Truy nã Chủ tịch HĐQT Công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn

TPO - Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC.

Sau khi ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 22/8/1969 tại Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt với bị can này.

Theo thông báo, trước khi bỏ trốn, bà Nhàn thường trú tại căn hộ 1102, chung cư Pacific Place, số 83B phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Trước đó, CQĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vi phạm tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Khoản 3, Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).