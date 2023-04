Trương Vệ Kiện gặp lại vợ sau một năm xa cách

TPO - Trương Vệ Kiện về Bắc Kinh thăm Trương Tây. Nam diễn viên vất vả đi lại hai nơi vì không yêu cầu vợ cùng anh báo hiếu mẹ.

Ngày 28/4, Sina đưa tin nam diễn viên Trương Vệ Kiện được bắt gặp đi chơi cùng Trương Tây tại Bắc Kinh. Đây là cuộc hội ngộ của hai vợ chồng ngôi sao Lộc Đỉnh ký sau nhiều tháng xa cách.

Trương Vệ Kiện chia sẻ anh yêu và tôn trọng vợ. Tuy nhiên, do mẹ nam diễn viên sống ở Hong Kong, anh phải ở bên cạnh chăm sóc. Đồng thời, Trương Vệ Kiện cũng tham gia đóng phim tại đây. Nam diễn viên không yêu cầu bà xã Trương Tây phải giúp mình báo hiếu mẹ. Anh để cô tự do làm điều mình thích, do đó cặp đôi sống xa nhau.

Trong thời kỳ dịch bệnh căng thẳng, Trương Vệ Kiện và Trương Tây có tới 500 ngày không gặp nhau. Tuy nhiên, theo nam diễn viên, chính sự tin tưởng và ủng hộ của vợ giúp anh cảm thấy cuộc sống yên bình, có ý nghĩa.

Hiện tại, Trương Tây sống trong căn biệt thự rộng hơn 400 m2 tại Bắc Kinh. Đây là bất động sản mà Trương Vệ Kiện mua với giá 100 triệu HKD (12,7 triệu USD). Hai nghệ sĩ không có con, do Trương Tây từng bị sảy thai hai lần và ảnh hưởng sức khỏe. Cũng vì vậy, Trương Vệ Kiện càng yêu vợ hơn. Anh từng chia sẻ không muốn có con, chỉ cần sức khỏe vợ luôn tốt.

Trương Vệ Kiện là ca sĩ, diễn viên Hong Kong, Trung Quốc. Anh được yêu thích qua nhiều phim cổ trang như Thư kiếm ân cừu lục, Tây Du Ký, Sóng gió Tử Cấm Thành, Lộc Đỉnh Ký, Tiểu Bảo và Khang Hy, Tề Thiên Đại Thánh, Thiếu niên Trương Tam Phong...

Hiện tại, Trương Vệ Kiện thường xuyên đi hát, biểu diễn tại sự kiện thương mại. Nhờ danh tiếng của các vai diễn kinh điển trong quá khứ, thù lao Trương Vệ Kiện nhận được rất cao.

Trương Tây sinh năm 1974, tại Giang Tô. Cô được biết đến qua các bộ phim cổ trang như Tiếu ngạo giang hồ, Thần điêu hiệp lữ, Độc cô thiên hạ, Liêu trai 3...

Họ hợp tác trong nhiều bộ phim như Hoan Hỉ Du Long, Trần Mộng Cát Truyền Kỳ, Lộc đỉnh ký... sau đó nảy sinh tình cảm. Cặp nghệ sĩ đăng ký kết hôn năm 2004, đến năm 2009 mới tổ chức hôn lễ hoành tráng.