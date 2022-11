Vì sao 'Black Panther 2' vẫn gây sốt?

TPO - Với sự thay đổi lớn trong kịch bản, “Black Panther 2” mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả nhưng vẫn chưa thể vượt qua phần trước vì sự vắng mặt của cố tài tử Chadwick Boseman.

Cùng Avatar 2 của đạo diễn James Cameron, Black Panther: Wakanda Forever (Tựa Việt: Chiến binh Báo Đen: Wakanda bất diệt) là một trong những bom tấn được trông đợi nhất dịp cuối năm. Tính đến nay, phim thu được hơn 560 triệu USD phòng vé toàn cầu và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tác phẩm đóng vai trò là phần hậu truyện Black Panther (2018), đồng thời khép lại Kỷ nguyên Anh hùng 4 (Phase 4) trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Trước khi ra mắt, phim gây tò mò vì nhiều lần dời lịch, cộng thêm sự ra đi bất ngờ của cố tài tử Chadwick Boseman – người đóng chính trong phần trước. Do đó, việc ai sẽ thay anh làm Black Panther cũng là điểm mấu chốt, một nút thắt quan trọng trong phim.

Cốt truyện nặng nề, buồn bã

Chọn mốc thời gian sau cuộc chiến với Thanos chấm dứt, phim mở màn buồn bã bằng tang lễ của đức vua T'Challa (Chadwick Boseman) – tức Black Panther. Không còn cách nào khác, nữ hoàng Ramonda (Angela Bassett) buộc phải thay con trai cai quản vương quốc Wakanda. Công chúa Shuri (Letitia Wright) thì đau buồn, không màng đến chuyện thế sự mà luôn tự dằn vặt bản thân vì cái chết của anh trai. Trong lúc mọi chuyện rối ren, hoàng gia tiếp tục đối diện một nguy cơ khác: Namor (Tenoch Huerta) – vua của thủy quốc dưới đáy đại dương – ra tối hậu thư yêu cầu nữ hoàng Ramonda phải cùng tấn công loài người, đẩy Wakanda vào cuộc chiến khốc liệt hơn bao giờ hết.

Sau sự ra đi bất ngờ của cố tài tử Chadwick Boseman, ê-kíp quyết định không tuyển diễn viên khác mà thay thế cốt truyện. Song, nhiều cảnh quay vẫn được thực hiện nhằm tri ân cố tài tử, tương tự cách series Fast & Furious từng làm với Paul Walker. Xuyên suốt thời lượng 161 phút, tác phẩm tỏa ra bầu không khí buồn bã, tang thương khác hẳn nhiều phim siêu anh hùng khác. Các nhân vật thường xuyên nhắc đến đức vua T'Challa, nhớ về anh như một nhân vật quan trọng với Wakanda.

Kịch bản cũ được chuyển hướng hoàn toàn để phù hợp với thực tế. Nhiều nhân vật nữ được thêm vào khiến phim đậm tính nữ quyền. Từ những nhân vật phụ, nữ hoàng Ramonda và công chúa Shuri được ưu ái tăng thêm nhiều đất diễn. Một số cú twist (tình tiết bất ngờ) được cài cắm thông minh, giúp phim giữ được độ lôi cuốn nhất định. Với tư cách là tác phẩm khép lại Phase 4, dự án cũng lồng ghép nhiều nội dung mang tính gợi mở, làm bàn đạp để phát triển phần sau, đồng thời tạo sự gắn kết với MCU và nhóm Avengers. Điển hình là những kế hoạch bí mật của CIA khi muốn khai thác vibranium – thứ kim loại giả tưởng đóng vai trò quan trọng trong thế giới các siêu anh hùng Marvel.

Cuộc chiến mãn nhãn

Trước đó, Black Panther từng gây xôn xao khi được nhận đến 7 đề cử tại giải Oscar 2018 nên phần hậu truyện cũng được trông đợi. Với mức đầu tư lên đến 250 triệu USD, dự án có kinh phí cao hơn hẳn phần trước, cũng là một trong những bom tấn đắt đỏ nhất lịch sử điện ảnh. Ngồi ghế đạo diễn kiêm đồng biên kịch vẫn là Ryan Coogler – người từng làm nên thành công vang dội của phần một. Nhà làm phim giữ nguyên phong cách quen thuộc khi đầu tư mạnh vào phần hình ảnh, âm nhạc để kích thích cảm xúc người xem. Các cảnh quay chiến đấu được đầu tư dàn dựng công phu. Nhà làm phim sử dụng nhiều hiệu ứng slow motion (quay chậm) để tạo nên những thước phim đẹp mắt, gợi nhớ phong cách của đạo diễn Zack Snyder. Phần âm thanh, tiếng động cũng được lồng ghép hợp lý để tăng độ kịch tính, hấp dẫn.

Diễn xuất cũng là điểm cộng, giúp tác phẩm tạo được nhiều cảm xúc với người xem. Dù có đất diễn ít ỏi, nữ diễn viên gạo cội Angela Bassett gây ấn tượng mạnh với vai nữ hoàng Ramonda. Từ giọng nói đanh thép đến ánh mắt đau buồn đều được nữ diễn viên lột tả trọn vẹn trên màn ảnh. Hóa thân công chúa Shuri, Tenoch Huerta cho thấy sự phát triển rõ nét trong tính cách nhân vật, có chiều sâu hơn hẳn phần trước. Đặc biệt, ngôi sao Mexico Tenoch Huerta gây ấn tượng trong vai phản diện Namor. Nhân vật được xây dựng theo hướng khác biệt so với mô-típ thông thường. Từ một đứa trẻ mất mẹ, định mệnh biến anh trở thành vua của đế quốc dưới biển, phải tìm mọi cách bảo vệ thần dân của mình.

Với kịch bản mới mẻ, tác phẩm nhận phản hồi tương đối tốt từ giới phê bình lẫn khán giả, hiện nhận chứng chỉ "tươi" trên Rotten Tomatoes với 84% bình chọn và đạt 7.3/10 điểm trên IMDb. Phần lớn đánh giá cao ý tưởng của ê-kíp khi thay đổi hoàn toàn kịch bản. Điểm trừ là thời lượng dài, nhiều lời thoại khiến phim trở nên lê thê, nặng nề. Một số cảnh quay kỹ xảo chưa được dựng mượt mà, còn nhiều lỗi. Nhiều cảnh bị thiếu ánh sáng nên gây khó chịu khi xem. Hơn nữa, cách ê-kíp khắc họa vương quốc dưới biển vẫn còn cũ kỹ, gợi nhớ bom tấn Aquaman (2018).

Thời gian gần đây, loạt phim siêu anh hùng trong Phase 4 của MCU liên tục nhận được những đánh giá không tốt về chất lượng. Từ Black Widow (2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) cho đến Thor: Love and Thunder (2022) đều không được lòng giới phê bình, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái ngược. Do đó, sự xuất hiện của Black Panther 2 như tín hiệu tốt dành cho nhà Marvel, gieo vào lòng người hâm mộ tia hy vọng để tiếp tục trông đợi khi thương hiệu bạc tỷ bước sang chương mới.