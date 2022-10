Venezia Beach: Khi Wellness nâng tầm thành Wellness Luxury Living

Đạt đến đỉnh cao của danh vọng, khi yếu tố AN – YÊN – CỐNG HIẾN trở thành mục tiêu tiếp theo của người thành công, những món đồ hiệu phiên bản giới hạn, những bữa tiệc thượng lưu không còn đủ sức níu chân, thay vào đó là trải nghiệm thiên về chiều sâu để sống hạnh phúc và dài lâu nhưng vẫn tương xứng vị thế. Đó là lý do, trong dòng chảy phát triển BĐS, một phong cách mới ra đời – wellness luxury living không dành cho số đông!

Wellness luxury living - sống hạnh phúc và dài lâu tương xứng vị thế

Khoảng 2 năm gần đây, nhiều người có tư duy sống chậm, hưởng thụ, yêu thương và chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Để bắt nhịp xu thế mới, nhiều dự án đã chú trọng yếu tố wellness tích hợp chuỗi tiện ích sức khỏe nội khu, gia tăng không gian sống xanh. Theo nghiên cứu của Viện Sức khỏe toàn cầu (Global Wellness Institute - GWI), số lượng dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe trên thế giới đã tăng gấp ba lần từ 2017 đến nay.

Trong khi BĐS wellness được lòng số đông thì ở phân khúc khách hàng thuộc giới thành đạt, yếu tố wellness là chưa đủ. Theo Knight Frank, Việt Nam nằm trong top 3 quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng tầng lớp siêu giàu cao nhất thế giới, trung bình 26% mỗi năm . Với nhu cầu tận hưởng hạnh phúc và đề cao sức khỏe, họ thường tìm kiếm sự khác biệt trong lối sống. Đó cũng là lý do phong cách sống wellness luxury living ra đời, đáp ứng nhu cầu của người thành đạt.

BĐS chuẩn wellness luxury living hội tụ 6 hình thái sống wellness toàn diện (sống lành mạnh - sống an tâm - kích thích sáng tạo - thực hành tinh thần - nuôi dưỡng cảm xúc - kết nối cộng đồng), kết hợp 4 hình thái mặt nước (biển - sông - hồ - kênh đào), vận hành bởi thương hiệu danh tiếng toàn cầu và nằm trong tổ hợp tiện ích toàn diện.

Venezia Beach tiên phong khởi tạo xu thế

Để bắt nhịp phong cách sống Wellness Luxury Living, Venezia Beach tích hợp nhiều tiện ích sức khỏe nội khu theo tiêu chuẩn quốc tế và gia tăng không gian sống xanh.

Khái niệm Wellness Luxury Living được làm rõ trong cách Hưng Vượng Developer kiến tạo đô thị biển Venezia Beach. Là tâm điểm giao thoa giữa 1 km đường bờ biển - 1,1 km sông - 4 km kênh đào và liền kề hồ, dự án hội tụ đủ 4 yếu tố thủy đắt giá.

Hưng Vượng Developer dành phần lớn quỹ đất để phát triển 16 cụm tiện ích, trong đó có hàng trăm tiện ích thành phần được kiến tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.

Venezia Beach được chú trọng phát triển hệ tiện ích sức khỏe, cũng là khởi nguồn của 6 hình thái sống wellness luxury toàn diện:

Sống lành mạnh khi được hòa quyện vào thiên nhiên nguyên bản với rừng - biển ấp ôm, liền kề là suối khoáng nóng Bình Châu.

Sống an tâm trong khu đô thị biển 5 sao, với hệ thống an ninh nghiêm ngặt, được vận hành bởi Marriott International và Best Western Premier.

Kích thích sáng tạo giữa thiên nhiên bình yên, hệ tiện ích đa dạng; nơi ở kết hợp không gian làm việc tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Thực hành tinh thần khi tìm về với mẹ thiên nhiên, cũng là giải pháp trị liệu tốt nhất để tận hưởng xúc cảm hạnh phúc.

Nuôi dưỡng cảm xúc khi tận hưởng sự an yên trước biển trời, khơi mở niềm vui tại khu giải trí hay lễ hội văn hóa, khám phá rừng nguyên sinh hay bảo tàng sinh vật biển, chăm sóc bản thân với chuỗi tiện ích wellness…

Kết nối cộng đồng những người thành công, tương đồng phong cách sống; kiến tạo không gian sống văn minh cho thành viên nhí; ông bà vui thú điền viên.

Khác biệt từ tổ hợp wellness quy mô 12 ha

Thấu hiểu cốt lõi của wellness luxury living là xúc cảm hạnh phúc và sức khỏe lâu dài, Venezia Beach sở hữu hệ sinh thái tiện ích wellness quy mô hơn 12 ha.

Theo đó, Hưng Vượng Developer tạo nên tổ hợp trị liệu - phục hồi - chăm sóc sức khỏe mang tên “thành phố không tuổi” rộng đến 9 ha. Tổ hợp do tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu Nhật Bản là Care 21 vận hành. Nơi đây cung cấp phương pháp chuẩn y khoa để chăm sóc, trị liệu, phục hồi cho gia đình đa thế hệ. Đặc biệt, đơn vị này có thế mạnh chăm sóc người trung và cao tuổi.

Ngoài tổ hợp 9 ha, Venezia Beach có trung tâm wellness chuyên sâu, cung cấp liệu trình thư giãn - làm đẹp gần 1 ha, khu thể thao đa năng cho người lớn và trẻ em 1,6 ha cùng hàng chục tiện ích wellness nội khu.

Ngoài ra, wellness luxury living còn được đánh giá là kênh đầu tư tài sản bền vững. Theo SRI International, những điểm đến đáp ứng dịch vụ wellness có doanh thu cao hơn 43% so với khu vực thông thường; khách quốc tế chi trả nhiều hơn 65% và khách nội địa chi tiêu nhiều hơn 250%.

Các điểm đến này giúp kéo dài ngày lưu trú cũng như khiến du khách quay lại nhiều lần, bởi đặc thù trị liệu là thực hiện gói dịch vụ theo liệu trình, cần tuân thủ thời gian và tần suất tham gia.

Giá trị của tài sản này càng được đảm bảo và gia tăng khi có yếu tố sở hữu lâu dài. Đây cũng là lý do HomeResort và Hometel biển nằm trong Venezia Beach, thừa hưởng giá trị của wellness luxury living đang trở thành tâm điểm giữa thủ phủ du lịch phía Nam!