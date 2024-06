T&T Group và Tập đoàn Erex (Nhật Bản) hợp tác phát triển nhà máy điện sinh khối tại An Giang

Vừa qua, T&T Group và Tập đoàn E rex (Nhật Bản) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác của hai Tập đoàn cũng như khẳng định việc triển khai hiệu quả, tích cực của thỏa thuận hợp tác mà hai bên đã ký kết trước đó.

Theo đó, T&T Group và Tập đoàn Erex sẽ hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1 với tổng công suất 50MW; thuộc xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Cũng theo thỏa thuận ký kết, hai bên có trách nhiệm chia sẻ, trao đổi thông tin về các nghiên cứu, đánh giá liên quan đến hiệu quả đầu tư, công nghệ, kỹ thuật và tài chính nhằm thúc đẩy triển khai và hoàn thành COD dự án theo kế hoạch.

Ngoài ra, đối với T&T Group, đơn vị sẽ có trách nhiệm khảo sát, làm việc với các nhà cung cấp và ký kết thỏa thuận đảm bảo cung cấp đủ lượng trấu cần thiết cho dự án. Trong khi đó, Tập đoàn Erex sẽ chuẩn bị hồ sơ và đệ trình Chính phủ Nhật Bản phê duyệt hỗ trợ tài chính dự án từ Chương trình hỗ trợ tài chính Cơ chế tín dụng chung (JCM) của Chính phủ Nhật Bản; đồng thời, đề xuất các giải pháp công nghệ bao gồm nhà thầu EPC và đảm bảo tìm nguồn tài chính cho dự án với các bên khác.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Erex bày tỏ sự vui mừng khi T&T Group và Erex đã đạt được kết quả khi hai bên chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1. Theo ông Honna Hitoshi, đây là một dự án tiềm năng, với mong muốn xúc tiến, triển khai dự án này nhằm góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho Việt Nam. “Chúng tôi rất mong nhận được sự phối hợp, chỉ dẫn của T&T Group để có thể thực hiện dự án này thuận lợi trong thời gian tới”, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Erex nhấn mạnh.

Ông Đỗ Quang Hiển, Nhà sáng lập, Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Tập đoàn T&T Group đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của Tập đoàn Erex và cá nhân ông Honna Hitoshi trong việc thúc đẩy, phát triển điện sinh khối tại Việt Nam. “Khi chúng tôi đã đồng hành, chúng tôi luôn luôn cam kết minh bạch, uy tín và hiệu quả. Chúng tôi luôn luôn trung thực, tôn trọng đối tác; vì sự phát triển, lợi ích của hai bên cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của hai quốc gia”, ông Đỗ Quang Hiển nhấn mạnh.

Việc hợp tác nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối An Giang 1 có ý nghĩa quan trọng; vừa phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện quốc gia theo Quy hoạch điện VIII, vừa góp phần đa dạng hóa nguồn nhiên liệu sơ cấp cho phát điện, đảm bảo an ninh năng lượng tại tỉnh An Giang nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Đây cũng sẽ là động lực khuyến khích, thu hút các dự án đầu tư khác vào địa phương; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang cũng như tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương, giải quyết một phần công ăn việc làm cho người dân. Hơn thế nữa, trong tương lai, nhà máy điện sinh khối An Giang 1 sẽ đóng góp một phần nỗ lực trong hành trình tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050 theo cam kết của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26.

Tập đoàn Erex là công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng điện sinh khối tại Nhật Bản, hiện đang kinh doanh 5 nhà máy điện sinh khối lớn với công suất 270MW. Với trách nhiệm "không biên giới" trong công cuộc khử cacbon, Erex cũng đang thúc đẩy và triển khai nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo tại nhiều quốc gia khác, chủ yếu là khu vực Đông Nam Á nhằm mục đích hiện thực hóa một xã hội bền vững cho tương lai. Trong khi đó, T&T Group là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, hoạt động đa ngành, và đang ghi dấu ấn với lĩnh vực phát triển năng lượng. Đến nay, các nhà máy điện mặt trời, điện gió của T&T Group đã hoà lưới điện quốc gia gần 1.000 MW. Hiện Tập đoàn cũng đang triển khai đầu tư dự án LNG có công suất 1.500 MW. Mục tiêu đến năm 2035, năng lực cung cấp điện của T&T Group dự kiến đạt từ 12.000 – 15.000 MW, chiếm khoảng 10% tổng công suất lắp đặt các nguồn điện của hệ thống điện Việt Nam. Trước đó, tháng 2/2022, T&T Group và Tập đoàn Erex đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án điện sinh khối; và chuyển đổi các dự án điện than đốt kèm sinh khối tại Việt Nam.