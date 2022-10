Tử vi 12 con giáp chủ nhật 30/10: Mèo thăng quan tiến chức, Ngựa loay hoay công việc

TPO - Tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 30/10 cho thấy người tuổi Mão suôn sẻ trên con đường học vấn, thi cử; công việc của Ngọ trong ngày cuối tuần không như ý; người tuổi Tuất cần phải cẩn thận trong công việc...

Tử vi tuổi Tý

Nay được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Tý vô cùng may mắn trong con đường sự nghiệp. Vì bạn đã xong hết việc ngay từ trong tuần nên về nhà được nghỉ ngơi. Người nào sắp xuất ngoại, nhảy việc hoặc thi cử sẽ được quý nhân phù trợ, sớm có tin vui mỉm cười.

Vận trình tài lộc khởi sắc hơn người khi có Tam Hợp cục soi sáng. Bạn là con giáp sống biết điều nên chơi bời sòng phẳng, không thích lừa lọc tiền bạc ai bao giờ. Người làm ngoại giao, kinh doanh sẽ có thêm khách hàng mới tiềm năng đem lại lợi nhuận cao.

Nhưng đường tình cảm lại đi xuống vì Thổ Thủy tương khắc. Bản mệnh dễ gặp phải những người ăn không nói có, chuyên đặt điều bôi nhọ bạn. Đi đường xa chớ nên tin lời người lạ kẻo bị lừa lúc nào không biết.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Trắng, đen

Quý nhân phù trợ: Thìn, Sửu

Tử vi tuổi Sửu

Sự nghiệp của Sửu đi xuống vì vướng phải Thương Quan. Trong công việc bạn cảm thấy mất kết nối với những người xung quanh. Buôn bán trì trệ, khách thưa thớt, cẩn thận trong khâu giao dịch xảy ra sai sót. Đôi lúc chỉ nên an phận thủ thường, ham làm ăn to là mất hết.

Vận trình tài lộc kém may mắn vì lâm Tương Phá cục. Hôm nay không nên giao cửa hàng hay giao tiền cho người khác, nếu bận thì nên dời công việc đến ngày hôm sau hẵng làm. Có điềm trộm cắp vặt, cướp tiền hoặc mất tiền oan, Sửu nên cẩn thận hết sức.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Gia đình bạn vẫn trong trạng thái bình an nên đừng có tham lam mơ tưởng đến những hạnh phúc xa vời. Bạn trẻ tuổi này nên cố gắng xây dựng gia đình nhỏ của mình, hạn chế thời gian cho công việc.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cam, vàng

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu, Tý

Tử vi tuổi Dần

Dần may mắn được Thiên Ấn chiếu mệnh nên sự nghiệp sẽ tiến triển hơn trước, đặc biệt những bạn làm công chức, văn phòng. Tiếng nói của bạn trong công việc có giá trị, nói có người nghe. Bạn cũng thường xuyên lắng nghe mọi người và nghiêm túc làm ăn, nhưng đôi khi còn hơi nóng tính và thẳng thắn.

Đường tiền bạc tuổi này khởi sắc vì có Tam Hội nâng đỡ. Hôm nay bạn sẽ nhận được tiền lương thưởng hoặc tiền hoa hồng không thiếu một xu. Bạn cũng là người biết tiết kiệm phòng lúc ốm đau chứ không hoang phí như lời đồn.

Tình cảm trắc trở vì Mộc Thổ tương khắc. Ai cũng xứng đáng được yêu một cách đàng hoàng và rõ ràng, đừng tin mấy lời hứa suông rồi không làm. Những người có gia đình nên quan tâm con cái nhiều hơn, dạo gần đây sức học của con hơi kém.

Giờ tốt: 15h đến 17h

Màu sắc cát tường: Xanh lá, nâu

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi tuổi Mão

Chính Ấn chiếu mệnh tạo điều kiện thuận lợi cho những bạn sắp thi cử, học lên cao hoặc xin bằng cấp. Tuy nhiên trong việc thăng tiến thì Mão chưa được xuất sắc, có lẽ nguyên nhân là do bạn còn rụt rè, chưa dám xông pha dù còn sức lực.

Chuyện tiền bạc thì có tín hiệu tốt khi được Tam Hội cục nâng đỡ. Bạn là người giỏi quan hệ xã giao, vui tính nên được lòng đối tác làm ăn, hay được lộc từ khách hàng. Những người đi làm ăn xa có thể trông chờ vào một khoản tiền bất ngờ đến trong thời gian tới đây.

Cảnh báo Mão gần đây chuyện tình cảm hơi kém vì Mộc Thổ tương khắc. Bạn nên hâm nóng lại tình cảm với nửa kia, vợ chồng phải có lúc mặn nồng thì mới duy trì tình cảm được. Bạn cũng nên xem lại tình cảm bạn bè, có những người lúc vui thì có mặt còn hoạn nạn thì mất tích.

