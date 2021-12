Ví điện tử tiếp tay cờ bạc online nở rộ?

TPO - Ngày 6/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị nghiệp vụ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1989, trú tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi tham ô tài sản.

TPO - Công an thị trấn Cầu Giát đã bàn giao 3 đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn cho Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.