Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở Mỹ Latinh

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile, quốc gia quan trọng hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình hội nhập khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Chile, chiều 10/11 theo giờ địa phương, tại Thủ đô Santiago de Chile, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng lần đầu tiên dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Chile, đất nước tươi đẹp, mến khách.

Chủ tịch nước cảm ơn nhân dân và các lực lượng cánh tả yêu chuộng hòa bình của Chile đã nhiệt thành ủng hộ, đoàn kết với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và đặc biệt của Đảng Xã hội dành cho Việt Nam trong công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc hai nước, hai đảng chia sẻ nhiều điểm tương đồng về khát vọng tự do, độc lập, công bằng, bình đẳng, tiến bộ xã hội trên nền tảng quan hệ vững chắc, chia sẻ lợi ích chung, có tiềm năng để mở rộng hợp tác, bổ sung và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Chia sẻ một số nét lớn về tình hình Việt Nam, Chủ tịch nước cho biết sau gần 40 năm kiên trì thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhất là về kinh tế, an sinh xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính và tư pháp, phòng chống tham nhũng...

Chủ tịch nước nêu rõ Việt Nam luôn kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, trong đó Việt Nam luôn coi trọng phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, dựa trên ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, tạo khuôn khổ quan hệ ổn định và bền vững với các đối tác.

Việt Nam chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đóng góp vào quá trình xây dựng, định hình các thể chế đa phương, khu vực, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế hợp tác khu vực, liên khu vực và Tiểu vùng Mekong.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước bạn bè truyền thống ở khu vực Mỹ Latinh, nhất là với Chile, quốc gia quan trọng hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình hội nhập khu vực, liên kết khu vực và ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong các vấn đề toàn cầu.

Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, hai Đảng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ và triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, đồng thời tiếp tục củng cố sự tin cậy cấp cao và nền tảng quan hệ chính trị làm cơ sở và định hướng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích và tạo điều kiện để thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác song phương và các hiệp định, kế hoạch hành động, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; chú trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng như an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ, phát triển xanh, chuyển đổi số, năng lượng tái tạo nhằm tạo động lực cho quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước; ủng hộ Chính phủ hai nước phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt tại Liên hợp quốc.

Cùng với đó tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy quan hệ giao lưu nhân dân để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề cho việc duy trì và phát huy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với sự quan tâm của Đảng Xã hội Chile và nỗ lực chung, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn nữa.

Về phần mình, Chủ tịch Đảng Xã hội Chile Paulina Vodanovic bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và với hai đảng nói riêng.

Bà Vodanovic cho rằng tuy cách xa nhau về địa lý nhưng hai nước luôn có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; nhấn mạnh cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam có sức ảnh hưởng lớn đến thế hệ trẻ Chile thời điểm đó và đã có cuộc tuần hành hàng trăm km từ thành phố cảng Valparaiso lên Thủ đô Santiago vào năm 1969 để bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Đảng Xã hội Chile cho biết ngay sau khi đắc cử vào năm 1971, Tổng thống Salvador Allende đã quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thực hiện điều này.

Với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước luôn được gìn giữ và ngày càng phát triển, nhất là trong những năm gần đây, bà Paulina Vodanovic khẳng định đây chính là cơ sở để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, văn hóa.

Trước những biến động của tình hình thế giới, cũng như mong muốn chính đáng của người dân về một xã hội tốt đẹp hơn, càng cần có những nhà lãnh đạo làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình để phục vụ nhân dân tốt hơn, Chủ tịch Đảng Xã hội Chile mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm mà hai nước cùng quan tâm như vấn đề đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, đồng thời mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong vấn đề di cư bất hợp pháp và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bà Paulina Vodanovic khẳng định với vai trò của mình, Đảng Xã hội Chile sẽ tiếp tục giữ gìn và xây dựng mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.