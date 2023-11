Vì sao Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bị bắt?

TPO - Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG bị bắt về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng (45 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG về tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Nguyễn Khánh Hưng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa- nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - chuyên viên Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồi tháng 5/2023, Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Investment) phát đi thông cáo về việc Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án tại Khu dân cư Tân Thịnh (tên thương mại là Viva Park) do LDG Investment làm chủ đầu tư.

Theo đó, ngày 7/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức công bố Kết luận thanh tra ngày 23/3 đối với dự án Viva Park. Ngày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356, Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 xảy ra tại dự án Viva Park.

LDG Investment cho rằng, việc khởi tố này nhằm mục đích làm rõ sai phạm của một số cá nhân, tổ chức theo nội dung kiến nghị biện pháp xử lý tại Điểm 1, Mục Đ của kết luận thanh tra.

Kết luận thanh tra xác định những sai phạm liên quan đến trách nhiệm của LDG Investment. Cụ thể, kết luận nêu rõ các vi phạm hành chính của doanh nghiệp bao gồm xây dựng khi chưa hoàn thành các thủ tục xin phép về hạ tầng, chưa bổ sung đầy đủ hồ sơ thiết kế xây dựng, thiếu các hồ sơ liên quan đến hoạt động xây dựng hạ tầng, vi phạm hành chính trong quá trình khai thác, sử dụng đất đai. Trong đó, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính về giấy phép xây dựng đất đai. Doanh nghiệp đã chấp hành nộp phạt hành chính với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng vào Kho bạc Nhà nước.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thời gian tới, doanh nghiệp phải bổ sung các thủ tục còn thiếu về hoạt động xây dựng, thủ tục đất đai và các thủ tục pháp lý liên quan để sớm hoàn thiện các thủ tục hành chính theo quy định và báo cáo cơ quan chức năng liên quan về tiến độ thực hiện. Đồng thời, không được thực hiện bất kỳ giao dịch nào của dự án cho đến khi hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bán nhà hình thành tương lai.

LDG Investment nhận định, với kết luận thanh tra này, dự án Khu dân cư Tân Thịnh sẽ được tiếp tục bổ sung các thủ tục để triển khai hoàn thành dự án. Công ty đang tiếp tục thực hiện bổ sung các thủ tục theo quy định và báo cáo cơ quan chức năng theo kết luận thanh tra để sớm hoàn thành pháp lý dự án, triển khai kinh doanh theo đúng trình tự pháp luật quy định.

Theo LDG Investment, Khu dân cư Tân Thịnh là một trong 10 dự án do LDG đầu tư với tổng diện tích khoảng 400 ha tại các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sau khi chính thức niêm yết trên sàn HoSE vào năm 2015. Tại thời điểm này, dự án đã đền bù được khoảng 50% diện tích và đang xúc tiến thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại.

Năm 2018, Khu dân cư Tân Thịnh được LDG giới thiệu ra thị trường với tên thương mại là Viva Park. Quý II/2018, LDG khởi công dự án với quy mô 680 căn nhà phố và biệt thự xây sẵn. Tổng mức đầu tư gần 1.179 tỷ đồng.

Tháng 9/2020, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với LDG về hành vi xây dựng khi chưa đủ điều kiện pháp lý tại dự án Khu dân cư Tân Thịnh, yêu cầu LDG ngừng thi công dự án và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 6,3 tỷ đồng.

Theo quyết định này, Khu dân cư Tân Thịnh chưa có giấy phép xây dựng nhưng đã triển khai san nền, xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 60% và xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà, gồm 198 căn biệt thự và 290 căn liền kề.

Giữa tháng 6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tham mưu thành lập đoàn thanh tra, thực hiện thanh tra toàn diện dự án Viva Park.