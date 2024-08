Tuyển sinh ĐH năm 2024: Số lượng nguyện vọng đăng kí tăng vọt

TP - Thí sinh còn 2 ngày để nộp lệ phí đăng kí tuyển sinh đại học (ĐH) năm 2024. Hiện các trường ĐH đã nhận số liệu thí sinh đăng kí từ hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Ghi nhận cho thấy, số lượng nguyện vọng đăng kí năm nay tăng so với năm 2023, dự báo điểm chuẩn cũng sẽ tăng.

ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, so với năm 2023, tổng số nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2024 vào các trường, khoa thành viên tăng khoảng 50.000 nguyện vọng, trong đó nguyện vọng 1 tăng khoảng 8.000.

Theo đó, tại ĐH này, tổng số thí sinh đăng kí xét tuyển vào các đơn vị trực thuộc gần 128 nghìn thí sinh, trong khi chỉ tiêu xét tuyển là 18 nghìn với số nguyện vọng đăng kí là trên 190 nghìn. Số lượng nguyện vọng 1 là gần 31 nghìn.

Các đơn vị đào tạo trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội đều ghi nhận có số lượng thí sinh, số lượng nguyện vọng đăng kí tăng so với năm trước. Tuy nhiên, ở một số cơ sở, chỉ tiêu tăng nên dự báo điểm chuẩn không quá bất thường.

Ví dụ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, tổng chỉ tiêu năm nay tăng 115% so với năm 2023. Những ngành nóng như Báo chí, Tâm lí học, Quốc tế học, Đông phương học có chỉ tiêu tuyển sinh tăng 130% so với năm ngoái. Do đó, dự báo điểm chuẩn các ngành của trường về cơ bản cũng sẽ giữ mức ổn định và có thể tăng nhẹ so với năm 2023.

Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM cho biết năm nay có 50.000 thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường, gấp đôi so với con số 25.000 của năm trước. Dựa vào phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, ông Sơn dự đoán điểm chuẩn các ngành kĩ thuật tương đương năm trước, từ 16 đến 18 điểm. Trong khi các ngành nóng thuộc nhóm kinh tế như Marketing, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Chuỗi cung ứng điểm chuẩn có thể tăng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2023.

Top trên tăng, top giữa giữ ổn định

TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Quản lí đào tạo, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đưa ra dự đoán điểm chuẩn của trường theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay tăng theo xu hướng chung. Ông Đức phân tích điểm trung bình của 6/9 môn thi tốt nghiệp THPT theo phổ điểm mà Bộ GD&ĐT cung cấp tăng từ 0,06 đến 1,04 điểm; trong đó có môn thuộc tổ hợp xét tuyển chính của trường như Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lí.

Điểm sàn của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay cũng tăng 2 điểm so với năm 2023. Chỉ tiêu dành cho phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân chỉ còn 18% (giảm 7% so với năm 2023). Từ 3 nguyên nhân này, ông Đức cho rằng điểm chuẩn những ngành top đầu của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có thể tăng khoảng 0,25 điểm.

Vì những năm trước, điểm chuẩn những ngành này gần như ở mức chạm ngưỡng, việc tăng cao đột biến hơn sẽ khó xảy ra. Những ngành nhóm giữa có thể tăng mạnh hơn từ 0,5 đến 0,75 điểm.

Năm nay, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tuyển sinh một số ngành mới gồm Kĩ thuật phần mềm, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin. Đây là những ngành được xã hội quan tâm vì thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin. Dự báo điểm chuẩn những ngành này năm nay của trường sẽ ở ngưỡng trên 26/30 điểm.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, quá trình lọc ảo để xác định điểm chuẩn đợt 1 đối với các trường ĐH diễn ra từ ngày 13/8 đến 17h ngày 17/8. Sau quãng thời gian này, các trường có thể công bố điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển tới thí sinh. Chậm nhất đến 17h ngày 19/8, các trường ĐH phải hoàn thành việc công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1.

Đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố kết quả xét tuyển kết hợp, xét tuyển sớm năm 2024. So với năm 2023, năm nay mặt bằng điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển đều cao hơn ở các nhóm thí sinh. Ví dụ đối với nhóm thí sinh xét tuyển chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT, ACT, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 24,38/30 điểm (năm 2023 là 22/30 điểm).

Nhóm xét tuyển dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của 2 ĐH Quốc gia, điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 19,33/30 điểm (năm 2023 là 18/30 điểm). Nhóm kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là 24,5/30 điểm (năm 2023 là 24,36/30 điểm.

TS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại, cho hay qua quan sát và phân tích phổ điểm năm nay, hầu hết các môn thi đều có điểm tăng nhẹ.

Ông Trung chia làm 4 nhóm ngành với các mức điểm chuẩn dự kiến khác nhau trúng tuyển vào Trường ĐH Thương mại năm nay. Những ngành top đầu của trường như Logistics và Quản lí chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Trung Quốc (tiếng Trung thương mại) dự báo điểm chuẩn năm 2024 cơ bản ổn định và có thể tăng nhẹ so với năm 2023 ở mức trên dưới 27/30 điểm/tổ hợp.

Nhóm các ngành năm ngoái có điểm chuẩn dao động từ 26 đến 26,5/30 điểm/tổ hợp như Kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Kiểm toán,... điểm chuẩn năm nay cơ bản giữ ổn định.

Nhóm các ngành năm ngoái có điểm chuẩn trên dưới 26/30 điểm/tổ hợp như Kế toán, Luật kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lí... cũng sẽ không có biến động nhiều. Nhóm các chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế (IPOP), dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ ở ngưỡng trên dưới 24/30 điểm/tổ hợp. Trong đó, đặc biệt các ngành như Khách sạn du lịch, Quản trị nhân lực khả năng điểm chuẩn sẽ thấp hơn cả, ở mức dưới 24/30 điểm/tổ hợp.