Văn phòng Chính phủ thanh lý 4 xe Toyota Crown giá từ 194 triệu đồng

TPO - Dự thảo hướng dẫn tuyển sinh các Trường Công an Nhân dân của Bộ Công an năm 2023 vừa đưa ra có một số điểm mới thí sinh cần lưu ý.

TPO - Ngày 22/3, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, các tổ công tác thuộc các phòng chức năng Công an tỉnh vừa phối hợp công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt kiểm tra hành chính các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88).