mạnh xây dựng mối quan hệ gắn bó và cá biệt hoá tới từng Khách hàng mua, điều không thể thực hiện được với các cổng giao dịch thương mại trực tuyến và chính là thời điểm củng cố địa vị của nhân viên tư vấn bán hàng trước sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử B2B.

Thứ ba: Ứng dụng Mobile App CEVPharma của nhà phát hành Vimedimex đóng vai trò là trợ thủ đắc lực cho 14.341 nhân viên tư vấn bán hàng của Viettel Post trong việc sử dụng hệ điều hành Android và IOS cài đặt trên điện thoại Samsung, Oppo, Xiaomi,Iphone cho là 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân sử dụng và khai thác hiệu quả dịch vụ giao dịch mua buôn trực tuyến trên Gian hàng chính hãng Kim Cương mang thương hiệu Vimedimex. Tại đây, Khách hàng mua khai thác thông tin về giá bán buôn cố định, giá sau khuyến mãi, hiển thị số lượng mua hàng, “Thêm vào giỏ hàng”, thanh toán, đặt Đơn hàng và ứng dụng một trong các hình thức thanh toán tiện lợi nhất. (1) Hình thức thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Quân Đội- Sở giao dịch 3 tích hợp trực tiếp trên CEVPharma và trên ứng dụng Mobile App, thanh toán thông qua QRCode được mã hóa nội dung và số tiền thanh toán của Đơn hàng; (2) Hình thức thanh toán thông qua tài khoản thanh toán của Khách hàng mua, thu tiền trực tiếp bằng tiền mặt (COD) đối với những Đơn hàng có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

Đặc biệt hơn, thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ phát triển, mở rộng mô hình kinh doanh được quy định tại Nghị định số 39/2018/NQCP của Chính phủ, Ngân hàng TMCP Quân Đội- Sở giao dịch 3 chính thức cấp hạn mức thấu chi tín chấp 30.000.000/tháng và 5.000.000 đồng/Đơn hàng, thông qua tài khoản Internet Banking cho 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân. Hỗ trợ thanh toán vượt số tiền hiện có trong tài khoản Internet Banking 24/7 ở mọi điểm giao dịch, trong hạn mức được ứng trước, đây là khoản dự phòng tài chính vô cùng tối ưu cho 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân với mức phí được áp dụng theo thời gian sử dụng từ 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày, tương ứng với mức phí 10.000 đồng, 17.000 đồng và 25.000 đồng.

Thứ tư: Khách hàng mua được sử dụng miễn phí dịch vụ vận chuyển đối với những Đơn hàng có trọng lượng dưới một kg. Đây có lẽ, lần đầu tiên Dịch vụ vận chuyển của CEVPharma tuân thủ nghiêm ngặt và đầy đủ các quy định của pháp luật, yêu cầu của ngành, trên cơ sở gắn thiết bị giám sát hành trình GPS: TMS-4G trong xe chuyên dụng, cho phép giám sát nhiệt độ trong suốt quá trình vận chuyển và Hệ thống đo cảm biến nhiệt độ, độ ẩm đạt tiêu chuẩn GSP nhằm đảm bảo: (1) Thuốc được bảo quản nghiêm ngặt trong toàn bộ hành trình vận chuyển, phù hợp với từng chủng loại cụ thể, không làm mất mát, sai lệch các thông tin giúp nhận dạng sản phẩm; Sản phẩm không gây nhiễm và không bị tạp nhiễm bởi sản phẩm khác. (2) Khi vận chuyển và bảo quản thuốc có chứa các độc chất, nguyên liệu phóng xạ và các thuốc nguy hiểm khác có nguy cơ đặc biệt dẫn đến lạm dụng, gây cháy hoặc nổ (như các chất lỏng, chất rắn dễ bắt lửa và dễ cháy và các loại khí nén) phải được bảo quản ở những khu vực an toàn, riêng biệt và đảm bảo an ninh và được vận chuyển trong các bao bì và phương tiện vận chuyển an toàn, được thiết kế phù hợp, chắc chắn. Bên cạnh đó, trên phương tiện vận chuyển được gắn Thiết bị phát wifi và thẻ sim 4G nhằm duy trì chính xác thông tin và đảm bảo việc giao hàng đến đúng địa điểm quy định.

Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi thói quen và hành vi của toàn bộ 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, giới hạn không gian và khoảng cách địa lý hoàn toàn không còn là rào cản đối với bất kì giao dịch nào giữa CEVPharma và 88.000 Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân.

Đặc biệt, cắt giảm thủ tục trong giao dịch mua bán, tiết kiệm chi phí, tuân thủ pháp luật của ngành dược phẩm theo định hướng của Chính phủ lấy Nhà thuốc tư nhân, Quầy thuốc tư nhân một mô hình doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ làm trung tâm của chuyển đổi số. Kỷ nguyên công nghệ số, đã mở ra những tiềm năng, lợi ích vô hạn, minh bạch hoá, tiếp nhận thông tin với quy mô lớn, thường xuyên, liên tục từ Sàn giao dịch thương mại điện tử Quốc tế CEVPharma trên nền tảng ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất thế giới.