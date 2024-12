UDIC đoạt danh hiệu TOP 20 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024

Tối 24/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2024. UDIC vinh dự đón nhận Danh hiệu TOP 20 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt là giải thưởng dành cho các thương hiệu tiêu biểu Việt Nam trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế, do Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức dưới sự định hướng, chỉ đạo và bảo trợ của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Là một trong 200 doanh nghiệp vinh dự đoạt giải thưởng Sao Vàng đất Việt năm 2024, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên (UDIC) đã khẳng định vị thế vượt trội trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và trách nhiệm xã hội khi vinh dự đứng trong TOP 20 thương hiệu Việt Nam.

Trước khó khăn chung nền kinh tế, những thành quả mà Tổng công ty UDIC đạt được trong năm 2024, đã khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ với sự chủ động, sáng tạo trong điều hành, sản xuất, tiết giảm chi phí quản lý, tái cơ cấu tinh gọn bộ máy, ứng dụng công nghệ trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh... đặc biệt là sự đoàn kết của tập thể cán bộ, người lao động Tổng công ty. Qua đó, đã giúp các hoạt động sản xuất kinh doanh UDIC khởi sắc, cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, giá trị sản lượng ước: 5.045 tỷ đồng; doanh thu ước: 6.725 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ước đạt 788 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 228 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 9 triệu đồng/người/tháng; đời sống của người lao động không ngừng được đảm bảo; vốn nhà nước được bảo toàn và phát triển.

Đáng chú ý, Tổng Công ty UDIC luôn quan tâm trách nhiệm xã hội. Trong năm 2024, Tổng Công ty UDIC đã trao tặng 200 triệu đồng ủng hộ quỹ “vì người nghèo và an sinh xã hội” do Thành phố Hà Nội phát động và ủng hộ 200 triệu đồng cho đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi.

Đây là lần thứ hai UDIC được Hội doanh nhân trẻ Việt Nam trao Giải thưởng Sao Vàng đất Việt (TOP 100 năm 2021 và TOP 20 năm nay 2024). Giải thưởng Sao vàng Đất việt là một giải thưởng danh giá tôn vinh doanh nghiệp, ghi nhận sự phát triển của Tổng công ty UDIC trong suốt 53 năm qua. Đây cũng là động lực, nguồn cổ vũ to lớn để Tổng công ty UDIC tiếp tục phấn đấu trên hành trình chinh phục những nấc thang mới, tiếp tục khẳng định vị thế, thương hiệu UDIC - Hạ tầng nâng tầm cuộc sống.