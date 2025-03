Vì sao những nhà đầu tư thành công nhất đều nắm giữ BĐS Vinhomes?

Đầu năm 2025, những cái tên như Vinhomes Global Gate, Vinhomes Wonder City, Vinhomes Royal Island, Ocean City, Vinhomes Grand Park… liên tục “làm mưa làm gió” trên thị trường BĐS từ Bắc vào Nam. Những kỷ lục về giá chuyển nhượng trên thị trường thứ cấp là minh chứng cho vị thế điểm đến đầu tư an toàn bậc nhất, lợi nhuận hàng đầu của BĐS “họ Vin”.

Sản phẩm “phải có” trong giỏ hàng

Nhiều ngày nay, anh Lã Minh Thắng liên tục có mặt tại Đan Phượng - tọa độ nóng nhất của thị trường BĐS Thủ đô năm 2025, để khảo sát tình hình. Là một nhà đầu tư BĐS lâu năm, anh Thắng không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng khi dự án được mong chờ nhất thập kỷ tại phía Tây Hà Nội - Vinhomes Wonder City chính thức ra mắt.

Gắn bó với Vinhomes kể từ khi thương hiệu này ra mắt những dự án đầu tiên, cho tới nay, anh Thắng đã nắm trong tay 1 biệt thự cùng 6 căn hộ chung cư tại 4 dự án khác nhau của nhà phát triển BĐS này.

Bắt đầu từ năm 2014 với căn hộ tại Vinhomes Times City, tiếp đó, anh Thắng liên tục bổ sung thêm vào giỏ hàng các sản phẩm thuộc Vinhomes Gardenia, Vinhomes Skylake và Vinhomes Ocean Park 1. Đặc biệt, đến thời điểm hiện tại, nhà đầu tư này vẫn đang nắm giữ những sản phẩm đã mua từ 10 năm trước.

“Năm vừa qua giá chung cư tăng vọt nhưng tôi không bán bởi khai thác dòng tiền cho thuê rất tốt. Không chỉ tôi mà nhiều anh em “nghiện” các sản phẩm của Vinhomes cũng vẫn đang nắm giữ và chỉ có kế hoạch mua thêm chứ chưa định chốt lời”, anh Thắng chia sẻ.

Anh Thắng hé lộ thêm, giới đầu tư Hà Nội nói riêng cũng như miền Bắc nói chung, đang nhắm tới dòng sản phẩm thấp tầng của Vinhomes với 4 lựa chọn lúc này, gồm Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), Ocean City, Vinhomes Global Gate và Vinhomes Wonder City (Hà Nội).

“Với giới đầu tư, BĐS Vinhomes luôn là sản phẩm “phải có” trong giỏ hàng. Mua nhà Vinhomes ở thời điểm mở bán mức giá luôn hời so với thị trường, bởi giá trị nhận được luôn vượt xa giá tiền. Đặc biệt, với tốc độ lấp đầy nhanh chóng và vận hành vượt trội của chủ đầu tư, BĐS Vinhomes luôn tăng giá không ngừng”, nhà đầu tư này lý giải.

Thực tế, dữ liệu giá từ Batdongsan.com.vn cho thấy, BĐS Vinhomes luôn giữ được mức tăng ấn tượng, tối thiểu 10% giá/năm. Trong 5 năm trở lại đây, dù thị trường liên tục chịu các cú sốc lớn từ dịch bệnh, dòng tín dụng… các dự án của Vinhomes vẫn giữ đà tăng giá đều đặn. Cá biệt, có những dự án như Vinhomes Riverside, Vinhomes Green Bay, Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Imperia… mức tăng trưởng ghi nhận lên tới 50 - 70%giá/năm.

Đa tầng lợi nhuận từ “công thức” độc quyền

Để có được sự tin tưởng của khách hàng và nhà đầu tư, cũng như giữ được khả năng tăng giá liên tục trong nhiều năm cho các BĐS, Vinhomes đã tạo ra những lợi thế bền vững cho các dự án.

Lợi thế đầu tiên và cũng là quan trọng nhất đối với giới đầu tư, đó là pháp lý hoàn thiện, tiến độ nhanh chóng. Nhờ đó, các sản phẩm đều được đưa ra thị trường đúng hẹn, khách hàng yên tâm với sổ hồng trao tay ngay khi được bàn giao nhà, tối ưu dòng tiền và khả năng khai thác.

Bên cạnh đó, mỗi dự án của Vinhomes đều sở hữu hệ sinh thái tiện ích all-in-one đẳng cấp, tạo nên phong cách sống riêng biệt với những đặc quyền hiếm có. Bằng tiềm lực mạnh và tầm nhìn luôn vượt lên xu hướng chung của thị trường, Vinhomes mang tới những tiện ích đồ sộ lần đầu tiên xuất hiện trong một khu đô thị sống.

Đơn cử, tại Vinhomes Royal Island là những biệt thự dát vàng thuộc phân khu Hoàng Gia với biển mặn sau nhà, kế cận là sân golf 160ha, học viện cưỡi ngựa đầu tiên của Việt Nam. Hay tại Ocean City là những tổ hợp vui chơi giải trí hội tụ tinh hoa kiến trúc và văn hóa từ nhiều quốc gia trên thế giới, như Grand World, Little Hong Kong, Làng Sake,... Tại Vinhomes Global Gate, chủ đầu tư tích hợp Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - The Grand Expo quy mô Top 10 thế giới khai mở nền kinh tế Expo. Còn tại Vinhomes Wonder City vừa ra mắt, tổ hợp 4 đại công viên và diện tích mặt nước lên tới 24,9ha sẽ kiến tạo nên đại đô thị xanh hiếm có cùng chất sống mới thời thượng phía Tây Thủ đô…

Kết hợp với chuỗi sự kiện, lễ hội hoành tráng được tổ chức suốt 4 mùa trong năm, các khu đô thị của Vinhomes không chỉ nhanh chóng hình thành cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp mà còn trở thành điểm đến hút khách hàng đầu của ngành du lịch Việt.

Sức sống sôi động tại các khu đô thị đã mở ra ngàn cơ hội kinh doanh, đầu tư hấp dẫn. Nhờ đó, chủ sở hữu hưởng lợi kép từ dòng lợi nhuận kinh doanh ổn định, đi cùng với tốc độ tăng giá đều đặn của BĐS Vinhomes.

Đặc biệt, Vinhomes còn gia tăng thêm một tầng lợi nhuận cho các nhà đầu tư khi đưa ra hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn giúp khách hàng “vừa mua đã lãi”, như hỗ trợ lãi suất, cam kết tiền thuê, chiết khấu thanh toán sớm cũng “cơn mưa” quà tặng đi kèm các ưu đãi từ hệ sinh thái Vingroup. Đó cũng chính là “công thức độc quyền” giúp Vinhomes luôn giữ vững vị thế điểm đến đầu tư an toàn bậc nhất, lợi nhuận hàng đầu trên thị trường BĐS Việt Nam.