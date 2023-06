Việt Nam - Trung Quốc đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam – Trung Quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị WEF của Thủ tướng Phạm Minh Chính, từ ngày 25-27/6, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Vương Chấn Giang; hội kiến với Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Thạch Hảo Dũng và làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Cục trưởng Cục Quản lý di dân quốc gia Hứa Cam Lộ.

Tại cuộc hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc ngày 27/6, Lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy nghiên cứu xây dựng, ký kết văn bản hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung.

Hai bên thống nhất đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam – Trung Quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo.

Trước đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang cũng đã hội kiến với Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc Thạch Hảo Dũng.

Theo đó, Lãnh đạo hai Bộ thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm hợp tác và trao đổi về các lĩnh vực tội phạm, nhất là chống tội phạm kinh tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “cách mạng màu” của các thế lực thù địch... Tăng cường thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ cao, an ninh mạng; tập huấn nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Còn tại buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ, Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam - Trung Quốc thống nhất quán triệt thực hiện Biên bản Hội nghị cấp Bộ trưởng về phòng, chống tội phạm lần thứ 7, thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực xuất nhập cảnh ký tháng 2/2021 và Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2023.

Tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về xuất nhập cảnh, các phương thức, thủ đoạn, dấu hiệu nhận biết hoạt động phạm tội; yêu cầu công dân nước mình khi nhập cảnh nước bên kia phải tuân thủ các quy định của pháp luật nước sở tại nói chung, các quy định về xuất nhập cảnh nói riêng.

Cùng với đó, tăng cường tuần tra biên giới hai nước, siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tập trung các hướng, địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền cho người dân dọc tuyến biên giới nâng cao ý thức, trách nhiệm, không để các đối tượng lợi dụng để có các hoạt động vi phạm pháp luật.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Hứa Cam Lộ đã chủ trì Lễ ký kết Kế hoạch triển khai Cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc.