Viettel Global tuổi 18, vẫn cháy bỏng khát vọng vươn lên

Với ý thức của một doanh nghiệp chủ lực mang trọng trách phát triển quốc gia, Viettel Global chưa bao giờ bằng lòng với những thành công của ngày hôm qua, mỗi người Viettel Global đều luôn cháy bỏng khát vọng vươn lên để chinh phục những đỉnh cao mới.

Hãng truyền thông Anh Reuters từng nhận định “Viettel bắt đầu đi trên con đường mà những nhà tư bản sợ phải đi”. Họ nói như vậy, bởi đã chứng kiến những gì Viettel làm ở Haiti. Từ một đất nước chìm trong hoang tàn sau thảm họa động đất năm 2010, Haiti với sự tham gia của Natcom – mạng di động liên doanh của Viettel, giờ đây đã trở thành quốc gia có hạ tầng cáp quang lớn nhất khu vực Caribean. Sự có mặt của Natcom đã giúp nhiều người dân tiếp cận gần hơn với viễn thông di động, tạo việc làm cho hơn 100.000 người. Trong buổi làm việc với Viettel Global, Bộ trưởng Kế hoạch Haiti Michel Presume đã rất trân trọng nói: “Xin cảm ơn các bạn vì đã nỗ lực tái thiết Haiti.”

Không chỉ ở Haiti, Viettel Global đã tạo nên nhiều kì tích khi cạnh tranh sòng phẳng với các tập đoàn viễn thông đa quốc gia lớn trên thế giới, đưa 6 trên 9 thị trường đứng số 1 về thị phần là: Lumitel tại Burundi, Metfone tại Campuchia, Unitel tại Lào, Telemor tại Đông Timor, Mytel tại Myanmar, Natcom tại Haiti.

Trong năm 2023, Viettel Global tăng trưởng 19,4%, trong đó tiêu biểu như: Lumitel tại Burundi tăng 37,8%, Natcom tại Haiti tăng 36,2%; Movitel tại Mozambique tăng 28,2%, Mytel tại Myanmar tăng 20,2%. Ngay Quý 1/2024, Viettel Global tiếp tục duy trì mức tăng trưởng 17,5% so với Quý 1 năm 2023.

Những thành công của hoạt động đầu tư nước ngoài đã góp phần đưa Viettel trở thành thương hiệu có giá trị đạt xấp xỉ 9 tỷ USD, là thương hiệu Việt Nam và thương hiệu viễn thông duy nhất của Đông Nam Á có mặt trên bảng xếp hạng Global 500 của Brand Finance. Viettel giữ vững ngôi vương tại Đông Nam Á, vị trí thứ 9 tại châu Á và 16 trên thế giới.

Viettel Global đã chứng minh được một điều: Người Việt Nam, người Viettel đi ra toàn cầu là chiến lược hoàn toàn đúng đắn.

Khi thị trường viễn thông truyền thống đang tiến đến ngưỡng bão hòa, Viettel đứng trước những thách thức phải đưa các thị trường ngoại cùng tiến vào kỷ nguyên số. Khát vọng chinh phục những thử thách mới vẫn như ngọn lửa rực cháy trong trái tim, huyết mạch và nguồn sống của những người Viettel Global.

Viettel Global đã linh hoạt tìm kiếm các cơ hội, không gian phát triển kinh doanh mới, ưu tiên đầu tư phát triển theo chiều sâu trong công nghệ số và chuyển đổi số.

Với chiến lược cho trải nghiệm thử để “gây nghiện”, tại các thị trường, Viettel Global cung cấp các dịch vụ số cho các bộ ban ngành, doanh nghiệp, đào tạo họ dùng chúng thuần thục. Khi dùng rồi, thấy giá trị vượt trội phục vụ cho công việc thì họ bị "gây nghiện" và không thể không dùng được nữa. Viettel Global tin rằng, tới năm 2025, các hoạt động chuyển đổi số, mức độ trưởng thành số của các quốc gia mà Viettel đầu tư sẽ tăng nhanh hơn bây giờ rất nhiều.

Những định hướng mới của ban lãnh đạo Viettel Global đã bước đầu gặt hái được trái ngọt!

Tại lục địa đen, dịch vụ ví điện tử đã chứng kiến sự phát triển sôi động, với số lượng thuê bao tăng trưởng khoảng 4 triệu thuê bao. Đáng chú ý, ví eMola tại Mozambique bùng nổ với doanh thu năm 2023 tăng trưởng xấp xỉ 505% so với năm 2022 và số thuê bao tăng trưởng là 3,36 triệu. Đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn đưa e-Mola trở thành ví điện tử có lượng thuê bao lớn nhất trong số các thị trường nước ngoài của Viettel Global.

Tại thị trường Burundi, khi xảy ra đảo chính, trong khi các nhà mạng nước ngoài sơ tán khỏi quốc gia này, thì những người Viettel dũng cảm đã ở lại xây dựng mạng lưới, cung cấp dịch vụ cho người dân. Vì vậy, chỉ sau 3 tháng Lumitel đã đứng đầu thị phần và lập nên kỷ lục về tốc độ chiếm lĩnh thị phần. Tại quốc gia nghèo nhất thế giới này, Viettel đã làm nên kỳ tích thứ hai bằng việc thúc đẩy ví điện tử Lumicash phổ cập đến với người dân Burundi, nơi dòng tiền giao dịch qua ví điện tử tương đương với GDP của cả nước. Năm 2023, Lumicash vẫn giữ vững ngôi vị số 1, hầu hết người dân quốc gia này đều sử dụng ví điện tử của Viettel để thanh toán điện tử các dịch vụ trong đời sống của họ.

Trong khi đó ở Myanmar, nổi bật nhất trong hệ sinh thái số của Mytel là MyID - super App, hiện đã có 27 triệu người dùng. MyID được coi là app quốc dân tại đất nước 50 triệu dân này, thậm chí còn thay thế cả Facebook và Viber. Liên tiếp nhận được giải thưởng quốc tế kể từ khi khai trương (4 năm liền), MyID đã chứng tỏ vai trò tiên phong trong việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ đột phá.

Trước đây, hàng ngày, bà Marianella Vidal, một người dân tỉnh Cusco, Peru, luôn phải lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra với mình vì tình hình an ninh khu vực rất phức tạp. Tuy nhiên, kể từ khi Bitel đưa Smart City đến đây, chính quyền đã kiểm soát tốt hơn tình hình an ninh so với trước. Mỗi khu vực đều có camera giám sát giúp cảnh sát thành phố dễ dàng phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Điều đó đã khiến bà Marinanella cảm thấy an tâm khi ra đường. Bà hy vọng hệ thống này sẽ nhanh chóng được nhân rộng trên toàn quốc để mang lại sự an toàn hơn cho người dân Peru.

Từ khát vọng chinh phục không gian mới cho đến tôn chỉ "Công nghệ từ trái tim" đã thúc đẩy các thương hiệu của Viettel tại thị trường nước ngoài đem đến những thay đổi quan trọng cho cuộc sống của người dân.