Victoria Beckham ‘bỏ túi’ hơn nửa triệu USD từ sự nghiệp âm nhạc dù không hát một chữ

TPO - Victoria Beckham được cho là đã kiếm được hơn nửa triệu USD từ sự nghiệp âm nhạc dù không hề cầm mic hát.

The Sun đưa tin, Victoria Beckham được cho là đã “bỏ túi” 430.000 bảng Anh (hơn 566.000 USD ~ 12,9 tỷ đồng) trong năm 2020 từ sự nghiệp âm nhạc của mình. Số tiền trên do Moody Productions Ltd, công ty âm nhạc của bà Beck, quản lý. Công ty này cũng thay Victoria trả khoản thuế 86.000 bảng Anh (gần 2,6 tỷ đồng).

Nhiều năm qua, nhà thiết kế thời trang sinh năm 1974 không còn ca hát. Tuy vậy, với tư cách thành viên của Spice Girls, cô vẫn được chia phần trăm từ các hoạt động của nhóm sau khi tái hợp.

Victoria có được số tiền trên sau khi Spice Girls được cho là đã tiến hành các cuộc đàm phán cho chuyến lưu diễn thế giới của họ. Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu vào năm 2023 và show diễn kết thúc sẽ diễn ra tại Lễ hội âm nhạc Glastonbury ở Pilton, Somerset, Anh.

Nguồn tin thân cận tiết lộ, Victoria từng hứa sẽ biểu diễn cùng các thành viên khác của nhóm nhạc (Emma Bunton, Mel C, Geri Horner và Mel B) nếu show diễn được tổ chức tại một lễ hội âm nhạc.

Đại diện của Spice Girls và Victoria Beckham chưa phản hồi về thông tin trên.

Đáng nói hơn, con số trên chưa bằng một nửa so với những gì Victoria nhận được vào một năm trước đó. Cụ thể, cô kiếm được 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD ~ 30 tỷ đồng) từ các chứng thực, hợp đồng cấp phép và các sản phẩm tạo ra từ các hợp đồng biểu diễn trong chuyến lưu diễn tái hợp của Spice Girls vào năm 2019 dù từ chối tham gia.

Trong khi sự nghiệp âm nhạc đều đặn sinh lời cho Victoria dù người đẹp 48 tuổi không mấy mặn mà, công việc kinh doanh thời trang tiêu tốn nhiều tâm huyết của bà mẹ bốn con lại rơi vào tình trạng thua lỗ trầm trọng.

Thương hiệu thời trang của Victoria chưa bao giờ tạo ra lợi nhuận kể từ khi công bố số liệu đầu tiên vào năm 2016, với tổng số lỗ hiện lên tới 56,7 triệu bảng Anh (hơn 1.700 tỷ đồng). Năm 2020, công ty lỗ 8,6 triệu bảng Anh. Số tiền lỗ trong 12 tháng trước đó là 16,8 triệu bảng Anh.

Ngược lại với bà xã, David Beckham dường như “mát tay” hơn trong việc đầu tư. Công ty Footwork Productions Ltd của anh đạt được lợi nhuận 30,8 triệu bảng Anh (929 tỷ đồng).

Tú Oanh