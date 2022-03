‘Tình màn ảnh’ của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi vì dùng cơ bắp ‘fake’

TPO - Dân mạng chê Nhậm Gia Luân thiếu chuyên nghiệp khi mặc áo tạo cơ bắp trong phim “Ngự giao ký”.

Sau nhiều tháng chờ đợi, bộ phim cổ trang, huyền huyễn “Ngự giao ký” với sự tham gia của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân chính thức lên sóng vào ngày 17/3.

Trước khi phim khởi chiếu, đạo diễn Chu Duệ Bân đã có buổi gặp gỡ với giới truyền thông, trả lời và chia sẻ nhiều về quá trình quay “Ngự giao ký”.

Trong cuộc phỏng vấn, phóng viên đề cập đến ồn ào Nhậm Gia Luân dùng cơ bắp giả. Theo đó, khi trailer được công bố, dân mạng phát hiện phân cảnh cởi trần của tài tử sinh năm 1989 thiếu tự nhiên, tỷ lệ giữa bắp tay và cánh tay thiếu cân đối. Chi tiết này làm làm dấy lên nghi vấn Nhậm Gia Luân dùng áo tạo cơ bắp.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, rất nhiều bình luận “ném đá” Nhậm Gia Luân và đoàn phim “Ngự giao ký” thiếu chuyên nghiệp, làm trò hề trên phim. Có người chê nam diễn viên “Cẩm y chi hạ” lười biếng, không bỏ công tập luyện cơ bắp mà phải dùng đến công cụ hỗ trợ.

Trước phản ứng của khán giả, Chu Duệ Bân xác nhận Nhậm Gia Luân mặc áo tạo cơ bắp. Tuy nhiên, đạo diễn Chu phủ nhận thông tin nam chính lười luyện tập, mà do phần đuôi cá trong tạo hình người cá của Nhậm Gia Luân to hơn so với cơ thể anh, buộc ê kíp phải cho diễn viên mặc áo tạo cơ bắp để tỷ lệ cơ thể đẹp hơn. “Nhậm Gia Luân không hề thiếu chuyên nghiệp, ngược lại anh ấy rất chịu khó bởi vì mặc áo tạo cơ bắp vào mùa hè thực sự thách thức”, ông nói.

Tuy vậy, Chu Duệ Bân khẳng định, luôn ghi nhận và tích cực lắng nghe ý kiến của cư dân mạng. “Ví dụ, khi tôi quay phim, nhiều khán giả thắc mắc tại sao không có cảnh hôn. Từ đó, trong những tác phẩm của tôi, cảnh hôn rất đa dạng. Tôi sẽ mang đến cho khán giả nhiều đột phá, nhiều cách hôn khác nhau”, ông chia sẻ.

Chu Duệ Bân cũng đề cập đến quá trình hợp tác với Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo ông, khác với Nhậm Gia Luân từng có cơ hội làm việc chung trước đó, lý do ông mời Nhiệt Ba đóng nữ chính “bốc đồng” hơn.

Ông kể, trước khi bắt đầu dự án, ông đã ăn tối với mỹ nhân Tân Cương 9x một lần. Lúc đó, Nhiệt Ba đột nhiên nói rằng đang đọc cuốn tiểu thuyết “Ngự giao ký”. Hai người càng nói chuyện càng hào hứng, thậm chí quên cả ăn. Cuối cùng, Chu Duệ Bân hỏi Nhiệt Ba liệu cô có muốn đóng bộ phim này không và được cô đồng ý.

Chu Duệ Bân khen màn thể hiện của nàng “Phượng Cửu” không chỉ chuyên nghiệp mà còn mang đến cho ông nhiều bất ngờ. “Nhiều khi đang quay phim, tôi rất dễ bị cô ấy kéo vào cảnh quay. Xem những cảnh cảm xúc của cô ấy, tôi sẽ vô tình dán mắt vào màn hình và nước mắt chảy ròng ròng. Tôi đánh giá cao thái độ và sự thông minh của cô ấy. Tôi chỉ cần nói điều tôi muốn và cô ấy có thể hiểu ngay lập tức”, ông nhận xét.

“Ngự giao ký” khởi quay hồi tháng 2/2021 và đóng máy vào tháng 6 cùng năm. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Phim xoay quanh chuyện tình giữa người thuần hóa yêu quái Kỷ Nhân Hoà (Địch Lệ Nhiệt Ba) và người cá (Nhậm Gia Luân).

Tú Oanh