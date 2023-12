Văn Phú - Invest đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Trên hành trình 20 năm xây dựng và phát triển, Văn Phú - Invest luôn tâm huyết đóng góp tích cực cho xã hội ở cả hoạt động kinh doanh và thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Tiếp nối truyền thống đó, cùng sự quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan ban ngành, Công ty đã vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có Huân chương lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng.

Phát triển kinh doanh gắn liền với an sinh xã hội

Trong suốt quá trình thành lập và hoạt động, Văn Phú - Invest đã phát huy tốt vai trò gương mẫu của một doanh nghiệp bất động sản uy tín khi thực hiện đúng, đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành; kiên định với sứ mệnh đem đến giá trị sống nhân văn và thiết thực cho xã hội.

Trải qua hai thập kỷ, Văn Phú - Invest mang đến những chuẩn mực mới về lối sống, kiến tạo giá trị sống tốt đẹp cho cộng đồng. Minh chứng cho thành công của chủ đầu tư này đó là “những ô cửa sáng đèn” tại các dự án như Khu đô thị mới Văn Phú - Hà Đông - Khu đô thị đầu tiên phía Đông Hà Nội nâng cao chất lượng cảnh quan đô thị hay dự án The Terra - An Hưng, Grandeur Palace - Giảng Võ, The Terra – Bắc Giang…

Bên cạnh các khu đô thị sống, sự hiện hữu của những công trình đô thị biển, du lịch biển tiêu chuẩn 5 sao như dự án Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã góp phần đưa vùng đất giàu tiềm năng du lịch trở thành trung tâm nghỉ dưỡng mới thu hút du khách, nâng tầm du lịch địa phương.

Cùng với hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp còn đóng góp to lớn cho công tác chăm lo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các hoạt động tổng thể và dài hạn trên khắp cả nước được thực hiện như ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Quỹ bảo trợ trẻ em thành phố Hà Nội, quỹ vắc-xin phòng chống COVID-19 hay các hoạt động xây trường, trao quà tết, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai… Đáng chú ý trong năm 2022, Công trình Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố Cần Thơ được Văn Phú - Invest ủng hộ tài trợ và hoàn thành xây dựng mang ý nghĩa lớn về mặt tâm linh và trở thành một điểm nhấn văn hoá mới, một biểu tượng du lịch cho Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Ghi nhận những thành tích và đóng góp mà Văn Phú – Invest đã đạt được trong hành trình 20 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương đã trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý cho Văn Phú - Invest. Công ty đã được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen UBND thành phố Hà Nội về thành tích trong phong trào thi đua của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội trong nhiều năm liên tiếp; Bằng khen của UB TW MTTQ Việt Nam cho Công ty có nhiều thành tích trong việc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội; Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội; Bằng khen của Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam…

Tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập

Nỗ lực trong hoạt động kinh doanh và bền bỉ trong công tác thực hiện trách nhiệm xã hội chính là hai yếu tố cộng hưởng giúp Văn Phú - Invest được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba đúng thời điểm kỷ niệm 20 năm thành lập, đây là niềm tự hào của tập thể cán bộ nhân viên tại doanh nghiệp.

Chia sẻ về thành tích tự hào này, đại diện Văn Phú - Invest khẳng định: “Văn Phú - Invest có được thành tựu và tầm vóc ngày hôm nay chính là đã biết phát huy tối đa sức mạnh tập thể dưới sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, Ban ngành; các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và các địa phương; sự hợp tác, chia sẻ của các đối tác, nhà đầu tư, khách hàng đặc biệt là sự đóng góp tâm huyết của toàn thể CBNVcùng những quyết định sáng suốt của Ban lãnh đạo để vượt qua mọi khó khăn thách thức, phát triển dần theo năm tháng. Thành quả mà Văn Phú – Invest đạt được không chỉ là lợi nhuận, mà còn là những gì doanh nghiệp đem lại cho cộng đồng, đóng góp cho xã hội và đồng hành với sự đổi thay của đất nước".

Trong chặng đường tiếp theo, với triết lý “chuyên tâm tạo giá trị sống", Văn Phú - Invest đặt mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội. Bên cạnh hoạt động kinh doanh và các chương trình thực hiện trách nhiệm xã hội, công ty tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu các thành tựu khoa học kỹ thuật mới nhất để áp dụng cho doanh nghiệp. Văn Phú - Invest cũng tiếp tục điều chỉnh mô hình quản lý, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng, để không chỉ đem lại lợi nhuận cho Công ty mà còn góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư.