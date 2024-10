Tuyển Malaysia thua đậm New Zealand, chịu thất bại đầu tiên dưới thời HLV Pau Marti

TPO - Sau 2 trận đầu tiên toàn thắng, tuyển Malaysia đã chịu thất bại đầu tiên dưới thời HLV Pau Marti Vicente khi làm khách của New Zealand trong trận giao hữu trưa nay.

Trong dịp FIFA Days tháng 10/2024, tuyển Malaysia chỉ có duy nhất một trận giao hữu với New Zealand. “Hổ Malay” tràn đầy khí thế dưới thời tân HLV Pau Marti Vicente khi toàn thắng 2 trận đầu tiên hồi tháng 9. Họ tiếp tục khởi đầu tốt trước New Zealand, đội đang đứng thứ 95 trên bảng xếp hạng FIFA.

Trong hiệp 1, tuyển Malaysia thi đấu hợp lý và đẩy đội chủ nhà vào bế tắc, qua đó giữ vững tỷ số 0-0 đến giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, đội bóng áo vàng không thể duy trì cục diện trận đấu khi New Zealand tăng tốc.

Phút 53, tiền đạo Henry Just mở tỷ số cho New Zealand. Đây là trận thứ 2 liên tiếp ngôi sao của St. Polten (Áo) ghi bàn. Trước đó, anh lập công giúp New Zealand thắng đậm Tahiti 3-0. Chỉ 8 phút sau, đến lượt tài năng trẻ Matthew Garbett lên tiếng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

Dẫn trước 2-0, New Zealand vẫn quyết định đưa hai ngôi sao kỳ cựu là Payne và Chris Wood vào sân. Bên phía Malaysia, HLV Pau Marti Vicente cũng thực hiện một loạt thay đổi nhưng không đem lại hiệu quả. Chênh lệch giữa đôi bên quá lớn và đại diện Đông Nam Á chỉ biết “chịu trận”.

Phút 72, ngôi sao đang chơi ở Ngoại hạng Anh cho Nottingham, Chris Wood nâng tỷ số lên 3-0 cho New Zealand. Phút 90, một cầu thủ khác vào sân từ ghế dự bị là Rogerson ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội chủ nhà.

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia cũng chỉ đá giao hữu một trận vào tháng 11 tới, gặp Ấn Độ. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của họ trước khi bước vào ASEAN Cup 2024.