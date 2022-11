UEFers tiếp tục ghi dấu ấn tại sân chơi sáng tạo và khởi nghiệp quốc tế

Đề cập đến phong trào sinh viên khởi nghiệp và các sân chơi khởi nghiệp lớn, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tạo được những dấu ấn nhất định.

Qua sân chơi thực tế bổ ích này, các bạn trẻ có thể trải nghiệm và khẳng định tài năng, sức sáng tạo của mình. Đã có rất nhiều dự án thành công, nhiều doanh nghiệp được khởi tạo, nhiều doanh nhân trẻ bước ra từ đây.

Gần đây nhất, UEF đã tổ chức Lễ khai mạc và trao giải vòng Chung kết cuộc thi “Sáng tạo và khởi nghiệp Blockchain – Metaverse Trung - Việt”, Cúp Ngân hàng Quế Lâm lần thứ nhất năm 2022. Với 70 đội thi từ các trường đại học ở Việt Nam và Trung Quốc, giải thưởng khởi nghiệp quốc tế đã tìm ra những đội thi xuất sắc, trong đó sinh viên UEF về đích với vị trí thứ nhất.

Cuộc thi do Đại học Dân tộc Quảng Tây, Công viên Khoa học và Công nghệ Blockchain Quảng Tây, Mạng lưới giáo dục doanh nhân Trung Quốc (EECN) và UEF là thành viên Ban tổ chức.

Trong 70 đội dự thi có 6 đội thi đến từ các trường đại học tại Việt Nam. Đại diện UEF có 3 đội thi gồm: Ecertium với đề tài “Nền tảng hồ sơ điện tử - ứng dụng blockchain”, Zdion với đề tài “Ứng dụng công nghệ vào mua sắm thời trang online” và Parachain với đề tài “Ứng dụng sử dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc thuốc kết hợp với sàn thương mại điện tử”.

Tại vòng Chung kết, sinh viên trình bày đầy đủ các mục trong đề tài như đặt vấn đề, thực trạng, hoạt động, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, kinh doanh, quản trị, định hướng phát triển trong tương lai, phân tích SWOT,… Sau khi trình bày, các đội thi phải trả lời câu hỏi phản biện từ Ban giám khảo.

Sau quá trình đánh giá và chấm điểm, Ban giám khảo đã tìm ra các đội thi xuất sắc. Theo đó, đội Parachain - nhóm sinh viên kết hợp giữa khoa Công nghệ thông tin và Khoa Kinh tế UEF đã giành giải Nhất với giá trị 170 triệu đồng. Hai đội Ecertium và Zdion cùng đạt giải Khuyến khích.

Trước đó, sinh viên UEF đã đạt nhiều thành tích ấn tượng tại các cuộc thi khởi nghiệp quốc tế. Tiêu biểu có thể kể đến dự án “Recycled bags from discarded sugarcane and coffee” của nhóm “One team – One heart” khi giành giải Nhì ở hạng mục“Best Non-Digital Business Concept” của cuộc thi Idea to Business (I2B) tại Úc, giải Ba ở “Long Life Creative Bootcamp” - cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức bởi Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Bangor (Vương Quốc Anh).

Thông qua cuộc thi khởi nghiệp trong lĩnh vực Blockchain – Metaverse, nhiều dự án hay, chất lượng và mang tính ứng dụng cao đã được tìm ra. Đồng thời, sinh viên dự thi sẽ có nhiều cơ hội tiềm năng để phát triển trong tương lai.