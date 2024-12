Tự điều trị nhồi máu cơ tim cấp, người đàn ông 'thập tử nhất sinh'

TPO - Bị đau tức ngực, nghĩ là bệnh dạ dày, người đàn ông tự mua thuốc về uống. Tuy nhiên, 2 ngày sau ông đã rơi vào tình trạng nguy kịch, ngưng tim, ngưng thở.

Ngày 2/12, BS-CKII Trần Tấn Việt, Trưởng khoa Can thiệp Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp đặc biệt nguy kịch, bệnh nhân là ông Đ.N.D. (54 tuổi, ngụ tại huyện Củ Chi) được một cơ sở y tế khác chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy cấp.

Theo bệnh sử, 2 ngày trước đó ông D. bị đau tức vùng thượng vị. Ông cho rằng mình bị đau dạ dày nên tự đi mua thuốc về uống. Tuy nhiên, những cơn đau không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm. Cách nhập viện 2 giờ, bệnh nhân đột ngột lên cơn đau nặng ngực, lan đến xương ức, ông được người nhà đưa đến bệnh viện huyện.

Tại đây, người bệnh đột ngột ngưng tim, phải đặt nội khí quản, hồi sinh tim phổi. Các bác sĩ tuyến huyện đã chủ động liên hệ với Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phối hợp chuyên môn và chuyển viện cấp cứu. Phía bệnh viện sau khi nhận được thông tin đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị tiếp nhận bệnh nhân.

BS Trần Tấn Việt cho biết, thời điểm nhập viện, ông D. trong tình trạng hôn mê và tiếp tục ngưng tim lần thứ hai. Ê kíp bác sĩ đã nỗ lực hồi sinh tim phổi. Sau chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, chỉ trong vòng 5 phút từ khi tiếp nhận, người bệnh được chuyển lên phòng DSA chụp động mạch vành. Hình ảnh cho thấy, ông D. bị tắc hoàn toàn nhánh động mạch, hẹp nặng nhánh động mạch liên thất trước. Các bác sĩ đã tiến hành nong và đặt stent nhánh mạch máu bị tắc, tái thông dòng chảy.

Sau can thiệp, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, 2 ngày kể từ khi nhập viện, ông D. đã cai được máy thở, các chỉ số sinh hiệu bình phục khả quan. BS Việt cho biết, đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch nhưng đã may mắn được cứu sống nhờ sự phối hợp liên viện đã tận dụng thời gian vàng giúp bệnh nhân được tiếp nhận, can thiệp khẩn nguy.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người bệnh khi có các triệu chứng đau ngực, đau thượng vị, nôn ói… không nên tự ý mua thuốc điều trị. Người bệnh khi có dấu hiệu bất thường cần đến bệnh viện để thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.