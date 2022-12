Truy tìm nghi phạm đốt nhà, giết người ở Hải Dương

TPO - Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định truy tìm nghi phạm tưới xăng đốt nhà, giết người xảy ra tại nhà dân ở xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) khiến một người đàn ông trung niên tử vong.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương vừa quyết định truy tìm nghi phạm liên quan vụ “Giết người” xảy ra tại nhà dân ở xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) khiến một người tử vong.

Trước đó, sáng 16/12, người dân thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách) phát hiện anh Mạc Văn Đ (SN 1974) tử vong tại sân nhà. Thi thể nạn nhân có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn đâm trúng, chảy nhiều máu.

Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã báo chính quyền, lực lượng chức năng. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách phong tỏa hiện trường, điều tra vụ án.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, hiện trường nhà nạn nhân có dấu hiệu bị hung thủ tưới xăng đốt nhà. Nạn nhân tử vong ở ngoài sân, có nhiều vết thương chảy máu.

Qua điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hải Dương nhận định, Trịnh Xuân Thành (SN 1980, ở cùng xã Hiệp Cát) là nghi phạm gây án và đối tượng này đã trốn khỏi nơi cư trú. Do đó, Công an tỉnh Hải Dương quyết định truy tìm đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Công an tỉnh Hải Dương cũng thông báo quyết định này tới công an các tỉnh, thành trên cả nước để phối hợp truy tìm nghi phạm.

Đặc điểm nhận dạng nghi phạm cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài; mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay; mặc quần vải màu ghi; tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn, đối tượng lái xe Wave xanh gắn biển kiểm soát 34F-0785.