Vận động viên đột quỵ khi đang thi đấu bóng bàn

TPO - Đang thi đấu bóng bàn ở một giải nghiệp dư, người đàn ông ngụ tại Cần Thơ bất ngờ ngã quỵ, ngưng tim, ngưng thở. Tại bệnh viện, bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, nguy kịch tính mạng.

Ngày 27/1, TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận cấp cứu cho một trường hợp bị đột quỵ, ngưng tim ngoại viện. Bệnh nhân là ông T.Đ.P (67 tuổi, ngụ tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ).

Thời điểm nhập viện, ông P đã ngưng tim, ngưng thở, tím tái, mạch không bắt được, tim không còn đập. Khai thác bệnh sử từ người thân ghi nhận, trước khi nhập viện ông P đang tham gia thi đấu bóng bàn ở một giải đấu không chuyên giữa các câu lạc bộ mừng xuân Giáp Thìn. Đang trong lúc thi đấu, ông P đột ngột ngã quỵ, ngưng tuần hoàn, toàn thân tím tái nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ huy động lực lượng chuyên môn cấp cứu. Nỗ lực hồi sinh tim phổi suốt 15 phút của các bác sĩ đang mang lại kết quả, người bệnh có nhịp tim trở lại.

BS. CKII Huỳnh Quốc Sĩ – Trưởng khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện S.I.S Cần Thơ cho biết: “Bệnh nhân đã được làm những xét nghiệm cần thiết, chúng tôi chẩn đoán ông P bị ngưng tim trước nhập viện là do nhồi máu cơ tim cấp. Người bệnh được nhanh chóng chuyển đến đơn vị can thiệp DSA để can thiệp cấp cứu”.

Kết quả chụp mạch vành DSA ghi nhận, bệnh nhân tắc động mạch vành phải, hẹp nặng động mạch vành trái. Các bác sĩ đã tiến hành đặt 2 stent phủ thuốc tại vị trí tắc, giúp tái thông mạch vành đang tắc. Qua gần 10 ngày điều trị, sức khỏe ông P đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện.