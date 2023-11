Việt Nam ghi dấu ấn trên bản đồ âm nhạc thế giới với hàng loạt siêu sao 'đổ bộ' năm 2023

Siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder tại Phú Quốc với sự xuất hiện của “tượng đài pop rock” Maroon 5 sẽ là dấu ấn đặc biệt trong một năm đầy thăng hoa của các lễ hội âm nhạc đình đám tại Việt Nam, với hàng loạt siêu sao quốc tế đổ bộ từ Charlie Puth, Black Pink đến Westlife và “nhóm nhạc thành công nhất nước Mỹ”…

Với qui mô và tầm vóc đặc biệt, 8Wonder không chỉ là sự kiện khuấy động không khí mùa lễ hội cuối năm tại đảo ngọc, mà còn trở thành mốc son khẳng định sự vươn tầm của các siêu nhạc hội thương hiệu Việt trên bản đồ công nghiệp giải trí toàn cầu.

Việt Nam – điểm đến yêu thích mới của các siêu sao âm nhạc toàn cầu

Nửa đầu năm 2023, Việt Nam có thể được xem là “thiên đường” của fan Kpop khi hàng loạt tên tuổi khủng của làng nhạc Hàn Quốc liên tục đến trình diễn tại các sự kiện quy mô lớn. Từ “chị đại Kpop” CL - cựu thủ lĩnh nhóm nhạc 2NE1, đến Super Junior, Taeyang (BIGBANG), BoA, Hyoyeon (SNSD), KARD,...

Tiếp nối làn sóng idol đổ bộ Việt Nam, “thần đồng âm nhạc” Charlie Puth xuất hiện không thể “cháy” hơn trên sân khấu mô phỏng đại dương vô cực của siêu nhạc hội quốc tế 8Wonder Nha Trang vào tháng 7. “Cơn địa chấn” mùa hè thu hút hàng chục nghìn người hâm mộ cả ở trong nước và quốc tế đến với xứ biển đảo Khánh Hoà, “quẩy” hết mình cùng thần tượng.

Ngay sau đó là Black Pink diễn concert Porn Pink tại Hà Nội. “Ông hoàng tình ca” Ronan Keating cùng ban nhạc Boyzone, và huyền thoại hip-hop Epik High góp mặt tại nhạc hội HAY Glamping Festival. Thậm chí, nhóm nhạc hip-hop nổi tiếng nhất nhì thế giới hiện nay này còn hứa “100%” sẽ trở lại đất nước hình chữ S.

Những tháng cuối năm, khán giả Việt tiếp tục đón nhận tin vui ban nhạc huyền thoại của Ireland - Westlife - đến Việt Nam với chuỗi sự kiện lưu diễn khơi gợi ký ức thanh xuân. Liên tiếp sau đó là loạt lễ hội âm nhạc có sự tham gia của sao quốc tế như Monsoon, HOZO, hay 8Wonder Winter Festival.

Trong đó, 8Wonder sắp diễn ra tại Phú Quốc vào tháng 12 có thể được xem là sự kiện âm nhạc lớn nhất mùa lễ hội này với sự góp mặt của “huyền thoại pop rock đương đại” Maroon 5. Với quy mô và sự đầu tư hoành tráng, đây có thể được xem là dấu ấn đáng nhớ nhất của nền công nghiệp giải trí của Việt Nam trong nửa cuối năm 2023.

“Công lớn” của 8Wonder

Những nghệ sĩ hàng đầu thế giới liên tiếp xuất hiện đã từng bước góp phần đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ ngành công nghiệp giải trí toàn cầu. “Công lớn” ấy không thể không kể đến 8Wonder khi đưa Charlie Puth và Maroon 5 xuất hiện trên sân khấu lễ hội âm nhạc quốc tế đỉnh cao.

