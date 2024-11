Tường An – Tiên phong đổi mới trong ngành bơ thực vật Việt Nam

Là một trong những doanh nghiệp nội địa tiên phong trong ngành bơ thực vật tại Việt Nam, Tường An liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành thực phẩm Việt Nam. Để tiếp tục duy trì vị thế này, doanh nghiệp phải liên tục đổi mới, đầu tư vào công nghệ và phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng.

Bí quyết dậy vị thơm: “Hương vị quốc dân” của ẩm thực Việt

Gần 50 năm, Tường An liên tục chinh phục trái tim người tiêu dùng bằng công thức rất riêng, đặc trưng trong từng sản phẩm. Dòng sản phẩm bơ thực vật danh tiếng Tường An Margarine với “bí quyết dậy vị thơm bơ” được người tiêu dùng yêu thích bởi hương vị thơm béo đặc trưng, giúp dậy vị thơm ngon cho các món ăn và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình ẩm thực của mỗi gia đình Việt.

Tiên phong, sáng tạo và luôn cải tiến không chỉ về công nghệ sản xuất, đa dạng chủng loại sản phẩm, Tường An đã khẳng định vị thế vững chắc trong ngành bơ thực vật tại Việt Nam, chiếm hơn 77% (*) thị phần, được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn qua nhiều thập kỷ.

Năm 2024, bơ thực vật Tường An đột phá cho ra mắt vị bơ sữa và vị đường mía nhằm phục vụ đa dạng các phương pháp chế biến món ăn ngon của người tiêu dùng. Bơ thực vật vị đường mía lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam khi được kết hợp với đường mía nguyên hạt 100%, vị ngọt thanh tự nhiên cùng nền bơ mềm tuyệt vời dành cho ăn trực tiếp cùng bánh mì, chấm đồ chiên và làm nước xốt, giúp dậy vị thơm ngon và mang lại màu vàng óng ánh cho món ăn thêm hấp dẫn. Bơ thực vật Tường An vị bơ sữa với vị bơ sữa thơm béo tự nhiên kết hợp cùng nền bơ mềm mịn và vị mặn nhẹ, thích hợp để làm các loại bánh như bánh quy, bánh bông lan, bánh ngọt. Đặc biệt là lựa chọn lý tưởng cho các món Á, món Âu,... giúp dậy mùi thơm, tăng độ béo ngậy là bí quyết cho món ăn thơm ngon hấp dẫn.

Hai dòng sản phẩm vừa ra mắt không chỉ đánh dấu bước phát triển mới trong dòng sản phẩm bơ thực vật của Tường An, mà còn hứa hẹn mang đến trải nghiệm ẩm thực độc đáo và gửi gắm bí quyết món ăn ngon đến người tiêu dùng.

Công nghệ hiện đại: Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Sở hữu dây chuyền hiện đại cùng hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu nguyên liệu đến thành phẩm, Tường An đã xây dựng niềm tin vững chắc với người tiêu dùng trong nước. Quy trình sản xuất của công ty tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, HACCP, FSSC 22000…, mỗi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng đã cam kết với người dùng. Sự đầu tư nghiêm túc vào công nghệ và kiểm soát chất lượng là một trong những nền tảng vững chắc, là thế mạnh để Tường An tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Trong suốt bề dày lịch sử của mình, Tường An vinh dự nhận được những giải thưởng danh giá như Thương hiệu Quốc gia, Top 10 Công ty thực phẩm uy tín, Hàng Việt Nam – Chất lượng cao gần 30 năm liên tiếp và Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba... Với uy tín thương hiệu vững mạnh, Tường An đang ở vị thế hoàn hảo để nắm bắt và tận dụng những xu hướng tiêu dùng mới, mở rộng thị phần và tiếp tục dẫn đầu trong ngành bơ thực vật.

Bơ thực vật Tường An – Tiên phong đổi mới và khẳng định vị thế số 1

Với nền tảng công nghệ tiên tiến và chất lượng sản phẩm vượt trội, Tường An hướng đến mục tiêu mở rộng thị trường quốc tế. Song song với các sản phẩm hiện có, Tường An không ngừng đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới, khẳng định vị thế số 1 trên thị trường và Bơ Tường An trở thành lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng.

Ông Bùi Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Tường An, chia sẻ: "Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và duy trì các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm, chúng tôi tự tin sẽ tiếp tục dẫn đầu thị trường và cung cấp những sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng."

Không chỉ là "Thương hiệu quốc dân", có mặt trong mọi gian bếp Việt, Tường An còn nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến những hương vị đậm đà, thơm ngon cho người tiêu dùng. Với hành trình đầy cảm hứng từ quá khứ đến hiện tại, Tường An không chỉ là niềm tự hào của ngành thực phẩm Việt Nam mà còn đang nỗ lực vươn xa trên thị trường quốc tế.

Hai dòng sản phẩm mới của Bơ thực vật Tường An đánh dấu bước phát triển quan trọng và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, với bí quyết chế biến món ăn ngon gửi gắm đến người tiêu dùng. Hiện nay, Bơ Tường An đã có mặt rộng rãi tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và trên các sàn thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và thưởng thức sản phẩm mọi lúc, mọi nơi.