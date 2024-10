Vắc xin zona thần kinh đã về Việt Nam, tiêm đầu tiên tại VNVC

Bệnh zona thần kinh gây ra hàng loạt biến chứng cho người mắc như mù lòa, liệt mặt, viêm phổi, viêm gan, viêm não, viêm màng não, đột quỵ… Các bác sĩ khuyến cáo, tiêm vắc xin là cách phòng bệnh cũng như ngừa các biến chứng hiệu quả nhất.

Ngày 4/10/2024, bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết vắc xin zona thần kinh (giời leo) của hãng dược phẩm GSK (Bỉ) đã có ở gần 200 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên toàn quốc. Vắc xin này được chỉ định cho người lớn từ 50 tuổi trở lên và người từ 18 tuổi có nguy cơ cao mắc zona thần kinh. Trong đó, người từ 50 tuổi trở lên sẽ tiêm 2 mũi cách nhau 2 tháng. Người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao mắc zona thần kinh tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng.

Hiệu quả của phòng ngừa zona thần kinh của vắc xin được chứng minh lên đến 97% ở người trên 50 tuổi và 87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý. Vắc xin cũng sẽ giúp các biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác là hơn 90%.

Bác sĩ Chính thông tin, vắc xin zona thần kinh được sản xuất theo công nghệ bất hoạt, tái tổ hợp và chứa dược chất đặc biệt giúp tăng hiệu quả trên người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch do bệnh lý. Vắc xin được sử dụng trên thế giới từ năm 2017. Ngoài Việt Nam còn có nhiều nước khác như vương quốc Anh, Úc, Hy Lạp, Canada, Đức, Ý, New Zealand… đặt hàng số lượng lớn để đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia cho toàn dân. Do đó, việc đặt mua vắc xin đòi hỏi rất nhiều yếu tố khắt khe.

“Với lợi thế là đối tác chiến lược của GSK từ nhiều năm, VNVC đã khá thuận lợi trong việc đàm phán để đưa vắc xin zona thần kinh về nước tiêm cho người dân”, bà Vũ Thị Thu Hà, Giám đốc Cung ứng của Hệ thống tiêm chủng VNVC chia sẻ. Hiện vắc xin đã có mặt tại gần 200 trung tâm tiêm chủng của VNVC trên toàn quốc để triển khai tiêm cho người dân.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP HCM, tiêm phòng bệnh zona đã được khuyến cáo rộng rãi, trong đó vắc xin của GSK được khuyến cáo cho độ tuổi 50 trở lên ở hầu hết các quốc gia cũng như ưu tiên và có chỉ định cho người suy giảm miễn dịch. Việc VNVC đưa vắc xin này về nước tiêm cho người dân là một giải pháp phòng ngừa chủ động và hiệu quả.

Zona thần kinhlà bệnh hậu thủy đậu do virus Varicella Zoster (VZV) gây ra. Đây cũng là nguyên nhân gây bệnh thủy đậu. Người nhiễm virus VZV lần đầu sẽ mắc bệnh thủy đậu. Sau khi khỏi bệnh, virus này không bị tiêu diệt hoàn toàn mà trú ẩn trong các rễ hạch thần kinh và sẽ tái hoạt động gây bệnh zona thần kinh khi gặp điều kiện thuận lợi như lớn tuổi, mắc bệnh nền, bệnh mạn tính.

Các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai đã từng bị thủy đậu đều có thể bị zona thần kinh. Biểu hiện ở người mắc với các ban đỏ, mụn nước, bọng nước tập trung thành đám, thành chùm dọc theo đường phân bố của thần kinh ngoại biên…. Các triệu chứng này cũng có thể khỏi sau khoảng 2-4 tuần. Tuy nhiên, nếu trở nặng nó cũng sẽ gây ra hàng loạt biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt hay gặp ở người cao tuổi và người có bệnh lý suy giảm miễn dịch, bệnh lý nền như tổn thương da, đau đớn mức độ cao, đau thần kinh dai dẳng, mù lòa, liệt mặt, viêm phổi, viêm gan, viêm não, viêm màng não, đột quỵ…

Đặc biệt, có khoảng 5-30% người bệnh sẽ gặp biến chứng đau dây thần kinh sau zona kéo dài nhiều tháng, nhiều năm thậm chí cơn đau kéo dài dai dẳng đến suốt cuộc đời. Nguyên nhân là do virus gây viêm, hoại tử và xơ hóa các đầu mút tận cùng thần kinh cảm giác.

Tuổi càng cao, nguy cơ đau dây thần kinh nhiều hơn và bệnh càng nghiêm trọng hơn, trong đó ở người trên 50 tuổi cao gấp 15-25 lần so với người dưới 30 tuổi. Trước khi có vắc xin, bệnh chưa có phương pháp phòng bệnh và điều trị tối ưu.

Theo GS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch lâm sàng BV Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các nghiên cứu đã chỉ ra, người có bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch dễ có nguy cơ mắc zona, tái phát zona và gặp biến chứng khi mắc bệnh cao hơn, chiếm từ 20-40%. Hơn nữa, đau thần kinh sau zona cũng có nguy cơ tăng mạnh theo tuổi, nhất là trong độ tuổi 50-79. Ngoài ra, căng thẳng tâm lý cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh lên đến 47%.

Theo bác sĩ Chính, việc có thêm vắc xin zona thần kinh bên cạnh vắc xin thủy đậu sẽ hoàn thiện lá chắn miễn dịch, giúp người dân tăng cường phòng bệnh.