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Đen, xanh lá

Quý nhân phù trợ: Hợi, Tuất

Tử vi tuổi Thìn

Ngày mới của tuổi Thìn đường công việc bớt được phần nào vất vả nhờ có Thực Thần chiếu mệnh. Tuổi này làm nghề tự do thì đỡ đau đầu, đỡ phải lo nghĩ nhiều, thu hút được khách hàng ủng hộ. Các bạn nên mở rộng mặt hàng buôn bán trong thời gian tới để đông khách mua hơn.

Theo dõi tử vi hàng ngày, tài lộc khởi sắc hơn người, tiền bạc ổn định, mọi chuyện thay đổi theo hướng tích cực. Bạn được nhiều người giúp đỡ trong chuyện tiền bạc, trước đây bạn giúp họ thì bây giờ họ sẽ giúp lại bạn.

Tuy nhiên vì lâm Tự Hình nên mặt tinh thần bị xuống dốc khiến tình cảm sa sút theo. Vợ chồng hay đấu khẩu với nhau vì những chuyện không đâu. Bạn không nhận được sự quan tâm của người khác, dễ tủi thân, dễ suy nghĩ tiêu cực.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Vàng, nâu

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Tử vi tuổi Tị

Hôm nay công việc của tuổi Tị sa sút vì lâm Tỷ Kiên. Nếu bạn không hành động thận trọng thì có thể sẽ phải chịu hậu quả do mình gây ra. Đi làm hay mua bán gì cũng đừng cứng đầu tranh luận với người khác, đừng tin người quá vội kẻo có ngày người ta lừa bạn mà không biết.

Đường tài lộc của tuổi Tị hôm nay không có sự tăng tiến, bạn vẫn an phận một chỗ với công việc chính và nguồn thu từ lương. Lúc khó khăn không kiếm ra người để giúp đỡ, việc gì cũng phải tự bươn chải, xoay xở một mình rất vất vả.

May mắn nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ nên Thìn đón nhận nhiều hạnh phúc từ gia đình nhỏ của mình. Đôi lúc bạn không cần cưỡng cầu gì đâu xa, chỉ cần người thân vẫn khỏe mạnh, no ấm, vui vẻ là đã may mắn hơn hàng vạn người ngoài kia rồi.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Đỏ, nâu

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Tử vi tuổi Ngọ

Kiếp Tài chiếu mệnh dự báo công việc của Ngọ trong ngày cuối tuần không như ý. Hội buôn bán nhớ cẩn thận khách hàng gian xảo, dễ có xích mích với khách. Ai đang làm công ăn lương thì nên hạn chế ăn nói linh tinh, lo việc của mình là được rồi, đừng gây gổ với đồng nghiệp.

Ngoài ra bản mệnh cũng nên thận trọng trong những chuyện liên quan tới tiền bạc, đừng cẩu thả hay thiếu tập trung khiến cho tiền bạc thất thoát lúc nào không hay. Hôm nay không nên tiêu tiền lớn, không nên cho vay tiền, khả năng hao tài cực lớn, nên xem ngày tốt xấu để tiến hành việc quan trọng.

Đường tình cảm đi lên nhờ cục diện Hỏa Thổ tương sinh. Tuổi này tuy thẳng tính, nóng nảy nhưng sống thật lòng, ghét nịnh bợ nên ai quen lâu sẽ thấy rất quý bạn. Những người có người thân sắp xa nhà thì sẽ được tổ tiên phù hộ, bình an trên mọi nẻo đường.

Giờ tốt: 21h đến 23h

Màu sắc cát tường: Hồng, cam

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mùi

Tử vi tuổi Mùi

Thương Quan lâm mệnh là nguyên nhân khiến Mùi đau đầu vì công việc hôm nay. Bạn vô cùng mệt mỏi vì những trục trặc trong chuyện làm ăn gần đây. Người làm ngành vận tải thì cẩn thận xe cộ, hỏng hóc thiết bị. Người làm công ăn lương thì nên coi chừng tiểu nhân, chớ tin người quá mức.

Tiền bạc cũng vậy, đôi lúc khó tránh khỏi đen đủi. Bản thân con giáp này mất tiền nhưng lại nghĩ mình đang làm chuyện tốt rồi cam chịu. Bạn cũng chưa biết cách quản lý chi tiêu, gần đây tiêu xài hơi hoang phí, hay tiêu tiền cho những khoản lặt vặt.

