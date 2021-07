Từ vùng dịch về không khai báo, cố thủ trong nhà, cán bộ Trung tâm Y tế bị phạt 25 triệu

TPO - Bà T. đến khu vực đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 ở phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn) rồi quay trở về nhà nhưng không thực hiện khai báo, cách ly y tế, đóng cửa cố thủ trong nhà.

Ngày 16/7, lãnh đạo UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, địa phương vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 25 triệu đồng một trường hợp vì không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế khi ra vào vùng dịch.

Người bị xử phạt là bà H.T.H.T. (47 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn An Lão, huyện An Lão). Bà T. đang là viên chức, đang công tác tại Trung tâm Y tế tại huyện An Lão.

Khoảng 1 tuần trước, bà T. từ thị trấn An Lão đến khu vực đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 ở phường Bồng Sơn (TX Hoài Nhơn, Bình Định) rồi quay trở về nhà nhưng không thực hiện khai báo, cách ly y tế.

Phát hiện sự việc, chính quyền phường Bồng Sơn có văn bản đề nghị UBND huyện An Lão phải thực hiện cách ly y tế đối với bà T.

Ngay khi có đề nghị của phường Bồng Sơn, chính quyền huyện An Lão đề xuất lên UBND tỉnh cho bà T. đến khu cách ly tập trung tại huyện Phù Cát (Bình Định). Theo đó, UBND tỉnh cũng đã ra quyết định, tuy nhiên, bà T. không chấp hành.

“Sau khi xem xét thấy bà T. còn chăm sóc con nên chúng tôi đề nghị cho phép được cách ly y tế tại nhà, nhưng phải khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, bà T. lại kiên quyết không chấp hành, đóng cửa cố thủ trong nhà gây nhiều khó khăn cho ngành chức năng đang phòng chống dịch”, lãnh đạo UBND huyện An Lão cho biết.

Cùng với quyết định xử phạt, UBND huyện An Lão cắt cử lực lượng chốt trực 24/24 tại khu vực xung quanh nhà bà T. để giám sát, kiểm tra đối với bà này và người thân trong gia đình.