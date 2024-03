Vietinbank ký kết hợp tác cho vay dự án The Ori Garden

Sáng ngày 24/03 vừa qua, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) cùng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng đã tổ chức thành công Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng liên kết cho vay người mua nhà ở xã hội tại Dự án The Ori Garden, sự kiện mở ra nhiều cơ hội sở hữu nhà chất lượng cho người dân Đà Nẵng.

Theo đó, VietinBank - Chi nhánh (CN) Bắc Đà Nẵng sẽ thực hiện cấp vốn cho vay đối với cá nhân để thanh toán tiền mua nhà cho Chủ đầu tư SDN tại dự án The Ori Garden với tên pháp lý là Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.2 khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside. Cũng tại buổi ký kết, hai đơn vị đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện thông qua việc nhất trí sử dụng tối đa sản phẩm dịch vụ của đôi bên. SDN sẽ giới thiệu khách hàng, đồng thời là đơn vị sử dụng dịch vụ của VietinBank – Chi nhánh Bắc Đà Nẵng. Phía ngân hàng sẽ ưu tiên cấp tín dụng cho SDN và khách hàng với mức chi phí ưu đãi.

Sự kiện có sự tham dự của ông Võ Minh – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh Đà Nẵng; ông Nguyễn Thành Vinh - Giám đốc VietinBank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng; ông Mai Công Hồ - Tổng Giám đốc SDN cùng đại diện đơn vị phát triển kinh doanh và đại lý phân phối dự án.

Tại sự kiện, ông Mai Công Hồ - Tổng Giám đốc SDN nhấn mạnh, nhà ở xã hội (NOXH) luôn là nhu cầu cấp thiết của sự phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030. Bám sát theo chủ trương đã được đề ra của Chính phủ, ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam nói chung và VietinBank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng nói riêng luôn ưu tiên nguồn vốn vào các dự án liên quan đến NOXH.

“Sau khi thực hiện thẩm định và đánh giá thực tế triển khai dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.2 khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (The Ori Garden), VietinBank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng đã quyết định hợp tác toàn diện với Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng và cấp tín dụng tài trợ dự án và cho vay người mua nhà ở xã hội tại The Ori Garden. VietinBank kỳ vọng, sự hợp tác lần này sẽ tạo điều kiện hỗ trợ tài chính tối đa cho khách hàng, mở ra nhiều cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng cao cho người dân Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa đề án về về NOXH của Thủ tướng chính phủ”, vị này cho biết thêm.

Đại diện chủ đầu tư SDN, ông Mai Công Hồ bày tỏ sự hoan nghênh đối với ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng vì đã đồng hành cùng dự án The Ori Garden, cung cấp chương trình hỗ trợ tài chính hấp dẫn, giúp nhiều khách hàng có cơ hội sở hữu tổ ấm chất lượng. Vị này cũng cho biết thêm, The Ori Garden chính là tâm huyết của chủ đầu tư trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Đà Nẵng. Thông qua dự án, Chủ đầu tư mong muốn đóng góp vào việc nâng cao chất lượng an sinh xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người lao động và mang tới không gian sống chất lượng nhưng giá thành hợp lý.

Sau khi chương trình tài trợ dành riêng cho khách hàng vay cá nhân mua nhà thuộc dự án The Ori Garden được thông qua, người dân có thể vay tối đa lên tới 70% giá trị Hợp đồng mua bán với lãi suất chỉ 7,5%/năm. Với mức vay cùng lãi suất ưu đãi, khách hàng chỉ cần bỏ ra số tiền từ 220 triệu để sở hữu một căn hộ 1 phòng ngủ tại dự án. Ông Nguyễn Xuân Đức - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản BHS miền Trung, đơn vị trực tiếp triển khai bán hàng dự án nhấn mạnh: Khách hàng khi mua NOXH sẽ được tiếp cận gói vay của Ngân hàng chính sách xã hội với mức hỗ trợ ưu đãi. Tuy nhiên, do những tiêu chuẩn khắt khe nên không phải đối tượng nào cũng tiếp cận được gói vay này. Vì vậy, việc ngân hàng VietinBank Chi nhánh Bắc Đà Nẵng đồng hành cùng dự án sẽ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận với gói vay 120.000 tỷ đồng của Ngân hàng nhà nước với lãi suất ưu đãi, mở ra cơ hội sở hữu nhà cho nhiều người dân.

Được biết, dự án The Ori Garden có tên pháp lý là Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4.1 & B4.2 Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside, được định hướng trở thành tổ hợp nhà ở xã hội, dịch vụ thương mại và chung cư chất lượng cao hàng đầu tại Đà Nẵng. Với quy mô 3,358 căn hộ, cơ cấu gồm 10 tòa nhà, dự án sẽ góp phần giải quyết nhu cầu về nhà ở chất lượng, giá thành vừa phải của người lao động địa phương. Theo đại diện đơn vị phát triển kinh doanh BHS Miền Trung, giai đoạn 1 dự án khi ra mắt thị trường đã nhận được những phản ứng rất tích cực từ phía người dân Đà Nẵng. Giai đoạn 2 dự kiến tiến hành bàn giao vào quý IV/2024 và sẽ chào đón gần 9000 cư dân.

Với sự hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) cùng đối tác Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Bắc Đà Nẵng, The Ori Garden hứa hẹn sẽ trở thành lựa chọn an cư lý tưởng của hàng nghìn người dân, góp phần cải thiện đời sống của người dân và nâng cấp cấp diện mạo cảnh quan thành phố Đà Nẵng nói chung và khu vực Tây Bắc Đà Nẵng nói riêng.