Vị hôn phu Megan Fox làm móng tay kim cương gần 700 triệu đồng dự Billboard 2022

Tại Lễ trao giải âm nhạc Billboard 2022, trong khi Megan Fox “thống trị” thảm đỏ với bộ đầm cắt xẻ táo bạo, vị hôn phu kém tuổi của cô, Machine Gun Kelly, nổi bật không kém khi xuất hiện với bộ móng tay kim cương trị giá 30.000 USD (gần 700 triệu đồng).

Theo Page Six, bộ móng tay đính 880 viên kim cương, nặng tổng cộng 11,4 carat, do Brittney Boyce – bà chủ của Nails of LA và nhà thiết kế Jillian Sassone của thương hiệu trang sức Marrow Fine Jewelry phối hợp tạo ra.

“Bộ móng tay hoàn toàn thể hiện phong cách glam rock của Machine Gun Kelly (MGK). Toàn bộ quá trình làm ra nó mất hơn 10 giờ. Chúng được làm sẵn và dán vào tay anh ấy trước khi bước lên thảm đỏ”, Boyce nói với Page Six Style.

Boyce chia sẻ thêm, cặp đôi “chị - em” là những khách hàng thân thiết và yêu thích của cô. Được biết, Boyce đứng sau các mẫu móng tay cho Megan và MGK tại buổi ra mắt thương hiệu UN/DN LAQR của nam nghệ sĩ 9x và Lễ trao giải Âm nhạc iHeartRadio vào năm 2021.

Sau sự kiện, những viên kim cương đính trên móng tay của MGK sẽ được dùng cho bộ sưu tập nhẫn phiên bản giới hạn để bán trên trang web của Marrow Fine Jewelry. 100% số tiền thu được sẽ dùng làm từ thiện.

Tại Billboard 2022, MGK được đề cử ở hạng mục Nghệ sĩ rock hàng đầu. Tuy nhiên, anh thất bại trước đồng nghiệp Glass Animals.

