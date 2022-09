Tử vi 12 con giáp thứ bảy 10/9: Chuột may mắn, Hổ lưu ý sức khỏe

TPO - Tử vi 12 con giáp thứ bảy ngày 10/9 cho thấy, người tuổi Tý được quý nhân phù trợ nên may mắn đủ đường; người Tuổi dần nên chú ý tới sức khỏe; đường tình duyên khởi sắc khiến cho tinh thần của người tuổi Ngọ cực tốt.

Tử vi tuổi Tý

Hôm nay vận trình công việc của tuổi Tý may mắn được quý nhân Chính Quan phù trợ. Bản mệnh có được nhiều thành công trong công việc và có thể sẽ được cấp trên để ý, cất nhắc lên những vị trí cao hơn trong thời gian tới.

Tài chính trong ngày cũng khá ổn. Bạn chịu khó xoay nhiều cách để có nhiều nguồn thu đa dạng, không chỉ dựa vào công việc chính. Nhờ vậy tiền bạc luôn rủng rỉnh, chi tiêu cũng có phần thoáng tay hơn.

Phương diện tình cảm nhờ Thủy sinh Mộc nên tình yêu đôi lứa nồng nàn thắm thiết, không còn cãi vã nhiều như trước nữa. Người độc thân may mắn khi được bạn bè, người thân giới thiệu cho đối tượng tìm hiểu phù hợp với mình. Nếu tích cực và nhiệt thì khả năng thành đôi là rất lớn.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

Phương diện tình cảm của tuổi Sửu trong ngày ngũ hành xung khắc có thể xảy ra chút mâu thuẫn. Trong bất cứ cuộc tranh luận nào vào hôm nay, bạn cũng không nên to tiếng với đối phương vì dễ khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng, rạn nứt. Mọi chuyện đều cần bình tĩnh, giải thích, chia sẻ với nhau.

Thương Quan nhập cục, tinh thần sa sút vì những vấn đề riêng tư còn ảnh hưởng tới khả năng tập trung trong công việc của con giáp này. Bạn thường để đầu óc vẩn vơ vì mải suy nghĩ đi nơi khác, tiến độ công việc bởi thế cũng trì trệ, hiệu suất khó được như mong muốn.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Thiên Ấn mang tới cho Dần cơ hội hợp tác làm việc chung với những người có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm quý giá từ đối phương.

Một số người có thể sẽ phải đi công tác xa nhà để giải quyết công việc. Tuy nhiên, bản mệnh không cần quá lo lắng bởi mọi chuyện đều sẽ diễn ra thuận lợi. Bạn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao bằng chính năng lực vốn có của mình.

Ngũ hành Mộc vượng có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe của con giáp này, nhất là với những người có tiền sử về gan, thận. Hãy cố gắng duy trì lối sinh hoạt lành mạnh, làm việc nghỉ ngơi đầy đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, xanh lam

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi, Tuất

Tử vi tuổi Mão

Tuổi Mão gặp được cát tinh Chính Ấn nên hôm nay sẽ là một ngày đầy may mắn với bản mệnh. Nhờ thái độ tích cực mà tất cả những nỗ lực trước đó của bạn đang được đền đáp xứng đáng. Đồng nghiệp luôn bên cạnh nhiệt tình giúp đỡ mỗi khi bạn cần.

Công việc thuận buồm xuôi gió nên tình hình tài chính của bạn cũng sẽ được cải thiện đáng kể và sẽ ngày càng trở nên ổn định hơn. Nếu muốn thu nhập thêm dư dả, bạn có thể thử các kênh kiếm tiền từ đầu tư, kinh doanh và nhớ là phải chọn lĩnh vực mà bản thân có sự hiểu biết nhất định.

Thời gian này sức khỏe của bản mệnh không được tốt cho lắm. Tuổi Mão cần đặc biệt chú ý đến các biểu hiện liên quan đến chức năng gan, nhất là những người đã có tiền sử bệnh này. Đối với các vấn đề sức khỏe tuyệt đối không được chủ quan hay lơ là.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Đen, trắng

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Thứ 7 này, tuổi Thìn đón may mắn ở phương diện tài lộc nhờ Thực Thần đứng bóng. Người theo nghiệp kinh doanh có cơ hội ký kết hợp đồng với đối tác đáng tin cậy, hứa hẹn mang lại thành quả tốt đẹp. Lợi nhuận thu về được chia đều cho đôi bên nhưng về cơ bản bạn vẫn có lợi.

Nhìn chung trong thời gian này tiền bạc không còn là vấn đề với con giáp này. Tuy nhiên, đôi khi vì quá mải mê kiếm tiền mà bản mệnh quên cả việc chăm lo cho bản thân mình, hãy nghỉ ngơi nhé dù gì cũng là ngày cuối tuần rồi.

Thổ - Mộc xung khắc nên cảm giác lo lắng ngày càng lớn hơn trong bạn, nguyên nhân là bởi bạn nhận ra mối quan hệ tình cảm gia đình thiếu hòa thuận, các thành viên không quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Hãy chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ, gắn kết mọi người.

Giờ tốt: 23h đến 1h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý, Thân

Tử vi tuổi Tị

Ngày Dần Tị Tương Hại, tuổi Tị có thể gặp phải nhiều rắc rối trong công việc khi các mối quan hệ thiếu sự hài hòa. Ngày này nếu bản mệnh không có sự đề phòng sẽ rất dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng sơ hở để hãm hại nhằm chiếm đoạt công sức và vị trí mà bạn đang có.

Xui xẻo chưa dừng lại ở đó khi hung vận xuất hiện và cướp đi vận may tiền bạc càng khiến cho con giáp này cảm thấy chán nản. Việc làm ăn kinh doanh đang tốt đẹp bỗng nhiên chuyển biến xấu, bản mệnh trở tay không kịp, hết vấn đề này đến vấn đề khác kéo tới.

Rất may là ngũ hành Mộc sinh Hỏa nên bù đắp cho Tị đường tình duyên khá êm ấm. Trong những thời điểm khó khăn như này, bản mệnh may mắn luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ nửa kia nên về mặt tinh thần cũng được an ủi rất lớn.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, cam

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Hôm nay, tuổi Ngọ có cát vận khá vượng. Con giáp này tìm được nguồn cảm hứng, đam mê và động lực làm việc, không để cho những khó khăn trước mắt cản trở. Bản mệnh cho thấy tinh thần hăng say và hào hứng hơn bao giờ hết.

Vận tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến rất tích cực. Bản mệnh dựa vào chính năng lực của mình để kiếm tiền và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong thời gian vừa qua. Bạn có thể hài lòng và yên tâm với tình hình tài chính của mình.

Đường tình duyên khởi sắc càng khiến cho tinh thần của người tuổi Ngọ tốt hơn. Con giáp này có thể nhanh chóng tìm được tình yêu của đời mình vào những tình huống bất ngờ nhất. Các cặp đôi đang có cơ hội để hâm nóng tình cảm, khẳng định mối quan hệ bền chặt.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Hồng, tím

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Điềm báo tử vi cho thấy, Thương Quan xuất hiện và gây ra những rắc rối trong công việc của tuổi Mùi. Con giáp này khá cứng nhắc và cố chấp trong công việc, khăng khăng muốn làm mọi thứ theo ý mình nên đến khi phát hiện ra sai sót thì mọi chuyện đi quá xa.

Bản mệnh cần phải linh hoạt hơn trong cách xử lý tình huống, có chính kiến là tốt nhưng không phải lúc nào nhận định của bản thân cũng chính xác hoàn toàn. Khi nhận được lời góp ý trái ngược, bạn nên nhìn nhận, đánh giá lại bản thân trước khi phủ nhận hoàn toàn.

Hôm nay còn là ngày ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm không được thuận lợi, có những sự khác biệt và bất đồng khiến cả hai nảy sinh nhiều cãi vã rất gay gắt. Người tuổi này nên tiết chế cảm xúc để giảm căng thẳng, nếu như tình cảm đủ lớn thì chắc chắn sẽ biết nhường nhịn đối phương.

Giờ tốt: 13h đến 15h

Màu sắc cát tường: Trắng, vàng

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi

Tử vi tuổi Thân

Cục diện Tương Xung Thái Tuế gây không ít trắc trở cho người tuổi Thân trong ngày thứ 7 này. Hầu hết các phương diện đều gặp trở ngại, kế hoạch đổ bể khiến bạn tốn nhiều công sức để xoay sở và khắc phục hậu quả. Bạn có thể sẽ bị khiển trách vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong ngày.

Con giáp này cần phải chấn chỉnh lại tinh thần làm việc, đừng để những vấn đề ngoài lề khiến mình mất tập trung, lơ là trong công việc. Đặc biệt, bạn nên tránh những câu chuyện phiếm nơi công sở, cẩn thận chúng sẽ mang đến thị phi ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín cá nhân của bạn.

Ngũ hành xung khắc, chuyện tình cảm cũng khá hơn là bao khi mâu thuẫn ngày một nhiều hơn. Bản mệnh và đối phương có những hiểu lầm do hai người không có thời gian để chia sẻ, quan tâm nhau, cùng bận rộn với công việc riêng của mình.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, ánh kim

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý, Tị

Tử vi tuổi Dậu

Được Chính Tài hỗ trợ, người tuổi Dậu đón nhiều tin vui ở đường tài lộc. Việc kinh doanh của con giáp này đang tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ tìm được hướng đi mới cho mình và lợi nhuận thu về vượt ngoài sự mong đợi, tiền bạc đổ về túi của bạn ngày một nhiều hơn.

Trái ngược với tài chính, phương diện tình cảm của Dậu lại tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn phiền muộn. Kim – Mộc xung khắc, mối quan hệ không có được sự đồng lòng, hòa thuận nên dễ nảy sinh cãi vã khiến tình cảm trở nên phai nhạt, khoảng cách ngày một xa dần.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Tử vi tuổi Tuất

Có Tam Hợp cục hậu thuẫn, đường tình duyên của tuổi Tuất được dự báo vượng sắc, ngập tràn khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc. Con giáp này cảm thấy hài lòng và trân trọng những gì mình đang có. Người độc thân không quá vội vàng mà vẫn chờ đợi tình yêu đến với mình.

Thêm sự xuất hiện của Thực Thần còn cho thấy hôm nay người tuổi này có một ngày may mắn về phương diện tài lộc. Bạn có thêm những khoản thu nho nhỏ cho mình bên cạnh nguồn thu từ công việc chính, mặc dù nó không quá nhiều là mấy nhưng cũng giúp bản mệnh giải nguy trong lúc thiếu thốn, giảm bớt những khó khăn trước mắt.

Con đường thăng tiến của người tuổi Tuất cũng mở ra trong ngày, bạn đã chứng minh cho mọi người thấy năng lực của mình trong công việc và tiềm năng phát triển trong tương lai. Những lời tán thưởng đó cũng là động lực để con giáp này tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của mình.

Giờ tốt: 19h đến 21h

Màu sắc cát tường: Nâu, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Dần

Tử vi tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày thứ 7 này có bước tiến đáng kể nhờ quý nhân Lục Hợp độ mệnh. Công việc tiến triển như mong đợi, có cơ hội để con giáp này thể hiện bản thân cũng như những tài năng tiềm ẩn mà trước đây bạn chưa có dịp để trổ tài.

Thế nhưng vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày hôm nay không mấy thuận lợi bởi trong ngày có hung tinh Thiên Quan ngáng trở. Điềm báo hao tài của con giáp này rất lớn, nếu không thận trọng đề phòng thì dù tài lộc có đến cũng nhanh chóng tiêu tan, tiền bạc kiếm được bao nhiêu cũng không giữ được trong tay.

Chính vì vậy hôm nay người tuổi Hợi cần phải giữ tỉnh táo và sáng suốt khi giải quyết những việc liên quan tới vấn đề tiền bạc. Tốt nhất bản mệnh nên tìm người tin cậy để hợp tác, đừng vì cả nể mà đặt lòng tin sai chỗ khiến cho tiền bạc vất vả kiếm được lại đội nón ra đi nhé.

Giờ tốt: 5h đến 7h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão, Dần.