8Wonder Nha Trang được xem là lễ hội âm nhạc quốc tế tầm cỡ thế giới đầu tiên “made in Việt Nam”. Với sự tham gia của ngôi sao thuộc hàng top đầu thế giới Charlie Puth và 7 hitmakers Vpop: Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn…, sự kiện mang đến cho hàng nghìn du khách không gian nghệ thuật đỉnh cao, hoành tráng mãn nhãn.

16 tấn thiết bị âm thanh, trong đó 5 tấn nhập khẩu từ Mỹ; 2 hệ thống điều khiển ánh sáng MA3 cực hiếm; 2 hệ thống xử lý hình ảnh thuộc hàng “khủng” Magnimage EC90 duy nhất tại Việt Nam… được đầu tư bài bản, tỉ mỉ mới có thể đáp ứng được yêu cầu trình diễn của ngôi sao hàng đầu thế giới. Kết hợp với đó là visual cảm hứng từ thế giới đại dương vô cùng hút mắt trình chiếu trên màn LED khổng lồ trên sân khấu, mang đến những trải nghiệm âm nhạc hoàn hảo cho cả khán giả và các nghệ sĩ.

Sự hoành tráng của 8Wonder Nha Trang càng làm không ít khán giả háo hức và mong chờ vào quy mô và chất lượng của mùa 2 sắp diễn ra tại Phú Quốc.

8Wonder Winter Festival chủ đề “Twilight till First Light” sẽ kéo dài suốt từ 15g ngày 16/12 đến tận nửa đêm, mang đến hành trình trải nghiệm “kỳ quan cảm xúc không giới hạn – Infinity Wonder”. Trong đó, nhóm nhạc huyền thoại Maroon 5 sẽ có hơn 75 phút trình diễn bùng nổ, cộng hưởng cùng set diễn được phối mới dành riêng cho 8Wonder đến từ 6 nghệ sĩ đương đại nổi tiếng: Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz.

Độ khủng của sân khấu 8Wonder Winter Festival tại Phú Quốc hứa hẹn không thua kém sự kiện tại Nha Trang, với dàn âm thanh, ánh sáng hoành tráng chuẩn quốc tế. Sân khấu tại Quảng trường biển Grand World mô phỏng chiếc đồng hồ cổ khổng lồ được dàn dựng bởi đạo diễn Cao Trung Hiếu – tên tuổi tài hoa đứng sau thành công vang đội của nhiều “kỳ quan âm nhạc” cho nhiều nghệ sĩ đình đám, bao gồm cả 8Wonder Nha Trang.

Được đầu tư theo mô hình các lễ hội âm nhạc tầm cỡ thế giới hiện nay, 8Wonder hứa hẹn bùng nổ không ngừng nghỉ, với hàng loạt hoạt động khám phá, giải trí “không ngủ” mang đậm tinh thần mùa lễ hội cuối năm tại ngay tại Grand World, từ lễ hội ẩm thực đường phố, Diễu hành Wake Up Santa, trình diễn múa lửa và xiếc đường phố, vẽ mặt chủ đề lễ hội hoàn toàn miễn phí ban ngày,… đến Lễ hội đua thuyền quý tộc Gondola, Wake Up Camping, After Party Corona-by-night, trình diễn ánh sáng laser tại Hồ Tình Yêu ban đêm,...

Được tổ chức tại các địa danh du lịch biển nổi tiếng như Nha Trang, Phú Quốc, 8Wonder là một trong những “sự kiện điểm đến” hoành tráng bậc nhất hiện nay nhằm góp phần quảng bá và thúc đẩy du lịch Việt Nam. Trong tương lai, 8Wonder được kỳ vọng sẽ trở thành thương hiệu lễ hội âm nhạc toàn cầu, thu hút đông đảo nghệ sĩ quốc tế thường xuyên đến với các quần thể trải nghiệm tầm cỡ, sánh ngang các tên tuổi mang tính biểu tượng như Coachella (Mỹ), Tomorrowland (Bỉ) hay Glastonbury (Anh)…/.