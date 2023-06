Vietcombank khuyến khích khách hàng sớm chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip

Theo bà Đoàn Hồng Nhung – PGĐ Khối bán lẻ Vietcombank, việc điều chỉnh phí dịch vụ từ ngày 1/7/2023 trong đó có những điều chỉnh nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ.

Được biết Vietcombank điều chỉnh một số loại phí dịch vụ từ ngày 01/7/2023, bà có thể cho biết chi tiết thông tin và mục tiêu của việc điều chỉnh phí này?

Vietcombank thực hiện điều chỉnh một số loại phí dịch vụ liên quan đến thẻ từ ngày 01/7/2023, bao gồm một số nhóm với mục tiêu như sau:

(1) Khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip: Vietcombank áp dụng Phí duy trì thẻ ghi nợ công nghệ từ 10.000 VND/thẻ/tháng. Mức phí này chỉ áp dụng với khách hàng chưa thực hiện chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip và khách hàng sẽ được hoàn lại khoản phí này khi chuyển đổi sang thẻ chip và/hoặc khóa thẻ từ trong 03 tháng kể từ ngày thu phí.

Vietcombank mong muốn khuyến khích khách hàng sớm chuyển đổi sang thẻ chip để gia tăng an toàn bảo mật đồng thời đáp ứng các quy định về công nghệ thẻ của Ngân hàng nhà nước và Tổ chức thẻ quốc tế.

Để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi thẻ của khách hàng, Vietcombank hiện đang cung cấp đa dạng kênh chuyển đổi cho khách hàng bao gồm kênh quầy và kênh số. Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện chuyển đổi thẻ trực tuyến trên VCB Digibank và lựa chọn nhận thẻ tại địa chỉ của khách hàng tại Việt Nam hoàn toàn miễn phí.

(2) Khuyến khích khách hàng giao dịch trên kênh số: Từ 01/07/2023, Vietcombank áp dụng thu phí kích hoạt thẻ tại quầy, phí gửi thẻ trực tiếp, phí chấm dứt sử dụng thẻ vật lý nhằm mục đích khuyến khích khách hàng chuyển dịch sang kênh số, đồng thời giảm bớt chi phí cho khách hàng và xã hội, tiết kiệm thời gian và góp phần bảo vệ môi trường.

Khách hàng có thể đăng ký phát hành miễn phí và sử dụng sản phẩm thẻ phi vật lý của Vietcombank để trải nghiệm các tiện ích của thẻ trên kênh số với ưu thế nổi trội là không mất thời gian chờ phát hành thẻ mà có thể sử dụng thẻ ngay sau khi đăng ký một cách dễ dàng thuận tiện nhanh chóng. Khách hàng cũng có thể dễ dàng chủ động thao tác kích hoạt thẻ miễn phí trên kênh số như VCB Digibank, SMS Banking, vừa thuận tiện, nhanh chóng, vừa đảm bảo an toàn cho khách hàng khi sử dụng thẻ. Đây cũng là xu hướng chung của các ngân hàng trên thị trường nhằm điều hướng khách hàng sử dụng các sản phẩm thẻ trên kênh số, tạo sự thuận tiện và an toàn cho khách hàng. (3) Hỗ trợ khách trong quá trình sử dụng thẻ: Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, hỗ trợ tối đa khách hàng trong quá trình sử dụng thẻ, nằm trong các thay đổi phí này, từ ngày 01/7/2023, Vietcombank thực hiện MIỄN PHÍ tra soát đối với các giao dịch thẻ nội địa do Vietcombank phát hành thay cho mức phí hiện nay đang áp dụng là 50.000 VND/ giao dịch tra soát đối với thẻ nội địa (đã bao gồm VAT).

Riêng đối với phí không thanh toán đủ số tiền thanh toán tối thiểu: Vietcombank không điều chỉnh tỷ lệ phí áp dụng mà chỉ điều chỉnh mức phí thu tối thiểu nhằm phù hợp với mặt bằng chung của thị trường.

Việc chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip được coi là mục tiêu của Ngân hàng, vậy bà có thể cho biết sự khác biệt của thẻ công nghệ chip và tại sao khách hàng nên chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang công nghệ chip?

