Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật 6 quân nhân

TPO - Chiều nay, 6/1, đại tá Nguyễn Xuân Hậu, Trưởng Công an TP Thái Bình xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an thành phố Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.