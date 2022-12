Truy tố nhóm cán bộ chi bồi thường trái quy định cho 74 hộ dân

TPO - Quá trình phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng dự án, nguyên phó Chủ tịch huyện cùng 6 thuộc cấp đã thiếu trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước gần 9 tỷ đồng.

Ngày 2/12, tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố bị 7 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 285, Bộ luật hình sự năm 1999.

Các bị can gồm: Lê Mai Toản (SN 1972, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đắk R’lấp); Phan Văn Thời (SN 1988, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp); Nguyễn Ngọc Hiệp (SN 1982, nguyên Phó trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đắk R’lấp); Lê Văn Ngà (SN 1990, nhân viên Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R’lấp); Lê Văn A (SN 1972, nguyên Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk R’lấp); Nguyễn Văn Thành (SN 1975, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp) và Phạm Văn Dũng (SN 1968, công chức địa chính xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp).

Theo cáo trạng, năm 2014, UBND tỉnh Đắk Nông điều chỉnh Dự án Khu công nghiệp Nhân Cơ (huyện Đắk R’lấp) trên diện tích 148 héc-ta. Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (BQLDA) tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng do UBND huyện Đắk R’lấp thực hiện. UBND huyện Đắk R’lấp giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện phối hợp các đơn vị liên quan kiểm kê tài sản, vật kiến trúc, cây trồng hoa màu của các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trung tâm Phát triển quỹ đất ký kết hợp đồng với các đơn vị có thẩm quyền về đo đạc theo quy hoạch chi tiết đã được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt.

UBND huyện Đắk R’lấp giao UBND xã Nhân Cơ sau khi tiếp nhận hồ sơ xác nhận do Trung tâm Phát triển quỹ đất cung cấp, phải triển khai ngay việc kiểm tra và xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, thời điểm xây nhà cửa, vật kiến trúc các hộ ảnh hưởng của dự án; đồng thời, giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, sau khi tiếp nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất của các hộ dân ảnh hưởng do Cty TNHH Dịch vụ đo đạc An Nam cung cấp, phải triển khai ngay việc lập hồ sơ thu hồi đất, tham mưu cho UBND huyện ban hành quyết định thu hồi đất cho các hộ dân theo quy định.

Thế nhưng, các cá nhân được giao nhiệm vụ đã không làm hết trách nhiệm của mình gây thiệt hại tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng do chi bồi thường, hỗ trợ trái quy định pháp luật cho 74 hộ dân.

Vẫn theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Nông, trong quá trình điều tra, truy tố vụ án, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời, các bị can này đã cùng các cá nhân liên quan khắc phục toàn bộ thiệt hại trước khi bị khởi tố với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng, riêng bị can Lê Mai Toản khắc phục hơn 2,3 tỷ đồng…