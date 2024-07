U19 Việt Nam chính thức bị loại sớm ở giải U19 Đông Nam Á 2024

TPO - Tuyển U19 Việt Nam chính thức dừng bước sớm ở vòng bảng U19 Đông Nam Á 2024 sau khi U19 Thái Lan và U19 Malaysia toàn thắng.

Vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 có 12 đội tham dự, chia làm 3 bảng đấu. Theo thể thức, chỉ có 3 đội đầu bảng giành vé thẳng vào bán kết. Tấm vé còn lại sẽ dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Chính vì thể thức này, cơ hội đi tiếp của U19 Việt Nam đã giảm mạnh ngay sau trận ra quân hòa U19 Myanmar 1-1. Bởi lẽ ở bảng B, U19 Việt Nam còn phải đối đầu với U19 Australia. Thực tế cho thấy lo ngại này hoàn toàn chính xác. Ở lượt trận thứ 2 vừa qua, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh dù thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn thua đậm U19 Australia 2-6.

Sau trận thua U19 Australia, U19 Việt Nam mất quyền tự quyết và gần như hết khả năng vào bán kết. Kịch bản mà giới mộ điệu lo sợ đã nhanh chóng xảy ra vào hôm nay, khi U19 Thái Lan và U19 Malaysia toàn thắng ở bảng C.

Ở trận đấu sớm, U19 Thái Lan thắng dễ U19 Brunei 6-0. Cho dù không thắng đậm như kỳ vọng, U19 Thái Lan vẫn giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận và sáng cửa đi tiếp. Sau đó, đến lượt U19 Malaysia phô diễn sức mạnh khi đè bẹp U19 Singapore.

Ở lượt trận ra quân, U19 Singapore gây bất ngờ khi chỉ thua U19 Thái Lan với tỷ số sát nút 1-2, nhưng họ hoàn toàn bất lực trước sức mạnh của U19 Malaysia. U19 Singapore thủng lưới 2 bàn chỉ sau 12 phút và bị dẫn trước 0-3 ngay sau hiệp 1.

Với kết quả này, U19 Malaysia và U19 Thái Lan cùng có 6 điểm và chắc chắn chiếm giữ 2 vị trí đầu bảng C. Trong khi đó, U19 Việt Nam chỉ có thể giành tối đa 4 điểm nếu thắng U19 Lào ở trận cuối cùng. Ngay cả khi giành vị trí nhì bảng, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh cũng không thể so sánh với đội nhì bảng C và chính thức bị loại sớm.

Tương tự U19 Việt Nam, U19 Myanmar và U19 Lào cũng chính thức hết cơ hội lọt vào vòng bán kết.