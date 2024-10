Việt Nam có thêm công ty tiên phong chuyên cung cấp các giải pháp nhà thông minh

Ngày 18/10, TickSmart là một công ty tiên phong chuyên cung cấp các giải pháp nhà thông minh đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam.

TickSmart cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng cao, tích hợp liền mạch với lối sống hiện đại nhưng vẫn đảm bảo mức giá phải chăng.

Theo đó giải pháp của TickSmart nằm trong top sản phẩm tốt nhất trên thị trường, với những tính năng tiên tiến như tích hợp AI, tiết kiệm năng lượng và khả năng tương thích với nhiều thiết bị.

Dù duy trì tiêu chuẩn cao, nhưng TickSmart cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh, giúp công nghệ nhà thông minh trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng.

Sản phẩm của TickSmart được thiết kế để dễ dàng sử dụng, cho phép chủ nhà điều khiển môi trường sống một cách đơn giản và trực quan. Mặc dù mới thành lập, TickSmart đã nhanh chóng tạo dựng được niềm tin từ khách hàng nhờ vào cam kết đổi mới và dịch vụ hậu mãi xuất sắc.

Giải pháp của TickSmart giúp bạn biến ngôi nhà thành một môi trường thông minh, hiệu quả và an toàn. Đồng thời đảm bảo khách hàng sẽ nhận được giá trị tốt nhất cho khoản đầu tư của mình. Giải pháp nhà thông minh (SmartHome) của TickSmart mang đến một cuộc sống tiện nghi, an toàn và tiết kiệm năng lượng, nhờ vào việc tự động hóa và quản lý thông minh các thiết bị trong ngôi nhà của bạn. Với công nghệ tiên tiến, các sản phẩm của TickSmart giúp bạn dễ dàng kiểm soát mọi khía cạnh của ngôi nhà chỉ bằng một chiếc điện thoại hoặc giọng nói.

Theo đó, hệ thống giúp điều chỉnh ánh sáng theo tâm trạng, nhu cầu sử dụng và thời gian trong ngày một cách tự động. Tích hợp cảm biến chuyển động giúp tiết kiệm năng lượng và tăng cường an ninh. Camera giám sát thông minh, cảm biến cửa và hệ thống báo động kết nối trực tiếp với điện thoại giúp bạn theo dõi và kiểm soát ngôi nhà 24/7, dù ở bất kỳ đâu.

Người dùng có thể bật/tắt các thiết bị điện tử, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hay thậm chí là mở cửa chỉ bằng một ứng dụng duy nhất. Điều này không chỉ tiện lợi mà còn giúp tiết kiệm năng lượng. TickSmart hỗ trợ điều khiển thông qua các trợ lý ảo như Google Assistant, Alexa, giúp việc sử dụng các thiết bị thông minh trở nên dễ dàng và hiện đại hơn bao giờ hết. Nhận thông báo trực tiếp về các sự cố, tình trạng thiết bị trong nhà, cũng như báo cáo chi tiết về mức tiêu thụ năng lượng, giúp bạn tối ưu hóa chi phí.

Với TickSmart, việc quản lý ngôi nhà chưa bao giờ dễ dàng và tiện lợi hơn thế. Chúng tôi không chỉ mang đến cho bạn một cuộc sống tiện nghi, hiện đại mà còn giúp tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Giải pháp liên lạc nội bộ intercom của TickSmart mang đến một cuộc sống tiện nghi, an toàn và bảo mật trong thời kỳ 4.0. Với công nghệ tiên tiến, các sản phẩm Intercom của TickSmart giúp bạn dễ dàng kiểm soát mọi khía cạnh của ngôi nhà chỉ bằng một chiếc điện thoại hoặc giọng nói.

Nhờ tính mở và khả năng mở rộng mạnh mẽ của Android, các thiết bị chạy Android của Ticksmart hỗ trợ tích hợp các hệ thống và ứng dụng của bên thứ ba, cho phép hệ thống nhà thông minh Ticksmart và các hệ thống của bên thứ ba khác kết hợp liền mạch với nhau, cải thiện đáng kể sự tương tác giữa các hệ thống khác và hệ thống liên lạc nội bộ video Ticksmart.

Hệ thống liên lạc nội bộ tòa nhà Ticksmart hỗ trợ báo động an ninh, cho phép bạn kích hoạt nhà của mình chỉ bằng một nút bấm khi bạn rời đi, mang lại sự an tâm khi bạn đi vắng. Ngoài ra, Ticksmart Intercom hỗ trợ chức năng thay đổi giọng nói để tăng thêm sự an toàn khi giao tiếp với khách lạ. Nó cũng có chức năng SOS một chạm để nhanh chóng yêu cầu trợ giúp trong các tình huống khẩn cấp. Ticksmart đã triển khai trung tâm dữ liệu trên server quốc tế, cam kết bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

TickSmart cũng áp dụng công nghệ mới nhất trong hệ thống SmartHome, đảm bảo bạn luôn đi trước xu hướng với các sản phẩm tích hợp AI, điều khiển từ xa và tự động hóa toàn diện. Với mức giá phải chăng, TickSmart giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận các giải pháp thông minh mà không cần lo lắng về chi phí. Bạn nhận được sự tiện nghi của sản phẩm cao cấp mà chỉ phải chi trả mức giá hợp lý.

"Hệ thống an ninh của chúng tôi giúp bảo vệ gia đình bạn 24/7, từ camera giám sát đến cảm biến chuyển động và báo động tức thì. Nên TickSmart không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Đồng thời luôn đồng hành cùng khách hàng từ khâu tư vấn, lắp đặt cho đến dịch vụ sau bán hàng. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật 24/7 luôn sẵn sàng giải đáp và xử lý mọi vấn đề của bạn", đại diện TickSmart nói.