Nhằm gia tăng tính an toàn bảo mật và tối ưu hóa tiện ích của các sản phẩm thẻ, Vietcombank luôn nỗ lực và sẵn sàng hỗ trợ khách hàng chuyển đổi miễn phí thẻ Ghi nợ và Tín dụng Vietcombank từ thẻ công nghệ từ sang thẻ công nghệ chip không tiếp xúc (Chip contactless).

Thẻ công nghệ chip là gì? So sánh thẻ công nghệ từ và công nghệ chip có thể hiểu đơn giản như sau:

Thẻ từ là thẻ có chứa dải băng từ với nhiệm vụ lưu trữ thông tin đã được mã hóa của khách hàng. Dữ liệu trên thẻ từ được lưu trữ cố định trên dải từ (mặt sau thẻ) và chỉ được mã hóa một lần, vì vậy dễ dẫn đến rủi ro đánh cắp thông tin thẻ và gian lận giao dịch.

Thẻ chip còn được gọi là "thẻ thông minh". Thẻ có gắn một vi mạch trên bề mặt thẻ, và đây là điểm khác biệt cơ bản giữa thẻ chip và thẻ băng từ. Đối với thẻ chip, dữ liệu giao dịch gồm dữ liệu được lưu cố định tại chip (mặt trước thẻ) và mật mã giao dịch thay đổi theo mỗi giao dịch.

Hiện nay, Vietcombank đã áp dụng công nghệ chip không tiếp xúc cho toàn bộ sản phẩm thẻ của Ngân hàng.

Vì sao nên chuyển đổi thẻ công nghệ từ sang công nghệ chip? Xin thưa rằng:

Công nghệ thẻ chip đã được sử dụng rộng rãi trên thế giới và đã chứng tỏ được mức độ hiệu quả trong việc giảm gian lận trong các giao dịch thẻ.

Bên cạnh đó, công nghệ thẻ chip cũng tích hợp với tính năng tiện ích trong thanh toán góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Cụ thể với công nghệ thẻ chip không tiếp xúc (Chip contactless), khách hàng sẽ trải nghiệm các hình thức thanh toán thanh toán nhanh chóng – tiện lợi – an toàn, phù hợp với các giao dịch nhỏ lẻ mà trước đây khách hàng thường sử dụng tiền mặt như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hàng ăn nhanh, quán café..... Đối với giao dịch không tiếp xúc, chủ thẻ chỉ cần thực hiện chạm thẻ vào thiết bị chấp nhận thanh toán có biểu tượng và hoàn tất giao dịch. Đặc biệt với hóa đơn có giá trị nhỏ, khách hàng không cần phải ký hóa đơn thẻ. Trong tương lai, thẻ Chip contactless sẽ được triển khai áp dụng thanh toán không tiếp xúc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giao thông thông minh, bãi đỗ xe... hỗ trợ thay đổi thói quen thanh toán của người dân, hướng đến mục tiêu xã hội không dùng tiền mặt.

Vâng, như vậy có thể hiểu rằng việc điều chỉnh các mức phí này, chủ yếu nhằm khuyến khích khách hàng chuyển đổi thẻ sang sản phẩm tối ưu hơn là thẻ công nghệ chip và khuyến khích khách hàng chuyển đổi giao dịch trên kênh số theo đúng xu hướng hiện nay nhằm mang lại tiện ích và an toàn hơn cho khách hàng. Bà có thể chia sẻ thêm về các chiến lược sản phẩm của Vietcombank trong năm nay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng?

Thống nhất với các mục tiêu này, ngày 21/6 vừa qua, Vietcombank đã ra mắt sản phẩm thẻ phi vật lý VCB DigiCard miễn hoàn toàn phí phát hành và phí thường niên cùng rất nhiều ưu đãi. Đây là sản phẩm thẻ được xây dựng trên nền tảng số. Khách hàng có thể đăng ký mở thẻ ngay trên VCB Digibank ứng dụng mobile, trên website hoặc qua định danh trực tuyến EKYC. Sắp tới, chúng tôi cũng ra mắt chùm sản phẩm thẻ công nghệ Chip contactless được cải tiến từ các sản phẩm thẻ hiện tại và được bổ sung nhiều tính năng, ưu đãi đa dạng, phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, chúng tôi cũng đã và đang tiếp tục phát triển các kênh thanh toán số để thiết lập mạng lưới cũng như hệ sinh thái số trong việc phát hành và sử dụng thẻ của khách hàng nhằm mang lại tiện ích và tối ưu trải nghiệm của khách hàng.