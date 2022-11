Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La): Điểm hẹn hò lý tưởng giới trẻ nhất định phải đến… nhiều lần

Đó là chia sẻ của nhiều bạn trẻ tham gia đoàn khảo sát giới thiệu điểm đến, kết nối tour, tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La mới đây.

Trong 2 ngày (từ ngày 28-29/11), Đoàn khảo sát gồm 200 công ty lữ hành các tỉnh và báo đài trung ương địa phương đã đến khảo sát và trải nghiệm các sản phẩm, tuyến điểm du lịch, hệ thống lưu trú du lịch Vân Hồ, Mộc Châu (tỉnh Sơn La) như thác Tạt Nàng, thác Nàng Tiên, Thác Bảy Tầng, thác Dải Yếm, khu phố đi bộ - chợ đêm thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khu du lịch Happy Land Mộc Châu, khách sạn 4 sao Glenda Tower Mộc Châu, v.v…

Đoàn cũng trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu sản phẩm du lịch, dịch vụ lưu trú, phòng, ẩm thực tại một số khách sạn, cơ sở tại thị trấn Mộc Châu.

Các doanh nghiệp lữ hành, báo chí đều có ấn tượng tốt về du lịch Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La) với sự đa dạng thiên nhiên, khí hậu, bản sắc văn hóa, con người cũng như các dịch vụ, tuyến điểm du lịch, hệ thống lưu trú nơi đây.

Chia sẻ về chuyến đi, bạn Yến đến từ Hà Nội cho biết từ lâu đã được nghe nói về vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ của thiên nhiên Mộc Châu, lần trải nghiệm thực tế này mới thấy sức hút kỳ lạ nơi đây với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu trong lành thanh khiết khiến người đến không muốn về lại nơi phố xá đông đúc, khói bụi và chật hẹp. “Vân Hồ có nhiều thác nước đẹp hùng vĩ, tráng lệ với tung bọt trắng xóa cùng hơi nước mát lành như được “F5 tâm hồn” như thác Nàng Tiên, thác Dải Yếm… Đây thực sự là những đến hấp dẫn cho các gia đình và đặc biệt là các bạn trẻ, những cặp đôi muốn có một không gian hẹn hò lãng mạn cũng như lưu lại những khoảnh khắc bên nhau, trong khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hữu tình”, bạn Yến cho biết thêm.

Là đơn vị đồng hành tổ chức chuyến khảo sát, Tổng giám đốc Công ty TNHH Tư vấn, Quản lý Khách sạn và Bất động sản VOH - đơn vị Tư vấn Du lịch và quản lý Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu, ông Geoffrey Nguyễn cho biết: “Vân Hồ, Mộc Châu là nơi có nhiều danh thắng và khí hậu ôn đới trong lành, mát mẻ. Đây chính là những điểm du lịch tiềm năng lý tưởng cho du khách tới tham quan và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, hệ thống lưu trú tại địa phương dường như chưa đủ để đáp ứng hết nhu cầu của du khách cũng như những tiềm năng sẵn có của Vân Hồ, Mộc Châu, đặc biệt là dòng khách sạn cao cấp từ 4 sao trở lên dành cho những du khách có mức chi trả cao và yêu cầu cao về cơ sở vật chất cũng như chất lượng dịch vụ. Khách sạn Glenda Tower Mộc Châu ra đời đế đón đầu xu hướng này”.

Nói về hệ thống lưu trú, bạn Tú Giang (Nghệ An) cũng nhận định Vân Hồ, Mộc Châu cần nâng cấp dịch vụ lưu trú, thêm nhiều khu ở cao cấp, khách sạn hạng sang để hấp dẫn và “níu chân” du khách. Tú Giang cho biết thêm: “Ngoài cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp ở Vân Hồ, Mộc Châu, thì các điểm đến như khu du lịch Happy Land Mộc Châu, khu phố đi bộ - chợ đêm cũng ghi điểm với tôi bởi đây là những điểm du lịch thích hợp để vừa nghỉ ngơi, vui chơi hòa mình vào cảnh sắc mát trong, tạo cảm giác thư thái tâm hồn sau những ngày làm việc bận rộn”.

