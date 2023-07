Truy tố cựu Chủ tịch UBND xã trốn truy nã hơn 25 năm

TPO - Chiếm đoạt tài sản gồm tiền, vàng của người dân đóng góp rồi bỏ trốn, cựu Chủ tịch UBND xã bị bắt sau hơn 25 năm bị truy nã.

Ngày 13/7, Viện KSND huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Huỳnh Văn Lỏn (63 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội tham ô tài sản. Bị can Lỏn nguyên là Chủ tịch UBND xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc từ năm 1994 đến năm 1997.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Xuân Lộc, năm 1994, khi làm Chủ tịch UBND xã Lang Minh, bị can Lỏn biết tập thể Tập đoàn 8 xã Lang Minh tự góp tiền, vàng cá nhân làm quỹ hoạt động của tập đoàn để phát triển kinh tế với tổng số tài sản là 16 chỉ vàng 24K. Bị can Lỏn đã yêu cầu tập thể nộp số vàng này vào ngân sách của xã để quản lý. Sau đó, bị can đã chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cũng trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã Lang Minh, năm 1995, bị can Lỏn chiếm đoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Huê (ngụ xã Lang Minh) 5 triệu đồng và 30 chỉ vàng. Đây là số tiền và vàng ông Huê nộp lệ phí để hóa giá đất đang ở. Ngoài ra, bị can cũng đã nhận tiền lệ phí làm giúp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 cá nhân và mượn tiền của một số cá nhân khác rồi chiếm đoạt.

Sau khi chiếm đoạt tài sản, bị can Lỏn đã bỏ trốn và bị Công an huyện Xuân Lộc ra quyết định truy nã vào năm 1997. Trong thời gian trốn truy nã, bị can Lỏn thay tên đổi họ, sống bằng nhiều nghề ở nhiều địa phương khác nhau. Ngày 6/2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện và bắt giữ Huỳnh Văn Lỏn, khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Trường An, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.