Đường tình cảm chỉ ở mức bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Mùi sống thân thiện, hòa nhã với mọi người xung quanh nhưng vẫn hay gặp những người vô duyên. Tuy nhiên thật may mắn là bạn vẫn có gia đình ở bên cạnh để trợ lực, họ không bao giờ quay lưng với bạn.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, xanh lá

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Tử vi tuổi Thân

Xem tử vi thấy công việc của Thìn trong ngày tiến triển tích cực nhờ Tam Hợp nâng đỡ. Bạn là con giáp có tính cách tuyệt vời, xởi lởi, nghiêm túc nên làm gì cũng nhanh gọn lẹ. Trong ngày này mà có thời gian thì bạn còn gặp được khách hàng dễ tính, mở rộng thêm mối quan hệ làm ăn.

Nhờ Thiên Tài trợ mệnh nên Thân cũng có đường tiền bạc ổn áp không thua kém ai. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt. Bạn làm được nói được, chăm cày cuốc, hay được lộc bất ngờ, có thể thử mua tờ vé số hoặc xem con số may mắn ngày 30/10 để lấy lộc.

Tuổi này được hưởng tối đa nguồn năng lượng tích cực từ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim nên rất đỏ trong đường tình cảm. Người thân của bạn đón nhận tin tốt liên quan đến sinh nở, di chuyển. Một số người nhận được lời mời ăn uống từ bạn bè, đừng từ chối nhé.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Bạc, trắng sữa

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tử vi tuổi Dậu

Dậu biết cách lập kế hoạch, hợp tác làm ăn thuận lợi nhờ Lục Hợp chiếu cố. Trong quá trình làm việc, bạn rất coi trọng tình nghĩa nhưng vẫn lý trí khiến công việc ổn thỏa hơn trước. Trong ngày này bạn được phép nghỉ ngơi để nạp năng lượng cho tuần mới.

Chính Tài trợ lực đem lại nguồn thu nhập khấm khá cho Dậu trong ngày. Ai nói gì thì mặc kệ họ, miệng lưỡi thiên hạ trăm đường lắt léo bạn không cản được, miễn bạn kiếm ra tiền thì mọi triết lý đều vô ích. Bạn biết cách xoay xở làm ăn hơn trước, tăng thu nhập chính cho mình, lương nhận đều đều.

Bản mệnh may mắn trong chuyện tình cảm nhờ Thổ dưỡng Kim. Tính cách phóng khoáng khiến bạn gây được ấn tượng tốt, kết giao được với nhiều người. Khi gặp khó khăn thì nên tâm sự với bạn thân, họ sẽ là quý nhân của bạn trong ngày Chủ nhật này.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Trắng, bạch kim

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu

Tử vi tuổi Tuất

Tuất cần phải cẩn thận trong công việc vì lâm Tương Xung. Bạn quá dễ dàng tin tưởng vào những lời nói của kẻ xấu để rồi làm hỏng việc. Có tài ăn nói, mồm miệng nhanh nhảu, có tài biện luận nhưng chưa được trọng dụng, Tuất nên tiếp cận với cấp trên nhiều hơn.

May mắn có Thực Thần trợ mệnh nên tiền bạc không bị ảnh hưởng. Bản mệnh được quý nhân nhân giúp đỡ nên vẫn kiếm tiền đều đều. Một số người còn nhận được quà hoặc lộc ăn từ người quen, hãy tận dụng những mối quan hệ làm ăn hiện tại.

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Con giáp này vốn thông minh, nhanh nhẹn, tuổi còn trẻ sẽ thu hút được người khác phái để ý. Những ai đang bàn tới chuyện cưới xin thì nên tham khảo thêm ý kiến người lớn tuổi trong họ.

Giờ tốt: 17h đến 19h

Màu sắc cát tường: Be, cà phê

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Tử vi tuổi Hợi

Hợi gặp Thiên Quan chiếu mệnh nên công việc hôm nay khó như ý muốn. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong cuộc sống khiến bạn cảm thấy chưa thể cáng đáng được mọi việc. Hôm nay hãy an phận, đừng tranh giành, đừng đụng chạm đến giấy tờ, pháp luật vì bạn sẽ gặp bất lợi.

Vận trình tài lộc lao đao, dễ lâm vào tình cảnh bế tắc. Mặc dù có tiền nhưng lại chẳng thể giữ nổi trong tay. Ngoài sự may mắn thì còn cần cả sự tỉnh táo nữa, nếu bạn không đủ nhạy bén thì rất dễ mất tiền oan.

Thổ Thủy tương khắc khiến gia đình của bản mệnh gặp trục trặc, vợ chồng có lúc cơm không lành canh không ngọt. Bạn yếu đuối trong chuyện tình cảm, bạn luôn cố gắng tạo dựng cho mình vẻ bề ngoài đầy mạnh mẽ để che giấu điều đó.

Giờ tốt: 7h đến 9h

Màu sắc cát tường: Xanh dương, đen

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần.

