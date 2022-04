Vì sao Staycation đang trở thành xu hướng hot sau đại dịch?

Tại phiên họp báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 1 và nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 5/4 , Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) quý 1/2022 ước tính tăng 1,88% so với cùng kỳ.

Thông tin mới đó cho thấy một điều đáng mừng là sự phục hồi trở lại của TPHCM sau đại dịch nhanh hơn dự đoán. Từ đó thị trường bất động sản dự báo sẽ hồi phục tốt. Trong đó, một phân khúc đang có xu hướng bứt phá sau đại dịch, đó là Staycation.

Nhu cầu và thị hiếu thay đổi rõ nét

Cho tới lúc này, dịch Covid vẫn hoành hành trên toàn thế giới, thậm chí nhiều nơi như Thượng Hải vẫn phải áp dụng phong toả, giãn cách. Do đó việc cả gia đình du ngoạn đây đó sẽ trở nên khó khăn và không thuận tiện như trước. Người dân vẫn đề cao sự thận trọng và an toàn trên mọi phương diện, đặc biệt là sự an toàn về sức khoẻ.

Trong bối cảnh đó, phương án nghỉ dưỡng, khám phá và nghỉ ngơi tại chính khu vực và ngay chính khu nhà mình đang sinh sống cũng mang lại những trải nghiệm thú vị. Xu hướng nghỉ dưỡng Staycation này đang được nhiều gia đình trung lưu quan tâm.

Theo Kiến trúc sư cảnh quan Mahiti Wongrutchatanun (Đại diện Landsculptor), Staycation là khi người dân sở hữu không gian sống trong đó có đủ các tiện ích tiện nghi, tiện ích, các dịch vụ tại chỗ để có thể tận hưởng kì nghỉ ngay tại nhà mình. Khuôn viên nội khu thường phải có nhiều mảng xanh, được quy hoạch bài bản. “Cảnh quan đóng vai trò quan trọng để giúp cư dân cảm nhận sự yên bình, vui chơi cùng gia đình và cũng là khuôn viên cho những buổi gặp gỡ trong không gian mở”, ông Mahiti nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, ông Trịnh Hoài Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty Real Plus, cho hay khách hàng của phân khúc Staycation luôn muốn chọn căn nhà gần gũi thiên nhiên, thiết kế khép kín tạo ra sự riêng tư và yên bình. Tiện ích nội khu đầy đủ để trải nghiệm tại chỗ. Phong cách kiến trúc từ tổng thể tới từng căn đều phải ấn tượng, thu hút để khách hàng thưởng thức những ngôn ngữ kiến trúc độc đáo. “Riêng tư - Sức khoẻ - Không gian xanh - Dịch chuyển ra vùng ven không quá lâu và tiện đi ô tô là các tiêu chí chủ chốt”, ông Đức đúc kết.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Tấn Hoàng - CEO & Founder Phú Hoàng Group, Nhu cầu của khách thuê và mua sẽ ưu tiên chất lượng sống. Người có điều kiện sẽ chọn các dự án có tiện ích nội khu tốt chứ không chỉ mua ngôi nhà là xong. Mảng xanh, phòng gym, hồ bơi, lối đi bộ… sẽ là tiêu chí khách hàng đặt ra khi lựa chọn. Trong dự án cần có những thứ mà bên ngoài không có. Những dự án điển hình như Estella ở khu Đông là một ví dụ tiêu biểu của việc nhà đầu tư nắm bắt tốt và đáp ứng được yêu cầu cao đó của khách hàng.

“Nhu cầu và xu hướng của Nhà đầu tư cá nhân tăng thấy rõ, thông qua quan sát số liệu gần đây của chúng tôi. Đặc biệt nhu cầu nhà phố và biệt thự nằm trong khu compound tăng mạnh và dự báo sẽ tăng mạnh từ nay tới cuối năm với tốc độ cao hơn các năm trước. Các dự án của chủ đầu tư được đầu tư bài bản đang dẫn đầu thị trường, trong đó khu Nam là một trong những nơi tiêu biểu có các căn nhà thuận cho staycation”, ông Hoàng nhận định.

