Ứng trực đảm bảo cấp điện toàn khu vực phía Nam dịp giỗ tổ Hùng Vương, lễ 30/4

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, các đơn vị điện lực trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam sẽ không thực hiện các công tác ngừng, giảm cung cấp điện trong dịp giỗ tổ Hùng Vương (từ ngày 5/4 đến hết ngày 7/4) và kỳ nghỉ lễ 30/4 – 01/5 (từ ngày 30/4 đến hết ngày 4/5), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Hiện nay, EVNSPC và các đơn vị thành viên đã sẵn sàng các phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; tăng cường kỷ luật vận hành đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong các ngày nghỉ lễ và phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội do địa phương tổ chức để chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và Quốc tế lao động 01/5.

EVNSPC và các đơn vị thành viên tổ chức trực lãnh đạo, trực vận hành, sửa chữa điện, đảm bảo vận hành hệ thống SCADA, đảm bảo hệ thống mạng máy tính, thông tin liên lạc ổn định, liên tục 24/24 giờ trong các ngày lễ.

Tổng công ty yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên kiểm tra, củng cố lưới điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, tin cậy cho khách hàng sử dụng điện, các địa điểm diễn ra hoạt động chính trị, văn hoá, nghệ thuật trong dịp lễ, chú ý đảm bảo điện cho các nhà máy, doanh nghiệp sản xuất nước sạch, tưới tiêu chống hạn mặn.

EVNSPC lưu ý đặc biệt nhiệm vụ đảm bảo điện cho các địa điểm quan trọng trên địa bàn quản lý, cung cấp điện như trụ sở cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, quốc phòng, an ninh, các cơ quan lãnh đạo ở các tỉnh/thành phố, các cơ quan phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương, các bệnh viện, cơ sở sản xuất nước sạch.

Song song đó, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại, sẵn sàng xử lý nhanh các sự cố phát sinh. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng, lán trại...

Thời gian qua, các Công ty Điện lực trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm đến khách hàng sử dụng điện. Đồng thời tuyên truyền ngăn ngừa và xử lý nghiêm các trường hợp bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật lên đường dây, vi phạm hành lang an toàn lưới điện.