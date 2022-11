UNIQLO mang đến Tuần Lễ Cảm Ơn chúc mừng 3 năm tại Việt Nam

UNIQLO vừa công bố kỷ niệm ba năm có mặt tại Việt Nam với chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn diễn ra trên quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay tại khắp hệ thống 15 cửa hàng bán lẻ và cửa hàng trực tuyến UNIQLO.com.

Từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 12, bên cạnh hàng trăm ưu đãi áp dụng cho loạt các sản phẩm LifeWear biểu tượng được yêu thích nhất, Tuần Lễ Cảm Ơn lần này là một trong những sự kiện quan trọng và ý nghĩa nhất của UNIQLO, với chuỗi các hoạt động tri ân đến tất cả khách hàng, đồng thời nâng tầm các hoạt động hợp tác, gắn kết cùng cộng đồng.

Dự án hợp tác nghệ thuật lớn nhất từ trước đến nay tại uniqlo, tôn vinh văn hóa và tinh thần sáng tạo Việt

Với mong muốn gắn kết cùng nhịp sống đời thường của tất cả khách hàng, ngay từ khi ra mắt những cửa hàng đầu tiên tại Việt Nam, UNIQLO đã hợp tác cùng nhiều nghệ sĩ để mang đến các BST kết hợp độc đáo nhằm tôn vinh những dấu ấn đặc trưng trong văn hóa Việt.

• Quà tặng độc quyền: Lấy cảm hứng từ những địa danh mang tính biểu tượng của 3 thành phố, bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng, với sự hiện diện của 15 cửa hàng bán lẻ UNIQLO, thương hiệu hợp tác cùng hai nghệ sĩ trẻ Nguyễn Bảo Việt và Lysbui để tạo nên những hoạ tiết nghệ thuật độc đáo được ứng dụng trên những chiếc Túi Xách và Sổ Tay - quà tặng độc quyền dành cho các khách hàng.

Khi tham quan mua sắm tại tất cả các cửa hàng UNIQLO và cửa hàng trực tuyến trong suốt thời gian diễn ra chương trình Tuần Lễ Cảm Ơn, khách hàng sẽ có cơ hội nhận loạt quà tặng với họa tiết nghệ thuật độc đáo với số lượng quà tặng giới hạn:

• Với hóa đơn bất kỳ từ 1.699.000 đồng: mỗi khách hàng sẽ được tặng 1 Sổ tay và 1 Thank You Post Card

• Với hóa đơn bất kỳ từ 1.999.000 đồng: mỗi khách hàng sẽ được tặng 1 túi xách thời trang và 1 Thank You Post Card

• Với hóa đơn bất kỳ từ 2.499.000 đồng: khách hàng sẽ được tặng trọn bộ quà tặng độc quyền bao gồm Sổ tay, Túi xách thời trang và Thank You Post Card

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác cùng doanh nghiệp địa phương, hướng đến sự phát triển chung của cộng đồng

Xuất phát từ mục tiêu phát triển hài hòa và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển tại mỗi nơi có cửa hàng UNIQLO vận hành, UNIQLO sẽ mang đến loạt hoạt động hợp tác, tăng cường kết nối và hỗ trợ cộng đồng địa phương.

UNIQLO kết hợp với loạt thương hiệu tọa lạc trong những khu vực lân cận với cửa hàng UNIQLO để ra mắt chuỗi các BST UTme! đặc biệt để khách hàng có thể sáng tạo nên chiếc áo thun UT cho riêng mình trực tiếp tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi (TP. Hồ Chí Minh) và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội).

Đa dạng các thương hiệu tham gia hợp tác để ra mắt các thiết kế UTme! nhân dịp kỷ niệm 3 năm của UNIQLO trải dài trên nhiều lĩnh vực, từ các thương hiệu về thực phẩm và đồ uống như: Pizza 4Ps, Vietnam Coffee Republic, Marou Chocolate, Ka Coffee, đến các doanh nghiệp xã hội, tôn vinh nghệ thuật thủ công và phát triển bền vững cùng cộng đồng như The Yên Concept, The Craft House, Vietclay và Tò He.

Tiếp nối thành công từ những lần hợp tác trước, UNIQLO tiếp tục chung tay cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao tổ chức Phiên Chợ Xanh Tử Tế tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi từ ngày 2-4/12. Hoạt động ý nghĩa này nhằm mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp địa phương vừa và nhỏ giới thiệu các sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trên khắp ba miền đất nước đến rộng rãi hàng triệu khách hàng và mang đến sự hỗ trợ cần thiết đến nông dân địa phương, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19.

Ngoài ra, xuất phát từ truyền thống và văn hóa tri ân đến từ Nhật Bản, trong ba ngày đầu tiên diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn, UNIQLO cũng sẽ mang đến trải nghiệm đặc biệt với cà phê sáng Việt Nam cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày, từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 12, tại cửa hàng UNIQLO Đồng Khởi (TP. Hồ Chí Minh) và cửa hàng UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội).

Ra mắt loạt bst đang được trông chờ nhất và mang đến hàng trăm ưu đãi giới hạn

Một trong những điểm nhấn quan trọng của Tuần Lễ Cảm Ơn lần này là sự ra mắt đặc biệt của nhiều BST đang rất được mong đợi như BST MANGA ARCHIVE S/S UT (ra mắt từ ngày 2 tháng 12) và BST hợp tác UNIQLO and MARNI (ra mắt từ ngày 9 tháng12), liên tục mang đến sự hào hứng cho khách hàng khi đến tham quan mua sắm tại UNIQLO trong suốt 2 tuần diễn ra chương trình.

Đặc biệt, để chào đón Tuần Lễ Cảm Ơn với quy mô lớn nhất từ ​​trước đến nay tại UNIQLO, thương hiệu cũng sẽ mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận hàng trăm sản phẩm LifeWear được yêu thích nhất với mức giá hợp lý nhất dành cho cả nam, nữ và trẻ em.