Vị này cũng cho rằng thị hiếu và nhu cầu khách hàng thực sự đang thay đổi. “Nhiều khách hàng nghĩ rằng mua căn villa bên ngoài sẽ có giá trị và cho thuê dễ hơn, song qua quan sát như ở khu Nam và khu Đông, căn hộ hay villa trong khu compound vẫn dễ cho thuê hơn. Rõ ràng các khu đó đáp ứng được nhu cầu và an ninh, qua đó giá thuê sẽ cao hơn”, ông Hoàng cho hay.

Khan hiếm nguồn cung, khách sẵn sàng chi trả cao hơn trước đại dịch

Sự phục hồi của TPHCM sau đại dịch nhanh hơn dự đoán. Theo đó, công ăn việc làm và thu nhập tăng, qua đó tăng nhu cầu nhà ở, cả thuê và mua ở, giúp bất động sản nhanh chóng hồi phục. Nhu cầu tăng từng ngày như vậy, song nguồn cung nhà ở thấp tầng nói chung và phân khúc Nhà Staycation riêng lại khá hiếm tại TPHCM. Đặc biệt nhà ở trong các khu được quy hoạch bài bản, có không gian sống đẹp, nhiều mảng xanh lại càng ít.

Theo ông Đức, tại TPHCM hiện khu Đông và khu Nam là nơi cung cấp nguồn cung nhà ở thấp tầng chính, đó cũng là nền tảng để làm staycation. Giá bán trung bình từ 200 - 280 triệu đồng cho mỗi m2 đã có nhà. Khu Nam mềm hơn, khoảng 140 - 170 triệu đồng cho mỗi m2 (tính trên số dự án đảm bảo được yếu tố stay).

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trưóc đại dịch người ta chú ý tới giá bán, nhưng hiện nay người mua hoặc thuê chấp nhận giá cao hơn nếu có thể đápo ứng được nhu cầu staycation của mình. Khách hàng cũng sẽ lựa chọn các sản phẩm nằm trong khu compound hơn là tự phát triển bên ngoài.

Khách hàng cao cấp chấp nhận giá thuê cao nhưng nhiều tiện ích để thoả sức tận hưởng cuộc sống, đặc biệt sau đại dịch, khi người ta đang có thói quen ‘lười’ rời khỏi nhà. Có thể làm việc tại nhà và giờ là nghỉ dưỡng tại nhà.

“Tiến Phước là một trong những chủ đầu tư sở trường xu hướng này, có nhiều sản phẩm độc đáo, kết hợp với các nhà quản lý nước ngoài có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu stay của cư dân. Với sự khan hiếm nguồn cung nhà ở có thể stay, các dự án như Senturia Nam Sài Gòn dễ dàng chinh phục khách hàng ngay từ đầu. Trong tương lai, các dự án có thể nằm xa hơn, ở Đồng Nai hoặc Bà Rịa Vũng Tàu”, ông Hoàng đánh giá và cho hay, theo quan sát của ông, giá bán các dự án hiếm hoi này tại TPHCM thường tăng khoảng 50% so với giá sơ cấp từ chủ đầu tư lúc đầu.

Về khía cạnh này, ông Đức cho rằng, với quỹ đất TPHCM ngày càng hạn hẹp, có thêm sự tham gia ngày càng nhiều của nhà phát triển nước ngoài, dẫn đến giá đất chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành căn nhà. Do vậy các nhà đầu tư có thể tính tới việc xây dựng các căn nhà dịch vụ có thời hạn sở hữu nhất định, 30 - 40 năm chẳng hạn. Điều này giúp giá căn nhà tới tay khách hàng sẽ phù hợp hơn.