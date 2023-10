Vì sao VinFast VF 6 là mẫu xe được chờ đợi nhất hiện nay?

Ngoài mức ưu đãi 20 triệu đồng cho các khách hàng đặt cọc sớm từ ngày 20/10 đến 30/10/2023, VinFast VF 6 còn được nhiều người chờ đợi vì là mẫu ô tô điện sở hữu nhiều trang bị hiện đại vượt trội so với phân khúc, ngang với những mẫu xe hạng C trên thị trường.

Hàm lượng công nghệ vượt trội so với giá lăn bánh

Tuy kích thước dài, rộng, cao bề ngoài tương đương các mẫu xe CUV cỡ B nhưng VinFast VF 6 tỏ ra vượt trội cả về thiết kế nội, ngoại thất, thông số động cơ cho đến các tính năng, công nghệ hỗ trợ lái thông minh và an toàn. Nhiều thông số của mẫu xe này như sức mạnh động cơ, chiều dài cơ sở, kích thước la-zăng, trang bị tiện nghi… thậm chí còn tốt hơn cả một số mẫu C-SUV như Mazda CX-5, Hyundai Tucson.

“Với hàm lượng công nghệ vượt trội, mức giá lăn bánh chỉ từ 767 triệu đồng cho VF 6 Plus là quá hợp lý. Tuy nhiên, tôi sẽ mua xe kèm pin với giá lăn bánh 857 triệu đồng, vì chỉ bỏ ra thêm 90 triệu mà được sở hữu bộ pin dung lượng gần 60 kWh thì phải nói là cực rẻ”, anh Nguyễn Minh Nhật (Hà Nội) khẳng định sau khi dành thời gian nghiên cứu kĩ về mẫu xe mới ra mắt của VinFast.

Theo công bố, VF 6 sở hữu hơn 20 tính năng hỗ trợ lái nâng cao, gấp đôi so với Hyundai Tucson, trong khi các tính năng thông minh nhiều hơn gấp 3.

“Tôi thích nhất là chế độ thú cưng vì gia đình có nuôi một chú chó nhỏ, mỗi lần đi chơi, đi mua sắm sẽ thoải mái để em nằm trong xe mà không lo bị ngạt, bị nóng. Ngoài ra, tôi hoàn toàn có thể giám sát tình trạng xe từ xa qua ứng dụng VinFast trên điện thoại nữa nên càng an tâm hơn. Xe xăng không thể có tính năng này”, anh Hoàng Anh Việt (Việt Trì, Phú Thọ) chia sẻ.

Theo chính sách đã được VinFast công bố, khách hàng đặt cọc xe trong khoảng thời gian từ 20/10 đến 30/10/2023 sẽ nhận được ưu đãi lên tới 20 triệu đồng. Tuy nhiên, những người theo dõi thị trường xe lâu năm hoặc có mối quan tâm đặc biệt đến VinFast đều cho rằng, hãng xe Việt hoàn toàn có thể sẽ mang đến những chính sách bất ngờ hơn nữa cho khách hàng.

“Nếu có thêm những ưu đãi đặc quyền như các dòng xe trước đây, VF 6 Plus chắc chắn sẽ gây sức ép lớn cho cả những đối thủ ở phân khúc B và C trên thị trường”, chuyên gia xe Chu Hữu Thọ (Autobikes) nhận định.

“Chi phí năng lượng chỉ 480 đồng/km, rẻ hơn cả xe máy”

Ngoài ưu điểm về giá lăn bánh thấp do được miễn phí trước bạ, chính sách ưu đãi hấp dẫn cùng hàm lượng công nghệ vượt tầm phân khúc, VinFast VF 6 còn được nhiều người tiêu dùng chờ đợi vì chi phí sử dụng rất rẻ so với xe xăng.

Theo ước tính, với bộ pin dung lượng 59,6 kWh, quãng đường di chuyển cho mỗi lần sạc đầy là 399 km (theo chuẩn WLTP), mỗi km di chuyển VF 6 tiêu thụ khoảng 0,15 kWh, tương đương với chi phí sạc điện chỉ 480 đồng (theo đơn giá điện sinh hoạt bậc 5). Đây là mức chi phí rẻ hơn cả tiền xăng của một mẫu xe máy tay ga cỡ lớn.

Đặc biệt, chi phí bảo trì, bảo dưỡng của ô tô điện cũng thấp hơn rất nhiều so với xe xăng do không có nhiều chi tiết phải thay mới định kỳ, đồng thời chu kỳ bảo dưỡng của xe điện cũng dài hơn. Mốc bảo dưỡng đầu tiên của ô tô điện VinFast hiện là 12.000 km, trong khi với quãng đường tương tự, một số mẫu xe xăng đã chuẩn bị phải bảo dưỡng đến lần thứ 3. Ngoài ra, VinFast VF 6 được bảo hành chính hãng lên tới 7 năm hoặc 160.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), pin bảo hành 8 năm, không giới hạn số km, mang lại sự an tâm lớn cho người dùng trong suốt quá trình sử dụng xe.

“Với thiết kế hiện đại, không gian nội thất rộng rãi, nhiều công nghệ cùng chi phí sở hữu và sử dụng rất hấp dẫn, VinFast VF 6 là mẫu xe phù hợp với phần đông các gia đình trẻ. Thậm chí, mẫu xe này hoàn toàn có thể lọt vào tầm ngắm của nhiều người đang tìm mua xe ở phân khúc C-SUV, do giá trị sử dụng mà nó mang lại ở mức tương đương trong khi chi phí người dùng phải bỏ ra thấp hơn nhiều”, ông Đình Nam - một chuyên gia xe lâu năm - đánh giá.

VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe VF 6 từ ngày 20/10/2023, với mức giá dao động từ 675 đến 855 triệu đồng, tùy phiên bản. Tất cả khách hàng đặt cọc từ ngày 20/10 đến 30/10/2023 đều sẽ được ưu đãi 20 triệu đồng, trừ trực tiếp khi thanh toán nhận xe.