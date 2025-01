'Unbox' địa điểm 'đu' xuân cực chất tại Đồi Rồng: Hàng loạt hoạt động miễn phí không thể bỏ lỡ dịp Tết

Tết Nguyên Đán luôn mang ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân Việt Nam, và theo truyền thống, người Việt thường đi du xuân vào dịp đầu năm để thưởng thức cảnh sắc bốn phương và tận hưởng không khí rộn ràng, sắc màu của ngày Tết. Năm nay, một địa điểm du xuân không thể bỏ lỡ dành cho các du khách muốn đến Hải Phòng, đó chính là Lễ Hội Phố Xuân Đồi Rồng - Đồ Sơn.

Lần đầu tiên, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng sẽ tổ chức chuỗi các hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ chương trình chào Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Vạn An khang - Hương phúc đầy”. Đây là sự kiện với nhiều hoạt động phong phú, tái hiện lại những nét phong tục cổ truyền, và đặc biệt, tất cả các du khách đều được tham gia hoàn toàn miễn phí.

Nét chấm phá trong văn hoá Tết hiện đại được đan xen trong toàn bộ hoạt động cũng như màu sắc chủ đạo của sự kiện. Lễ hội hứa hẹn sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn đón Tết trong không khí vui tươi và đậm đà bản sắc dân tộc. Màn bắn pháo hoa rực rỡ và ấn tượng trong đêm Giao thừa tại bãi biển Rồng sẽ là phát súng mở màn cho “Lễ hội Phố Xuân Đồi Rồng”. Với thời lượng kéo dài 15 phút, màn pháo hoa mãn nhãn như một lời chúc mừng chào đón thời khắc Giao thừa, hứa hẹn mang đến không khí tưng bừng và một mùa lễ hội đáng nhớ tại Đồ Sơn.

Những điểm check - in không “góc chết” mang đậm vị Tết Việt

Đến với Đồi Rồng, du khách sẽ được chiêm ngưỡng không gian Tết đầy sắc xuân, nơi các con phố đèn lồng lung linh sắc màu, tạo nên một khung cảnh huyền bí và lãng mạn. Những photobooth xinh xắn, với thiết kế độc đáo, sẽ là điểm dừng chân lý tưởng để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của năm mới. Không gian này không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cho du khách cảm giác như đang hòa mình vào những giá trị truyền thống trong không gian đậm chất Việt.

Thoả sức trải nghiệm với gần 30 hoạt động thú vị và hàng ngàn quà tặng miễn phí

Một trong những điểm nhấn thú vị tại Lễ Hội Phố Xuân Đồi Rồng là hoạt động trải nghiệm văn hóa, tái hiện không gian Tết truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc. Tại đây, hơn 10 gian hàng ẩm thực phục vụ các món ăn đặc trưng của ngày Tết và các sản phẩm vùng miền sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực đậm chất Việt Nam.

Ngoài việc thưởng thức ẩm thực, du khách còn có cơ hội hòa mình vào không khí Tết qua các trò chơi dân gian vui nhộn. Các hoạt động trải nghiệm như tô tượng, phi tiêu, tò he, đập niêu đất, kéo co, vòng quay may mắn và cà kheo sẽ mang lại những phút giây thư giãn, gắn kết giữa các thế hệ. Lễ hội đúng nghĩa là một “dòng chảy” chở hoài niệm về với hiện tại, những trò chơi này không chỉ mang tính giải trí mà còn lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc, giúp du khách hiểu thêm về tinh thần của ngày Tết.

Không chỉ vậy, khi đến với lễ hội Phố Xuân Đồi Rồng, du khách sẽ được trải nghiệm hành trình đầy thú vị từ hoài niệm đến hiện đại, thỏa sức “cháy hết mình” trong không khí náo nhiệt và sắc màu sống động của những màn biểu diễn nghệ thuật đường phố. Đây chính là không gian giao thoa giữa nghệ thuật truyền thống và văn hóa hiện đại, mang đến cho du khách những trải nghiệm giải trí độc đáo và sôi động. Các hoạt động ca hát, biểu diễn quần chúng, nhạc sống và những màn nhảy ấn tượng sẽ làm không gian lễ hội thêm phần bùng nổ, mang lại một không khí Tết sôi động và rộn ràng.

Bên cạnh những hoạt động thú vị, du khách còn có cơ hội tham gia vào những mini game hoạt náo hấp dẫn được tổ chức trong khuôn khổ chương trình. Đặc biệt, hàng nghìn phần quà sẽ được trao tặng cho các du khách may mắn, tạo thêm phần phấn khởi và hào hứng cho không gian du xuân.

Xin Chữ Ông Đồ – Nét Đẹp Văn Hóa Tết Truyền Thống

Trong không gian rộn ràng của Lễ Hội Phố Xuân Đồi Rồng, hoạt động xin chữ ông đồ cũng là một điểm nhấn không thể bỏ qua, mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Từ xa xưa, thói quen xin chữ và cho chữ vào những ngày đầu năm mới được coi là điều thiêng liêng, một việc quan trọng của gia đình. Phong tục này đã tồn tại và phát triển qua nhiều thế hệ, gắn liền với những giá trị văn hóa tinh túy của người Việt, và vẫn được gìn giữ cho đến ngày nay.

Việc xin chữ không chỉ là hành động cầu may, mà còn là lời nhắc nhở về sự trân trọng đối với văn hóa, tri thức, và sự mong muốn vươn lên trong năm mới. Du khách đến lễ hội có thể mang về nhà những tấm thư pháp đầy ý nghĩa, tô điểm cho không gian sống và làm việc thêm phần rực rỡ, bình an.

Phấn khích cùng Lễ hội đua thuyền Rồng có 1-0-2

Một trong những điểm nhấn không thể bỏ qua tại sự kiện lần này đó chính là Lễ Hội Đua Thuyền Rồng sẽ diễn ra vào ngày mùng 5 Tết (tức 02/02/2025). Đây là sự kiện được mong chờ nhất, hứa hẹn mang lại không khí sôi động và tinh thần thể thao mạnh mẽ cho cả người dân địa phương và du khách thập phương.

Tại đây, các du khách sẽ được hòa mình vào bầu không khí lễ hội tưng bừng, chiêm ngưỡng những chiếc thuyền rồng rực rỡ sắc màu. Tiếng trống giục giã hòa cùng tiếng reo hò cổ vũ sẽ khuấy động không gian, tạo nên một bầu không khí sôi động và đầy hứng khởi.

Theo quan niệm, đua thuyền Rồng không chỉ là một môn thể thao, mà còn là một hoạt động văn hóa truyền thống, mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và năm mới an khang, thịnh vượng.

Chắc chắn rằng, lễ hội đua thuyền Rồng sẽ là một điểm nhấn đầy cảm xúc, mang đến những khoảnh khắc ấn tượng và đáng nhớ trong hành trình du xuân tại Đồi Rồng.