Tú Giang cũng cho biết rất ấn tượng với Chợ Đêm ở Vân Hồ, Mộc Châu bởi quy mô tổ chức chuyên nghiệp, các gian hàng đa dạng được bày biện trong không gian sạch đẹp. “Tôi cho rằng đây có lẽ là Chợ Đêm độc, lạ và ấn tượng nhất trong các nơi tôi đã đến. Tuy nhiên, tôi nghĩ cách sắp xếp các gian có không gina lớn như vậy hạn chế diện tích, BTC nên có thêm những gian hàng giới thiệu đặc sản địa phương, bảng thông tin về các sản phẩm đặc trưng vùng miền, hay một số trò chơi dân gian hấp dẫn, thân thiện với du khách… thì du khách sẽ có một đêm đi chợ, dạo chơi thích thú, hoàn hảo hơn”, Tú Giang chia sẻ.

Có thể thấy, chuyến khảo sát đã rất thiết thực và hữu ích, là cơ hội để ngành du lịch tỉnh Sơn La nói chung và Vân Hồ, Mộc Châu nói riêng đẩy mạnh xúc tiến các sản phẩm thế mạnh; quảng bá tiềm năng du lịch.

Chương trình khảo sát do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La kết hợp với Câu lạc bộ Lữ Hành Unesco Hà Nội và khách sạn Glenda Tower Mộc Châu tổ chức, với sự tham gia của 200 công ty lữ hành các tỉnh và báo đài trung ương địa phương.

Đây còn là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn và các tỉnh có cơ hội được giao lưu, kết nối với “người mua;” từ đó, nắm bắt xu hướng, thị hiếu, xây dựng nhiều tour, tuyến, sản phẩm mới, khai thác thêm nhiều thị trường tiềm năng trong tương lai.

Trong khuôn khổ của chương trình cũng diễn ra “Giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến, kết nối tour tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh" nhằm thảo luận tìm kiếm những giải pháp xây dựng điểm đến du lịch Vân Hồ, Mộc Châu.

Qua khảo sát, thành viên đoàn đều có ấn tượng tốt về danh thắng du lịch Vân Hồ, Mộc Châu với sự đa dạng tiềm năng, thiên nhiên, khí hậu cũng như các dịch vụ du lịch, nền văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây.

Đánh giá cao hiệu quả của Chuyến khảo sát, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội Phạm Tiến Dũng cho biết: Đây là là tín hiệu đáng mừng cho sự quan tâm phát triển du lịch Vân Hồ, Mộc Châu, hứa hẹn sự phục hồi và phát triển nhanh chóng của du lịch Vân Hồ, Mộc Châu sau đại dịch Covid-19.

Ông Nghiêm Văn Tuấn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, từ năm 2022, các hoạt động thương mại, du lịch phục hồi mạnh mẽ do thực hiện hiệu quả việc quy định “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; tỉnh Sơn La hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được mở cửa và có nhiều khởi sắc đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch 3 sản phẩm du lịch mới độc đáo, khác biệt, chuyên nghiệp: Cầu kính Bạch Long, Làng Bắc Âu, khu phố đi bộ - chợ đêm thuộc khu du lịch quốc gia Mộc Châu, đây là sản phẩm du lịch có sức thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Sơn La. Các cơ sở lưu trú du lịch, lữ hành và các khu, điểm du lịch hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả, chất lượng.

Đặc biệt với khu du lịch quốc gia Mộc Châu, hiện có 271 cơ sở lưu trú du lịch như khách sạn, nhà nghỉ, homestay đang hoạt động, chủ yếu ở thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông trường Mộc Châu và xã Đông Sang. Trong đó, một số cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4-5 sao có thể kể đến như: Glenda Tower Mộc Châu là khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao đầu tiên tại thị trấn Mộc Châu, sở hữu thiết kế theo phong cách tân cổ điển đầy thanh lịch, với 80 phòng nghỉ tiện nghi, nhà hàng sang trọng, bể bơi bốn mùa nước mặn đầu tiên tại Mộc Châu; hay Quần thể du lịch, vui chơi và nghỉ dưỡng Mộc Châu Island với khu lưu trú mô hình Glamping kiểu mới “Nebula Glamping”,...