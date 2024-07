Vai diễn gây ức chế của Thúy Ngân

TPO - Nhân vật của Thúy Ngân trong phim "7 năm chưa cưới sẽ chia tay" khiến khán giả bức xúc khi mê muội, cam chịu tủi nhục. Tình tiết bi kịch trong phim cũng bị người xem nhận xét không phù hợp với thực tế.

Đúng như lo sợ của nhiều khán giả, bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay bị chê vì tình tiết vô lý, không thực tế khiến người xem bức xúc. Phim do Thúy Ngân, Võ Cảnh, Jun Phạm đóng chính, mua bản quyền phim Secret Love (Tựa Việt: Bí mật kinh hoàng) chiếu năm 2013 của Hàn Quốc (Ji Sung, Hwang Jung Eum đóng).

Trước khi lên sóng, nhiều fan đánh giá kịch bản gốc tốt nhưng không còn phù hợp với thời hiện tại khi tính bi kịch, ngang tàng được đẩy lên cao độ.

Vai chính Thiên Ân do Thúy Ngân thể hiện bảo khóc hết nước mắt khi liên tiếp trải qua giông tố cuộc đời. Sau khi xảy ra tai nạn xe hơi, Thiên Ân nhận tội thay cho bạn trai Tuấn Kiệt (Jun Phạm), chấp nhận ở tù 5 năm, phí hoài thanh xuân và khiến cha cô lên cơn đột quỵ.

Quyết định gánh tội lỗi thay người yêu khiến cô rơi vào đau khổ, tuyệt vọng khi con trai qua đời trong thời gian cô ở tù. Hoàn thành 5 năm thụ án, Thiên Ân bị em trai chối bỏ vì chính cô vì một gã đàn ông mà bỏ lại gia đình phía sau.

Cô tìm đến gặp mẹ nạn nhân vụ tai nạn năm xưa, quỳ gối xin lỗi dù bản thân không có tội, cũng là điểm khiến người xem bức xúc. Sự thực kẻ đẩy Thiên Ân chịu cảnh tù tội hóa ra là bạn trai Tuấn Kiệt. Anh là luật sư phía bị đơn, nhận tiền để Thiên Ân nhận mức án cao nhất. Những năm ở tù, Tuấn Kiệt bỏ mặc bạn gái đã chịu tội thay mình.

Liên tiếp những hành động cam chịu, nhu nhược của nữ chính gây khó chịu cho khán giả. Các ý kiến chỉ ra kịch bản đã lỗi thời, bi kịch chồng chất bi kịch đến mức phi thực tế.

“Trong phim thôi, ngoài đời không có ai ngốc nghếch đến mức như vậy đâu”, “Phim hư cấu, hy sinh để rồi đi tù”, “Làm gì có người con gái nào vừa đẹp, điều kiện khá, giỏi kiếm tiền mà ngốc đến nỗi nuôi trai, hy sinh đến mức ngờ nghệch”, “Kịch bản của Hàn nhưng đã quá lâu, giờ này không còn phù hợp nữa, chỉ tổ mua nước mắt”… khán giả bình luận.

Theo kịch bản gốc, giai đoạn sau bi kịch tiếp tục ập đến với cả nam, nữ chính. Cả hai bị cuốn vào vòng xoáy lửa hận tình thù, chịu nỗi dằn vặt, đau khổ.

Thúy Ngân cho biết cô đảm nhận vai có nhiều cảnh khóc nhất trong sự nghiệp. Nữ diễn viên bị so sánh diễn xuất với bản gốc do Hwang Jung Eum đóng. So với dàn diễn viên, màn thể hiện của nữ diễn viên nhận được nhiều đánh giá tích cực hơn với nam chính Võ Cảnh - bị chê đóng đơ cứng, nhạt nhòa.