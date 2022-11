Văn phòng GenZ - đi làm không chỉ là 'chuỗi ngày chấm công'

Lớn lên trong sự bùng nổ công nghệ kỹ thuật số toàn cầu hóa, với “màu sắc” tính cách nổi bật và cái tôi cao. Tuy nhiên, vì điều này, mà không ít Gen Z gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong môi trường công sở. Liệu Gen Z sẽ là “thiên tài” hay “thiên tai” vì những khác biệt?

1. Gen Z- phong cách làm việc 1-0-2 tại công sở

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Anphabe, đơn vị tư vấn tiên phong tại Châu Á về các giải pháp nguồn nhân lực và thương hiệu nhà tuyển dụng, đã chỉ ra rằng: “Khác với các thế hệ trước, có tới 81% các bạn trẻ Gen Z tự tin hiểu rõ bản thân, biết mình thích và không thích làm gì”.

Chính vì cái “chủ nghĩa xê dịch”, luôn chuyển mình và thay đổi khiến các bạn Gen Z không muốn gò bó bản thân trong một khuôn mẫu hay giới hạn nhất định. Họ thích lập nghiệp bằng việc là một startup, thích làm freelance để tự do bay nhảy, hay “đầu quân” cho những tổ chức phi chính phủ.

Tuy nhiên, tư duy tự do và tự chủ này đôi khi cũng tạo ra những sự thoải mái quá đà. Khi khảo sát trên nhóm Gen Z đã ra trường và đi làm trong vòng 1 - 2 năm qua cho thấy, có tới hơn 60% các bạn trẻ nhảy việc trong năm đầu tiên. Điều này đã khiến các doanh nghiệp than trời vì nhân viên thuộc Thế hệ Z của mình nghỉ việc đột ngột. Đương nhiên, nhiều công ty sẽ mất đi nhiều nhân lực giỏi do chế độ đãi ngộ hay là do sự tự do tùy hứng của Gen Z.

2. Mela đã thích ứng với nhân sự Gen Z như thế nào?

Những nhân sự Gen Z đang và sẽ trở thành lực lượng lao động chính trong tương lai. Hiểu được điều này, Mela đã và đang đang cố gắng tìm cách “trẻ hóa” bộ máy, điều chỉnh phù hợp để có thể chiêu mộ nguồn nhân tài mới mẻ và đầy tiềm năng bùng nổ này.

Văn hóa doanh nghiệp giúp gia tăng yếu tố “hạnh phúc” trong công việc

Tại Mela, văn hóa yêu thương giữa con người với con người được đặt lên hàng đầu. Bởi nếu cuộc sống này mất đi yêu thương nó sẽ trở nên vô nghĩa. Và khi một tập thể có sự gắn kết, nó sẽ tạo ra một sức mạnh vô cùng to lớn. Từ đó chúng ta có thể làm được những điều phi thường, có thể cùng nhau đi rất xa.

Nhờ hệ thống đo lường kết quả công việc BSC, OKR và KPI, toàn bộ nhân viên công ty đều được cạnh tranh lành mạnh. Ngoài ra các bảng tiêu chí cũng như chỉ số báo cáo đều được công khai minh bạch, điều này giúp làm tăng năng suất và động lực của mỗi nhân sự.

“Máy chấm công là một thứ thừa thãi” - Thời gian làm việc linh động cho từng vị trí và từng yêu cầu công việc. Do đó, các nhân sự ở ở Mela đều không cần chấm công mỗi khi đến làm việc tại công ty.

Môi trường trẻ trung và luôn tôn trọng cá tính cá nhân

Sự trẻ trung trong đội ngũ cũng khiến cho môi trường làm việc ở Mela trở nên năng động hơn, không có sự tồn tại của bạo lực, chia bè phái hay lừa dối. Cá tính cá nhân của mỗi người trong công ty luôn được tôn trọng, các thành viên được tự do nói lên ý kiến và tiếng nói của mình.

Mela cũng luôn chú trọng và đề cao những ý kiến có ích xuất phát từ phía nhân viên, để thay đổi và hoàn thiện. Ngoài ra, nhân viên Mela cũng có các buổi học về tư duy, mindset do chính tổng giám đốc công ty chia sẻ. Hơn thế nữa, nhân viên Mela còn được giao lưu với các đối tác trong nhiều ngành nghề khác nhau. Từ đó, mở rộng mối quan hệ của mình.

3. Kết quả bước đầu

Theo khảo sát mới nhất từ ban nhân sự của Mela, sau cuộc “chuyển mình” để thu hút Gen Z đã có những bước đầu thành công ngoài mong đợi:

● Doanh nghiệp “thay máu”, thanh lọc được những nhân sự chất lượng ở lại.

● Nhân viên không còn áp lực thời gian, nhân viên làm việc với tâm thế thoải mái nhất có thể để nâng cao chất lượng công việc.

● Nhân viên tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

4. Định hướng tương lai

Nhìn vào những tiến triển tích cực trong việc thay đổi để “hòa nhập” cùng Gen Z, ban lãnh đạo Mela cũng đã đề ra những định hướng tương lai để phát triển:

● Tiếp tục và phát triển văn hóa công ty.

● Cho ra thêm nhiều bộ đánh giá kết quả công việc phù hợp hơn với đặc trưng từng vị trí trong công ty.

● Chấp nhận sự đa dạng, mới mẻ, táo bạo.

● Tạo ra môi trường thoải mái, sáng tạo, không toxic. Dựa trên mục tiêu hợp tác và cùng phát triển.