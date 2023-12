Vì sao nhiều người ngày càng chuộng xe điện hơn xe xăng?

Xe điện đang chứng tỏ ưu thế lớn so với xe xăng, từ chất lượng, tính năng an toàn, thông minh tới chi phí sử dụng, chính sách bảo hành, hậu mãi. Đó là lí do “xe xanh” đang là lựa chọn ngày càng được nhiều người tin tưởng, cả ở Việt Nam và thế giới.

Doanh số tăng khủng, xe điện được chọn vì chất lượng hơn hẳn xe xăng Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion cho thấy, doanh số xe điện trên toàn cầu trong tháng 11/2023 đạt kỉ lục mới: 1,4 triệu xe, tăng 20% so với cùng kì năm trước. Trong số này, doanh số tại nhiều thị trường như Mỹ, Trung Quốc có mức tăng khủng lên tới 25-43%. Tại Việt Nam, doanh số xe điện cũng đang có tỉ lệ tăng trưởng ấn tượng. BMI Research - đơn vị nghiên cứu của Fitch Solutions, dự tính, doanh số xe điện của Việt Nam năm 2023 sẽ tăng ít nhất 100% so với năm 2022. Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, việc xe điện ngày càng được lòng người dùng là dễ hiểu khi thế hệ xe không phát thải đang chứng minh là một chiếc xe “tốt gỗ, tốt cả nước sơn” và vượt trội so với xe xăng. Đơn cử, xe điện cho người lái và hành khách cảm giác thoải mái nhờ cấu tạo đặc biệt, giúp tăng chiều dài cơ sở, từ đó khoang lái được mở rộng. Các thế hệ xe điện của VinFast là ví dụ rõ ràng nhất. Mẫu VF 7 có chiều dài cơ sở lên tới 2.840mm, hơn với các mẫu xe xăng cùng phân khúc tới 200mm. Cảm giác “chỉ huy” một cỗ máy có công suất vượt trội so với xe xăng cũng là điều người dùng đặc biệt thích thú. Bằng chứng là cùng phân khúc C nhưng mẫu VF 7 Plus của VinFast có công suất tối đa lên tới 260kW, mô men xoắn cực đại 500Nm, gấp tới… 2 lần nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc. Thông số ấn tượng giúp xe điện có trải nghiệm lái phấn khích và khả năng chinh phục nhiều địa hình. Đặc biệt, theo đánh giá của nhiều người dùng, xe điện cho cảm giác an toàn và yên tâm hơn hẳn trong quá trình sử dụng. Như với VF 8, số lượng túi khí trên mẫu SUV hạng D của VinFast lên tới 11, hơn hẳn các mẫu xe xăng, giúp bảo vệ người dùng an toàn. Loạt tính năng hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và tính năng thông minh trên mẫu xe điện của VinFast cũng được đánh giá là vượt xa về số lượng và cả sự tiện lợi. Có thể kể tới những tính năng như: Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, Hỗ trợ lái trên đường cao tốc, Phanh tự động khẩn cấp trước, Hỏi đáp trợ lí ảo, Cập nhật phần mềm từ xa, Nhận thông báo và đặt dịch vụ hậu mãi… Xe điện so với xe xăng: Giá rẻ hơn, chi phí cực tối ưu Xe điện không chỉ là lựa chọn khiến người dùng yên tâm bởi chất lượng mà còn là bài toán kinh tế tối ưu hơn hẳn xe xăng, từ giá lăn bánh tới chi phí sử dụng. Với mức giá tương đương với nhiều mẫu xe cùng phân khúc, xe điện hiện đang có nhiều ưu đãi lớn giúp chi phí lăn bánh thực tế thấp hơn đáng kể xe xăng. Như với VF 7 bản Base (không kèm pin), mặc dù giá niêm yết là 850 triệu đồng nhưng với lệ phí trước bạ 0% và ưu đãi 30 triệu đồng của VinFast, giá lăn bánh thực tế của mẫu xe này chỉ khoảng 823 triệu đồng, thấp hơn các mẫu xe xăng cùng phân khúc hàng chục triệu đồng. Hay với VF 8, giá lăn bánh tại Hà Nội hiện chỉ từ 1,1 tỉ đồng, rẻ hơn các mẫu xe đối thủ khoảng 100-200 triệu đồng. Chênh lệch này thậm chí sẽ được “nới” thêm cả trăm triệu đồng khi từ 1/1/2024, lệ phí trước bạ với các mẫu xe chạy bằng xăng, dầu sẽ tăng gấp đôi với hiện tại, từ 6% lên 12%. Không chỉ rẻ hơn về chi phí sở hữu, trong quá trình sử dụng, xe điện cũng đặc biệt tiết kiệm. Theo tính toán trên các cộng đồng sử dụng xe điện, người dùng VF 8 hiện chỉ phải trả hơn 1.600 đồng/km (bao gồm chi phí sạc và chi phí thuê pin). Đây là con số trong mơ với bất kì mẫu xe xăng nào. Hiện tại, trên thị trường, các mẫu xe xăng phân khúc D có chi phí sử dụng khoảng 2.400-2.900 đồng/km, tức là ít nhất gấp rưỡi, thậm chí gần gấp đôi xe điện. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, xe điện có chi phí bảo dưỡng rẻ hơn hẳn xe xăng. Theo nhiều tính toán, khoản chi phí này chỉ bằng khoảng 50% các mẫu xe chạy bằng xăng dầu. Đây là kết quả của cấu tạo đặc biệt trên xe điện với số lượng chi tiết cần thay thế bảo dưỡng thường xuyên rất ít. Chính sách bảo hành, hậu mãi thực sự vì người dùng Một lí do quan trọng xe điện được lòng người dùng là chính sách bảo hành, hậu mãi thực sự vì quyền lợi người dùng. Trong khi nhiều mẫu xe xăng chỉ có thời gian bảo hành tối đa là 5 năm, thậm chí nhiều mẫu chỉ 3 năm thì xe điện VinFast có chính sách bảo hành hoàn toàn vượt xa, lên tới 10 năm, hoặc 200.000 km (với các mẫu VF e34, VF 7, VF 8, VF 9) hay 7 năm hoặc 160.000km (với VF 5 Plus và VF 6). Ngoài bảo hành, người dùng xe điện còn được chăm chút với loạt chính sách như cứu hộ 24/7, sửa chữa lưu động (Mobile Service), sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), cam kết giá mua lại sau 5 năm sử dụng… Đặc biệt, để phục vụ nhu cầu cũng như đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, VinFast áp dụng chính sách hậu mãi đặc biệt với cam kết hỗ trợ tiền mặt cho khách hàng nếu xe bị lỗi, gây bất tiện, không di chuyển được hay phải sửa chữa dài ngày. Theo các chuyên gia, với loạt ưu thế đặc biệt, cùng xu hướng chuyển đổi mạnh mẽ sang phương tiện xanh, xe điện nói chung và xe điện VinFast nói riêng sẽ ngày càng được người dùng tin tưởng lựa chọn. Nhờ thế, nhiều kỉ lục khủng sẽ được thiết lập và xe điện phủ rộng ở nhiều nơi, giúp tương lai di chuyển xanh có thể đến sớm hơn nhiều dự đoán trước đó. P.V